Меркель пошла в отказ. Канцлер Германии отказывается от партии, но хочет остаться в правительстве

Ангела Меркель не собирается бороться за возможность остаться председателем ХДС (Христианско-демократический союз). Однако покидать пост канцлера Германии она тоже не планирует. Как сообщают СМИ, в ближайшие несколько часов она планирует выступить с заявлением соответствующего содержания.

Отказ Меркель

Ангела Меркель не собирается участвовать в выборах на пост председателя Христианско-демократического союза. Внутрипартийные выборы должны состояться в этом декабре, о чем со ссылкой на свои источники в партии рассказывают издания Reuters и газета Bild.

Как рассказали источники СМИ, о своем решении Меркель рассказала руководству партии в ходе заседания правления. Решение не участвовать в борьбе за пост председателя политик приняла после региональных выборов в Гессене, где партия потеряла поддержку избирателей.

Таким образом, СМИ обсуждают не только решение Меркель, но и начало внутрипартийной борьбы: кто и когда сможет занять эту должность. Однако это не означает, что Меркель в ближайшие дни покинет свой пост. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пока что еще действующий канцлер панирует исполнять обязанности до 2021 года.

Журнал Spiegel пишет, что планы Меркель сохранить должность канцлера удивляют. Поскольку она в свое время неоднократно говорила о том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.

«Меркель отказывается не от того поста. Возможно, для ХДС будет хорошо, если там появится новый босс, но для Германии было бы хорошо, если бы во главе правительства встал новый лидер», – считает лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

Смена

Как пишет тот же Bild, одним из первых о готовности стать участником выборов заявил Фридрих Мерц – бывший член Европарламента и бывший председатель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге. По информации издания, о своем решении Меркель в официальном порядке планирует объявить сегодня днем в Берлине.

О планах Мерца начать борьбу за партийное лидерство, ссылаясь на своих собеседников, сообщает агентство DPA. По их информации, Меркель не будет отказываться от должности канцлера Германии, даже несмотря на то, что, по сути, лидерство в партии и должность канцлера Германии неразрывно связаны.

28 октября в федеральной земле Гессен прошли выборы, по итогам которых крупные потери понесли две партии правящей в Германии коалиции: это Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). У ХДС получилось набрать только 27% голосов, а у СДПГ – 19,8%. Для сравнения: на прошлых выборах 2013 года соответственно было набрано 38,3 и 30,7%. По этим выборам видно, как рейтинг партии падает.

Партийный кризис

В прошлом сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, продемонстрировал рекордно низкие показатели в 28%. Также налицо факт того, что после выборов, которые прошли в прошлом году, нестабильная политическая ситуация разрастается и в бундестаге.

Сформировать правительство традиционные правящие партии смогли только через шесть месяцев. Кроме этого, как показали итоги опросов общественного мнения и октябрьских выборов в ландтаг Баварии, партийная коалиция теряет поддержку своих граждан, и речь идет, прежде всего, о Социал-демократической партии Германии.

Германские СМИ пишут о том, что в ближайшее время вообще может произойти распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Как считают эксперты, на предстоящие выборы канцлера христианские демократы могут «отправиться» и без Ангелы Меркель.