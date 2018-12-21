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Месть за Russia Today. Власти рассказали, что стоит за проверкой BBC

21 Декабря 2018 463 0 События и факты
Месть за Russia Today. Власти рассказали, что стоит за проверкой BBC

Роскомнадзор начал проверку в отношении телеканала ВВС-World News, вещающего в России. Кроме самого телеканала, планируется проверить интернет-ресурсы компании на предмет нарушений российского законодательства. Никто не скрывает факт того, что подобные действия являются ответом на действия британского регулятора против российского Russia Тoday, в действиях которого британцы нашли нарушение правил беспристрастности, из-за чего у телеканала может быть отозвана лицензия.

Преследование RT

Роскомнадзор будет изучать информацию, которую зарубежные СМИ распространяют в России, включая интернет-пространство, на предмет соответствия российскому законодательству. Итоги проверки будут объявлены позднее.

К проверке ведомство приступило после того, как 20 декабря регулятор Ofcom признал RT виновным в том, что телеканал нарушает правила вещания на территории Великобритании. Британцы заявляют, что RT якобы не следовал «правилу беспристрастности» при создании ряда сюжетов, в которых речь шла об Украине, Сирии, а также «деле Скрипалей». Регулятор может оштрафовать канал на сумму до 250 тыс. евро.

Ранее, в марте этого года Ofcom направил в некоммерческую организацию «ТВ-Новости» (держатель лицензии телеканала RT) предупреждение о возможном ограничении на вещание в связи с заявлением, которое сделала британский премьер Тереза Мэй по поводу отравления Сергея Скрипаля. В апреле стало известно о том, что Ofcom начал семь расследований в отношении Russia Today.

Со своей стороны представители телеканала заявили, что их вещание отвечает всем правилам, которые были установлены британским надзорным органом. В разговоре с РБК представитель британской телекомпании отметили: «В России, как и во всех остальных странах мира, Би-би-си предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства».

Зеркальный ответ

В российском МИДе считают проверку Роскомнадзора «назревшим ответным решением». Так, по словам официального представителя министерства Марии Захаровой, это стало ответом на вмешательство британских властей в деятельность российских СМИ. Комментируя ситуацию в своем Фейсбуке, она написала: «Давно пора».

Вместе с этим Захарова выразила сожаление журналистам ВВС, особенно тем, кто является настоящими профессионалами, добросовестно исполняющими свои обязанности. Тем не менее, грубое вмешательство в деятельность российских СМИ, которое проявляет правительство Британии, «не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа». Представитель МИД также отметила, что Москва неоднократно предупреждала о возможных действиях со своей стороны.

В Кремле на ситуацию отреагировали аналогично. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение Роскомнадзора относительно проверки вещания Би-би-си – это ответная реакция на проверку телеканала RT в Великобритании. Кроме этого, как он отметил, за долгое время к телекомпании накопилось много вопросов из-за «тенденциозного освещения тех или иных событий». В частности, речь идет о Сирии и России. Официальный представитель Кремля также заявил, что работа велась «не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном».

«Никто, наверно, не вправе упрекать таким образом телерадиокомпанию. Это может сделать только ведомство, которое в соответствии с нашим законодательством имеет полномочия», – заключил Песков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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