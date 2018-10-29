Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ОКТ, 21:21 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

29 ОКТ, 21:21 МСК
USD (ЦБ)    65,8129
EUR (ЦБ)    75,0399

Меркель пошла в отказ. Канцлер Германии отказывается от партии, но хочет остаться в правительстве

29 Октября 2018 1002 1 Политика
Меркель пошла в отказ. Канцлер Германии отказывается от партии, но хочет остаться в правительстве

Ангела Меркель не собирается бороться за возможность остаться председателем ХДС (Христианско-демократический союз). Однако покидать пост канцлера Германии она тоже не планирует. Как сообщают СМИ, в ближайшие несколько часов она планирует выступить с заявлением соответствующего содержания.

Отказ Меркель

Ангела Меркель не собирается участвовать в выборах на пост председателя Христианско-демократического союза. Внутрипартийные выборы должны состояться в этом декабре, о чем со ссылкой на свои источники в партии рассказывают издания Reuters и газета Bild.

Как рассказали источники СМИ, о своем решении Меркель рассказала руководству партии в ходе заседания правления. Решение не участвовать в борьбе за пост председателя политик приняла после региональных выборов в Гессене, где партия потеряла поддержку избирателей.

Таким образом, СМИ обсуждают не только решение Меркель, но и начало внутрипартийной борьбы: кто и когда сможет занять эту должность. Однако это не означает, что Меркель в ближайшие дни покинет свой пост. Как сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пока что еще действующий канцлер панирует исполнять обязанности до 2021 года.

Журнал Spiegel пишет, что планы Меркель сохранить должность канцлера удивляют. Поскольку она в свое время неоднократно говорила о том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.

«Меркель отказывается не от того поста. Возможно, для ХДС будет хорошо, если там появится новый босс, но для Германии было бы хорошо, если бы во главе правительства встал новый лидер», – считает лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

Смена

Как пишет тот же Bild, одним из первых о готовности стать участником выборов заявил Фридрих Мерц – бывший член Европарламента и бывший председатель парламентской группы ХДС/ХСС в Бундестаге. По информации издания, о своем решении Меркель в официальном порядке планирует объявить сегодня днем в Берлине.

О планах Мерца начать борьбу за партийное лидерство, ссылаясь на своих собеседников, сообщает агентство DPA. По их информации, Меркель не будет отказываться от должности канцлера Германии, даже несмотря на то, что, по сути, лидерство в партии и должность канцлера Германии неразрывно связаны.

28 октября в федеральной земле Гессен прошли выборы, по итогам которых крупные потери понесли две партии правящей в Германии коалиции: это Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). У ХДС получилось набрать только 27% голосов, а у СДПГ – 19,8%. Для сравнения: на прошлых выборах 2013 года соответственно было набрано 38,3 и 30,7%. По этим выборам видно, как рейтинг партии падает.

Партийный кризис

В прошлом сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС, который возглавляет Меркель, продемонстрировал рекордно низкие показатели в 28%. Также налицо факт того, что после выборов, которые прошли в прошлом году, нестабильная политическая ситуация разрастается и в бундестаге.

Сформировать правительство традиционные правящие партии смогли только через шесть месяцев. Кроме этого, как показали итоги опросов общественного мнения и октябрьских выборов в ландтаг Баварии, партийная коалиция теряет поддержку своих граждан, и речь идет, прежде всего, о Социал-демократической партии Германии.

Германские СМИ пишут о том, что в ближайшее время вообще может произойти распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). Как считают эксперты, на предстоящие выборы канцлера христианские демократы могут «отправиться» и без Ангелы Меркель.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
18:22 0 0
Игорь:

Прям как Путин у нас...

Статьи

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка

Все способы вложить материнский капитал: как россияне используют выплаты за рождение ребенка
Экономика

Узнай, страна

В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One

В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики

В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики

Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство

Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство

В Орловской области 1100 семей получили государственные выплаты при рождении первенцев

В Орловской области 1100 семей получили государственные выплаты при рождении первенцев

Новости СМИ

Новости дня

21:13 Выход США из ДРСМД будет иметь серьезные последствия для Европы Выход США из ДРСМД будет иметь серьезные последствия для Европы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
России не страшны новые санкции США, Центробанк не тронет ключевую ставку и другие новости пятницы
20:47 Меркель больше не будет баллотироваться на пост канцлера Германии Меркель больше не будет баллотироваться на пост канцлера Германии
20:36 Автор песен Лепса и Орбакайте погиб в ДТП Автор песен Лепса и Орбакайте погиб в ДТП
19:54 СМИ сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу США с Мексикой СМИ сообщили об отправке 5 тысяч военных на границу США с Мексикой
19:26 Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером Японская принцесса лишилась титула после свадьбы с менеджером
18:56 В МИД рассказали о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО В МИД рассказали о последствиях вступления Украины и Грузии в НАТО
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
18:43 Правообладатель образа «Ждуна» подал иск к Первому каналу Правообладатель образа «Ждуна» подал иск к Первому каналу

Узнай, страна!

18:44 В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One В Калининградской области открыли новые участки на заводе шведской компании Orbit One
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
17:40 В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики В Петрозаводске открыли региональный центр спортивной гимнастики
17:28 Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство Орловская область получит на треть больше федеральных субсидий на благоустройство
14:43 В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы
12:08 Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России Новый гастрономический бренд Тамбовской области признан лучшим туристическим сувениром России
26 ОКТ, 14:24 В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз» В Курске прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз»
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
26 ОКТ, 07:29 Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику Подведены итоги бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику
25 ОКТ, 11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter