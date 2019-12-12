Меркель капитулировала. Ответит ли Германия на санкции США против «Северного потока-2»?

Германия капитулировала перед США по вопросу «Северного потока-2» и позволила ввести против него санкции, которые заложены в американский оборонный бюджет. Об этом в бундестаге заявил представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Германо-российская промышленная палата (АНК) выступила с осуждением американских санкций и призвала Евросоюз принять ответные меры.

Санкции – в бюджет

Руководитель австрийской нефтяной корпорации OMV AG и президент АНК Райнер Зеле осудил санкции США против газопровода «СП-2» и призвал Евросоюз дать ответ на действия Вашингтона.

Зеле считает, что санкции США – это удар не только по Германии, но и по всему Евросоюзу. Поэтому всему европейскому содружеству необходимо дать продуманный ответ США.

«Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», – подчеркнул глава палаты.

Такого же мнения придерживаются и во фракции «Альтернатива для Германии» (AfD). «"Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения… В 2018 году госпожа Мервель очень четко дала понять, что он является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС», – заявил Штеффен Котре.

США удалось связать газопровод с «дестабилизированной ими» Украиной и, по словам Котре, федеральное правительство Германии под давлением США подчинилось «экономической атаке» и «капитулировало».

Конгресс США ввел санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в рамках военного бюджета на 2020 год для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Санкции будут приведены в действие после того, как документ подпишет президент США Дональд Трамп.

Трюк Вашингтона

Как считают в немецкой газете Bild, США добавили санкции в оборонный бюджет, поскольку не успели бы подготовить более масштабный документ до введения «Северного потока-2» в строй.

По словам источников издания в США, санкции коснутся международных компаний, которым могут запретить принимать участие в американском бизнесе. Под угрозой находится швейцарская Allseas Group, специализирующаяся на укладке подводных трубопроводов и подводном строительстве. Кроме нее санкции угрожают нескольким немецким партнерам «Газпрома».

Новые санкции США еще в ноябре анонсировал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. В частности, он отмечал, что у американских властей остается мало времени, чтобы остановить строительство газопровода, потому что большую его часть уже построили. Цель Вашингтона, по его словам, убедить европейские компании покинуть проект.

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