Место женщины. Что делают в России для достижения гендерного равенства?

Россия - одна из трех десятков стран мира, в которых Международный женский день 8 марта является выходным. Но только в нашей стране день, посвященный борцам за равные с мужчинами права женщин, превратился в свою противоположность – Праздник Весны, в который женщины ждут подарков от мужчин. В число подарков не входят возможности достичь такого же уровня зарплаты, образования и карьеры как у российских мужчин. Зато имеется Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Немного истории

Существует с полдюжины версий истории возникновения Международного женского дня. Все они неразрывно связаны с феминизмом, с митингами и шествиями, с борьбой женщин за равноправие, за сокращение рабочего дня и увеличение оплаты труда.

Считается, что все началось в США в 1908 году, когда социал-демократическая женская организация провела в Нью-Йорке 15-тысячный митинг с требованиями предоставления женщинам избирательного права, сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда.

Затем в 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день.

Американки привезли эту идею в Европу на Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, а там ее уже подхватила и распространила коммунистка Клара Цеткин, которую впоследствии всячески увековечивали в Советском Союзе.

В России ходить на митинги за права женщин стали с 1913 года.

А в 1917-м с мероприятий Международного женского дня в Петербурге (23 февраля по старому стилю и 8 марта по новому) началась, Февральская революция, разрушившая Российскую империю.

Официально женский день стали отмечать сразу после Гражданской войны, а в СССР стали праздновать 8 Марта с 1921 года. С 1966 года этот праздник стал выходным днем. И примерно с того же времени начал превращаться в свою прямую противоположность, чтобы в конце концов стать «Праздником весны» в который мужчинам следует уделять особое внимание женщинам.

В этот день россиянки не выходят на митинги, а спокойно сидят дома и на работе, ожидая, чем же их порадуют коллеги и близкие мужского пола.

С одной стороны, бороться вроде уже ни за что и не надо.

Черным по белому в пункте 3 статьи 19 Конституции РФ написано: «Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации».

С другой стороны, принцип равных возможностей женщин и мужчин далеко не всегда и не везде реализуется, а с правами женщин в России не все благополучно.

Избирательные права

С правом избирать у женщин в нашей стране все в порядке – ходи себе на выборы любого уровня, голосуй как хочешь. Да еще политтехнологи всячески борются за внимание избирательниц.

А вот с возможностями быть избранными все намного сложнее.

В Государственной Думе седьмого созыва женщины доля женщин - 15,6 процента от общего числа депутатов. Это лучше, чем шестом созыве, когда женщин-депутатов было 13,3 процента.

Но до сих пор, как отмечают эксперты, по уровню представительства женщин в парламенте Россия занимает сотое место в мире.

Среди членов Совета Федерации доля женщин - более 17 процентов.

И спикер Совфреда Валентина Матвиенко, которая уже много лет является своего рода символом «женщины во власти», прямо заявляет: «Хотя в нашей стране количество женщин на руководящих постах увеличилось, мы по- прежнему значительно уступаем по этому показателю другим странам. Важно, чтобы в политику пришли не просто женщины, а женщины, обладающие необходимыми для этого профессиональными качествами и опытом».

Правда, не совсем понятно, где этого самого опыта набираться, если и в исполнительной власти женщин в России не жалуют, и в крупном бизнесе «порулить» особо не дают.

Женщины по власти

Исследование ученых Государственного университета управления (ГУУ), опубликованное прямо перед новым 2020 годом, говорит о том, что среди руководителей российских министерств соотношение мужчин и женщин в 2019 году составляло 91 к 9 процентам.

При этом среди заместителей министров соотношение уже другое- 83% мужчин против 17% женщин.

В среднем в «руководящей верхушке» кабинета министров доля женщин составляет 15,6%.

Проанализировав гендерный состав нескольких поколений руководителей российских министерств и ведомств, ученые выявили такой тренд - «чем моложе чиновники, тем больше среди них женщин».

В ГГУ прогнозируют, что через десять лет доля женщин среди министров и их заместителей вырастет до 20 процентов.

Женщины в бизнесе

В конце прошлого года швейцарский банк Credit Suisse опубликовал ежегодный доклад CS Gender 3000, посвященный представительству женщин в руководстве коммерческих компаний.

Изучив ситуацию в 56 странах с более чем 30 тысячами топ-менеджеров, аналитики Credit Suisse пришли к следующему выводу.

В 2019 году в мире в советах директоров компаний доля женщин выросла до 20,6%.

По росту доли женщин в советах директоров лидируют Европа (29,7%) и Северная Америка (24,7%). По размеру этой доли безусловный лидер - Франция, в которой женщины составляют 44,4% всех членов советов директоров.

А вот в советах директоров российских компаний доля женщин в прошлом году резко снизилась — с 9,1% до 5,7%.

Получился шаг вперед и два назад – после скачка в 2017-2018 годах произошел возвратк показателям 2016 года.

В Японии сегодня доля женщин в советах директоров такая же как в России— 5,7%. Но для этой страны с особым менталитетом подобный показатель – большой прогресс, ведь в начале 2010-х годов доля женщин в советах директоров здесь была менее 1%.

Аналитики Credit Suisse считают, что компании с большим количеством женщин в руководящем составе показывают результаты чуть лучше, чем в среднем по рынку, а компании с меньшим количеством женщин — чуть хуже.

По данным международной организации Grant Thornton International, в 2019 году в России женщины занимали лишь четверть всех высших управленческих позиций.

Больше всего женщин входят в совет директоров в компаниях, предоставляющих услуги в сфере туризма и торговли и меньше всего - в нефтегазовых и IT-компаниях.

Работа для женщин

Не то, что с руководящей, а с самой простой работой у россиянок хватает проблем.

К сожалению, свежие данные за прошлый год Росстат пока не обнародовал. Но вряд ли ситуация радикально изменилась по сравнению с 2018 годом.

А по статданным, озвученным в марте 2019-го, средняя зарплата у женщин в России была на 30 процентов меньше, чем у мужчин. При том, что по данным Международной организации труда, в цивилизованных странах мира зарплата женщин сегодня на 16-22% ниже «мужской» зарплаты.

Тогдашний вице-премьер Правительства России Ольга Голодец прямо заявляла: «При всех возможностях, которые имеют женщины в России, они не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин»

По данным Росстата, в 2018 году работу имели только 53,2% женщин в России, при том, что было трудоустроено 67,8% мужчин.

Некоторые эксперты объясняли этот показатель тем, что россиянки часто вместо работы выбирают семью и заботу о детях.

Но в большинстве случаев такого выбора у женщин просто нет.

Работодатели всеми правдами и неправдами не принимают на работу женщин до и после «декрета». Действующая в России система социального страхования делает молодых мам обузой для небольших компаний.

Так что многим россиянкам приходится работать в такой «тени», до которой официальная статистика никак не доберется.

Российская система дошкольного и школьного образования устроена так, что не позволяет матерям полноценно трудиться. А низкие зарплаты не окупают потраченное на работу время женщин, у которых на плечах остается гора домашних дел.

Национальная стратегия

Четыре года назад -8 марта 2017 года - премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил "Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 годы".

Два года российские власти потратили на «разработку механизмов», а реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах началась только в прошлом году.

Первые результаты пока никто из официальных лиц не озвучивал.

Известно лишь, что должны быть созданы условия для увеличения числа женщин-руководителей и женщин-предпринимателей, увеличения доли женщин на государственной службе, в политических партиях и организациях, сокращена разница в оплате труда мужчин и женщин, повышена конкурентоспобность женщин на рынке труда.

«Современные женщины имеют высокий уровень образования, профессиональные и карьерные интересы, при этом воспитание детей и присмотр за ними, а также за членами семьи, требующими постоянного присмотра и ухода, в том числе по состоянию здоровья, осуществляются преимущественно женщинами, что создает трудности в совмещении ими семейных обязанностей и трудовой деятельности»,- так говорят разработчики Национальной стратегии.

Конечно, российские власти хотят сделать как лучше.Но пока неясно, что из этого получится

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