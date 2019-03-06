Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 МАР, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

06 МАР, 13:15 МСК
USD (ЦБ)    65,8430
EUR (ЦБ)    74,4158

Миллиардеров стало меньше, но в России они богатеют. Что показал новый рейтинг Forbes

6 Марта 2019 166 0 Экономика
Миллиардеров стало меньше, но в России они богатеют. Что показал новый рейтинг Forbes

Американская версия журнала Forbes представила традиционный ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В этом году в список попало 98 россиян – на восемь долларовых миллиардеров меньше, чем в прошлом году. Однако впервые с 2011 года в нашей стране, согласно Forbes, появились бизнесмены, состояние которых превышает 20 млрд долларов. И это на фоне мировой тенденции – сокращения долларовых миллиардеров.

Кто «пролетел»

В общей сложности в рейтинг вошло 2153 долларовых миллиардера со всего мира, из России – 98. Для сравнения: в 2018 году российских миллиардеров было больше – 106 человек, а в 2016-м существенно меньше – 77. Самым богатым человеком был признан основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 131 млрд долларов. Второе и третье место тоже выглядят традиционно: это Билли Гейтс и его 96,5 млрд долларов и Уоррен Баффет с 82,5 млрд долларов.

Выше всех среди россиян позицию в рейтинг занял председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон – у него 32-е место. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов. Общее же состояние российских миллиардеров равняется, по оценке Forbes, 421,1 млрд долларов. Этот показатель на 2,5% больше прошлогоднего. При этом среднее состояние российского миллиардера находится на уровне 4,3 млрд доллара – цифра на 7% больше, чем в прошлом рейтинге.

В этом году в список не попали член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг, владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган и др. Удивило отсутствие в рейтинге создателя популярного сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрея Андреева, чье состояние в прошлом году эксперты Forbes оценили в 1,5 млрд долларов.

В числе новичков – сын Михаила Гуцериева – Саид, который занял 1717 место в общем рейтинге с состоянием 1,3 млрд долларов, а также владелец онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с ее 1 млрд долларов.

Самые богатые в России

Самым богатым россиянином по версии Forbes оказался, как уже было сказано, Леонид Михельсон. Интересно, что в прошлом году эксперты оценивали его состояние в 18 млрд долларов, а за год оно увеличилось до 24. Следующий после Михельсона – Владимир Лисин, у которого 21,3 млрд долларов и 45 место в рейтинге. Третий – президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 20,7 млрд долларов и 47 местом.

В десятке самых богатых владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец НОВАТЭК Геннадий Тимченко, акционер «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и другие всем известные лица, включая Алишера Усманова и Романа Абрамовича (у последних двух состояние оценивается на уровне 12 млрд долларов).

Миллиардеров становится меньше

В целом новый рейтинг показал, что количество долларовых миллиардеров в мире стало меньше на 55 человек. Значительно сократилась и сумма их состояния. Как отмечает издание, в основном миллиардеров стало меньше в Китае: на 49 человек (осталось всего 324). Сокращение богатых людей зафиксировано также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

А вот странами, в которых миллиардеров стало больше, оказались США (всего 607 человек) и Бразилия (58 человек). Из американцев 14 человек входят в двадцатку богатейших людей в мире. В общем состояние всех миллиардеров эксперты оценили в 8,7 трлн долларов. Аналитики делают вывод: богатство обозначенных персон сокращается – в сравнении с прошлым годом 994 бизнесмена оказались «беднее» на 46%, что составляет около 400 млрд долларов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 5

Узнай, страна

Тамбовская область привлечет в сферу АПК в этом году не менее 35 млрд рублей инвестиций

Тамбовская область привлечет в сферу АПК в этом году не менее 35 млрд рублей инвестиций

В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов

В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов

В Ингушетии ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей

В Ингушетии ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей

В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС

В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС

Новости СМИ

Новости дня

13:13 В Нижегородской области появится первый в России частный космодром В Нижегородской области появится первый в России частный космодром
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:20 Сергей Бодров-старший назвал неудачной идею снять фильм «Брат-3» Сергей Бодров-старший назвал неудачной идею снять фильм «Брат-3»
11:49 Президент Ирана заявил об «экономической и психологической войне» с США Президент Ирана заявил об «экономической и психологической войне» с США
11:21 КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ
10:37 Вашингтон планирует поставлять Украине новое вооружение Вашингтон планирует поставлять Украине новое вооружение
10:06 В Крыму хотят, чтобы Google Maps «вернул» полуостров в карту России во всех версиях В Крыму хотят, чтобы Google Maps «вернул» полуостров в карту России во всех версиях
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
09:31 Украинский посол заявил, что Украина «стояла у истоков Европы» Украинский посол заявил, что Украина «стояла у истоков Европы»

Узнай, страна!

10:01 Тамбовская область привлечет в сферу АПК в этом году не менее 35 млрд рублей инвестиций Тамбовская область привлечет в сферу АПК в этом году не менее 35 млрд рублей инвестиций
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
05 МАР, 17:53 В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов
05 МАР, 17:31 В Ингушетии ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей В Ингушетии ввели в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса по выращиванию овощей
05 МАР, 17:15 В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС В Магаданской области ввели в эксплуатацию третий агрегат Усть-Среднеканской ГЭС
05 МАР, 10:30 Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР Приморская ТПП вступила в Конфедерацию ТПП стран АТР
04 МАР, 09:33 Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
04 МАР, 07:06 В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана В Омске формируют делегацию на выставку в «нефтяную столицу» Казахстана

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter