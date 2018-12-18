«Милитаризация Крыма». ООН выступила против России по указке Украины

Члены Генеральной ассамблеи ООН простым большинством голосов приняли резолюцию, автором которой является Украина. В документе, который имеет откровенно антироссийский характер, говорится о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря». Кроме этого, авторы документа призывают освободить украинских моряков и военные корабли, которые недавно Россия задержала на нарушение государственной границы.

Суть резолюции

За украинскую резолюцию свои голоса отдали 66 стран, против проголосовало 19, большинство решило воздержаться – 72. Авторы антироссийского документа выражают «серьезную озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». Речь также идет об обстановке, которая сегодня наблюдается в Черном, Азовском морях, а также в самом Крыму.

Подписавшие резолюцию «настойчиво призывают» Россию прекратить дестабилизировать ситуацию на Крымском полуострове, поставляя на так называемую «территорию Украины» вооружение, включая «ядерные летательные аппараты и ракеты, оружие, боеприпасы».

В резолюции выражается обеспокоенность из-за многочисленных учений, которые Россия проводит в Крыму. Это, как убеждены авторы резолюции, может «подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия».

Также документ призывает Россию освободить украинских военных моряков и корабли, которые были задержаны 25 ноября. В этом плане, как указывается в резолюции, Москва «неоправданно» применила силу.

Отдельный пункт документа посвящен Крымскому мосту, который соединил полуостров с материковой Россией. Его строительство категорически осуждается, а сам полуостров называется «временно оккупированным».

Порошенко обрадовался

Президента Украины Петра Порошенко новость о том, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, очень его обрадовала. В своем Фейсбуке он выразил благодарность тем, кто принял это решение, и отметил, что приятие этого документа является «важным шагом на пути к деоккупации Крыма». Порошенко подчеркнул, что «резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающегося противоправного поведения Кремля».

Глава Украины также отметил, что мировое сообщество объединяет одна позиция: Кремль должен немедленно и без условий освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли. Кроме этого, Москва, по его словам, «агрессивно милитаризует регион» и тем самым может «дестабилизировать мировую стабильность и порядок».

Сожаления Кремля

В Москве выразили категорическое несогласие и сожалением в связи с принятием с украинской резолюцией о милитаризации Крыма, Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что воссоединение Крыма произошло в результате волеизъявления его жителей. А собственно процедура голосования в строгом порядке отвечала закону, который на тот момент действовал на Украине.

«Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», – заявил Песков.

Крыму ничего не угрожает

Ответили на антироссийский документ и в самом Крыму. Как заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем Фейсбуке, резолюция ГА ООН по Крыму – это новый виток глупости, а также попытка идти на поводу у властей Украины, что является бесполезным мероприятием.

Вместе с этим Аксенов подчеркнул, что на данный момент российскому Крымскому полуострову ничего не угрожает, а сил у России «более чем достаточно». «В связи с этим мы не видим никакой практической угрозы», – отметил он.

Аксенов отмечает, что «все силы в Крыму находятся в полной готовности». Вместе с этим он выражает надежду, что здравый смысл возобладает «и в век ядерных технологий хватит ума не развязывать с Россией военные действия». «Надеюсь, на западе найдутся достаточно вменяемые и умные политики», – заключил глава Крыма.