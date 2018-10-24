Меркель предпочла газ США трубопроводам России. Стратегическое решение Германии или боязнь санкций?

Германия приняла решение о строительстве нового терминала – для газа из США. Вполне логично, что впоследствии это неизбежно затронет российский проект «Северный поток-2» и приведет к снижению экспорта «Газпрома». Вместе с этим, как считают некоторые эксперты, решение, принятое Берлином, не стоит называть однозначной победой Вашингтона, поскольку заниматься поставками сжиженного газ в Европу хотят не только США.

С чего все началось

Разговоры о том, что Европа готова покупать СПГ, зазвучали еще летом. Началось все со статьи, которая была опубликована в The Wall Street Journal. Газета, ссылаясь на свои источники, написала, что Ангела Меркель предложила поддержку со стороны правительства Германии в размере 500 млн евро проекту строительства терминала для приема СПГ на севере страны. Как сообщало издание, об этом канцлер рассказала только узкому кругу законодателей своей партии во время закрытого ужина.

Пока что не до конца понятно, о каком именно терминале СПГ идет речь. Однако, как ранее сообщали СМИ, совместное предприятие российского «Новатэка» и бельгийского Fluxys и администрация германского порта Росток подписали соглашение, в котором речь идет об аренде земельного участка – именно на нем якобы будет строиться среднетоннажный СПГ-терминал в порту. Сообщается, что совместное предприятие будет проектировать, строить, владеть и эксплуатировать терминал по перевалке СПГ, мощность которого составит около 300 тыс. тонн в год. Об этом сообщили две компании.

На радость американцам

США уже поприветствовали решение Германии о строительстве нового терминала. Представитель Госдепа Хезер Науэрт в минувший вторник отметила правильность решения, которое было принято канцлером Германии Ангелы Меркель об участии в финансировании проекта терминала СПГ в северной Германии.

На своем сайте Науэрт написала: «Соединенные Штаты привержены укреплению энергобезопасности ЕС, и СПГ из США играет важную роль в диверсификации европейских энергопоставок. Решение генерального канцлера Германии Ангелы Меркель софинансировать проект терминала для СПГ на севере Германии – прекрасный шаг в этом направлении».

Не остался без комментариев и президент США. Не скрывая радости, Дональд Трамп отметил, что это прекрасная новость.

«У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток-2»), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», – заявил Трамп в разговоре с представителями СМИ.

Стратегия Меркель?

Вероятно, Германия надеется, что тема с американским СПГ решит торговый спор и сгладит санкционные угрозы со стороны США из-за газопровода «Северный поток-2», благодаря которому нынешний объем экспорта газа из России в Германию может вырасти в два раза.

Примечательно, что ранее Ангела Меркель заявляла о своей активной поддержке «Северному потоку-2» и не проявляла особых «симпатий» в отношении американского газа. Германия и Австрия осторожно и последовательно отстаивали позицию Европы, которая, как они заявляли, сама в состоянии разобраться, где ей брать газ и каким образом обеспечивать свою энергетическую безопасность.

Как отмечает СМИ, собственно продвижение американского СПГ вообще воспринималось как попытка шантажа со стороны Вашингтона. Меркель не спешила заявлять о симпатии к энергоносителям США. И максимум, о чем она говорила во время обсуждений «Северного потока-2» – это о сохранении транзитного статуса Украина. Сейчас же, сменив отношение к газу США, канцлер называет это долгосрочным «стратегическим» решением.

Что говорят эксперты

Не исключено, что канцлер Германии дала свое согласие на строительство терминала СПГ для того, чтобы избежать значительных отчислений в НАТО либо, по крайней мере, чтобы выторговать для себя более щадящий график их индексации. Такого мнения придерживается эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Он напоминает, что Трамп, по сути – это бизнесмен, следовательно, цена любого вопроса – это величина взаимных уступок. Которая, вместе с этим, всегда должна быть хотя бы немного, но обязательно в пользу Дональда Трампа.

Плюс ко всему, поддержать «благие начинания» Вашингтон может и финансово. Так, например, не так давно сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи презентовали проект, в котором речь идет о миллиарде долларов, который может быть выделен для финансирования европейских энергетических проектов. При всем при этом, авторы документа не скрывают, что их ведущей целью является снижения российского «удушья» стран ЕС.