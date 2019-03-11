Мигранты разбушевались. Московская полиция искала на рынках «Садовод» и «Москва» криптовалюту и майнинг-фермы?

Утром на юго-востоке российской столицы сотрудники полиции провели рейды на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». Как отмечается, проверки имели как плановый, так и профилактический характер. В данный момент оба объекта работают в штатном режиме. Обыски могли быть связаны с конфликтом между мигрантами, который произошел в Москве в минувшие выходные.

Драка мигрантов

В ночь на субботу в Москве на Белореченской улице произошла массовая драка, участники которой использовали ножи и «травматику». В результате потасовки пострадало несколько человек. Источник ТАСС из правоохранительных органов сообщил следующее: «Драка произошла в ночь на 9 марта по адресу: ул. Белореченская, д. 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Сейчас полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников. В драке пострадали несколько человек».

Информацию о том, что несколько людей получили на Белореченской улице ранения подтвердил и собеседник из московского главка полиции. «Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы», – сообщил источник. Он добавил, что по данному факту проходит проверка.

«Плановая» проверка

Утром в понедельник в московском торговом центре «Москва» силовики совместно с сотрудниками миграционной полиции провели обыски. Территория ТЦ, расположенного на Тихорецком бульваре, была оцеплена сотрудниками полиции ОМОНа. Досмотру подвергались все лица, которые находились на территории торгового центра. Обыски проходили во всех помещениях торговой площадки. Аналогичные обыски прошли и на рынке «Садовод». С чем именно были связаны следственные действия, не уточнялось.

Как станет известно, по итогам следственных действий на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» сотрудники полиции провели задержания нескольких десятков мигрантов. Как сообщил собеседник ТАСС из правоохранительных органов, задержанные проверяются на причастность к некоторым преступлениям.

«Задержано несколько десятков мигрантов, которых проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений», – заявил источник. Он отметил, что проверка носила плановый характер.

«У нас все бояться»

Не исключено, что причиной проверок могли стать именно конфликты между мигрантами. Как сообщает Mash, рейд в торговом центре «Москва» имеет отношение к драке, которая произошла 7 марта. Кроме этого, не исключено, что на рынках также могут искать незаконные криптовалютные фирмы.

Обыски серьезно напугали некоторых продавцов рынков, многие из которых решили остаться дома на несколько дней. Об этом в разговоре с Business FM рассказала сотрудница торгового комплекса Катя. «У нас все боятся. Все дома», – сказала она. Отвечая на вопрос о том, не знает ли она с чем связаны следственные действия, собеседница ответила: «Не знаю. Просто боимся и дома».

В данный момент оба объекта («Москва» и «Садовод») работают в обычном режиме. Примечательно, что некоторые и вовсе не заметили никаких проверок. Среди них и продавец «Садовода» Башар. Комментируя случившееся, он рассказал: ««Садовод» спокойно работает пока, да. Что будет дальше, не знаю. Вроде ничего пока нет… Все нормально. Люблино сейчас закрыто. Там проверки».

Для справки

Как напоминает BFM, торговый комплекс «Садовод» входит в группу компаний «Киевская площадь». Ей также принадлежат торговый центр «Европейский», «Москва» в Люблино, а также «Электронный рай» на Пражской и известные гостиницы Radisson Royal. Несколько лет назад СМИ писали о том, что владельцы «Киевской площади» Зарах Илиев и Год Нисанов стали партнерами Тельмана Исмаилова, который считался главным владельцем «Садовода» и Черкизовского рынка.

В прошлом году, как сообщал Банк России, оптовые рынки, в частности ТЦ «Москва», ТК «Садовод» и «Фуд Сити», выступили «практически пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Особую актуальность тема приобрела после опубликованного поста владельца ICO Bank Михаила Жуховицкого. В сообщении говорилось, что на рынке «Москва» в Люблино продавцы используют биткоин, чтобы производить «серые» расчеты. Как предполагал Жуховицкий, расчистка банковского сектора привела к тому, что отправка денег в Китай оказалась слишком высокой, и в итоге предприниматели перестали продавать наличные средства.