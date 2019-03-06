Миллиардеров стало меньше, но в России они богатеют. Что показал новый рейтинг Forbes

Американская версия журнала Forbes представила традиционный ежегодный рейтинг самых богатых людей мира. В этом году в список попало 98 россиян – на восемь долларовых миллиардеров меньше, чем в прошлом году. Однако впервые с 2011 года в нашей стране, согласно Forbes, появились бизнесмены, состояние которых превышает 20 млрд долларов. И это на фоне мировой тенденции – сокращения долларовых миллиардеров.

Кто «пролетел»

В общей сложности в рейтинг вошло 2153 долларовых миллиардера со всего мира, из России – 98. Для сравнения: в 2018 году российских миллиардеров было больше – 106 человек, а в 2016-м существенно меньше – 77. Самым богатым человеком был признан основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в 131 млрд долларов. Второе и третье место тоже выглядят традиционно: это Билли Гейтс и его 96,5 млрд долларов и Уоррен Баффет с 82,5 млрд долларов.

Выше всех среди россиян позицию в рейтинг занял председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон – у него 32-е место. Его состояние оценивается в 24 млрд долларов. Общее же состояние российских миллиардеров равняется, по оценке Forbes, 421,1 млрд долларов. Этот показатель на 2,5% больше прошлогоднего. При этом среднее состояние российского миллиардера находится на уровне 4,3 млрд доллара – цифра на 7% больше, чем в прошлом рейтинге.

В этом году в список не попали член правления «Сибура» Кирилл Шамалов, владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, совладелец «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) Игорь Ротенберг, владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган и др. Удивило отсутствие в рейтинге создателя популярного сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрея Андреева, чье состояние в прошлом году эксперты Forbes оценили в 1,5 млрд долларов.

В числе новичков – сын Михаила Гуцериева – Саид, который занял 1717 место в общем рейтинге с состоянием 1,3 млрд долларов, а также владелец онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук с ее 1 млрд долларов.

Самые богатые в России

Самым богатым россиянином по версии Forbes оказался, как уже было сказано, Леонид Михельсон. Интересно, что в прошлом году эксперты оценивали его состояние в 18 млрд долларов, а за год оно увеличилось до 24. Следующий после Михельсона – Владимир Лисин, у которого 21,3 млрд долларов и 45 место в рейтинге. Третий – президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 20,7 млрд долларов и 47 местом.

В десятке самых богатых владелец «Северстали» Алексей Мордашов, совладелец НОВАТЭК Геннадий Тимченко, акционер «Норникеля» Владимир Потанин, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман и другие всем известные лица, включая Алишера Усманова и Романа Абрамовича (у последних двух состояние оценивается на уровне 12 млрд долларов).

Миллиардеров становится меньше

В целом новый рейтинг показал, что количество долларовых миллиардеров в мире стало меньше на 55 человек. Значительно сократилась и сумма их состояния. Как отмечает издание, в основном миллиардеров стало меньше в Китае: на 49 человек (осталось всего 324). Сокращение богатых людей зафиксировано также в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

А вот странами, в которых миллиардеров стало больше, оказались США (всего 607 человек) и Бразилия (58 человек). Из американцев 14 человек входят в двадцатку богатейших людей в мире. В общем состояние всех миллиардеров эксперты оценили в 8,7 трлн долларов. Аналитики делают вывод: богатство обозначенных персон сокращается – в сравнении с прошлым годом 994 бизнесмена оказались «беднее» на 46%, что составляет около 400 млрд долларов.