Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ДЕК, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    63,2257
EUR (ЦБ)    70,4271

12 ДЕК, 15:34 МСК
USD (ЦБ)    63,2257
EUR (ЦБ)    70,4271
﻿

Меркель капитулировала. Ответит ли Германия на санкции США против «Северного потока-2»?

12 Декабря 2019 126 0 Политика
Меркель капитулировала. Ответит ли Германия на санкции США против «Северного потока-2»?

Германия капитулировала перед США по вопросу «Северного потока-2» и позволила ввести против него санкции, которые заложены в американский оборонный бюджет. Об этом в бундестаге заявил представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Германо-российская промышленная палата (АНК) выступила с осуждением американских санкций и призвала Евросоюз принять ответные меры.

Санкции – в бюджет

Руководитель австрийской нефтяной корпорации OMV AG и президент АНК Райнер Зеле осудил санкции США против газопровода «СП-2» и призвал Евросоюз дать ответ на действия Вашингтона.

Зеле считает, что санкции США – это удар не только по Германии, но и по всему Евросоюзу. Поэтому всему европейскому содружеству необходимо дать продуманный ответ США.

«Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», – подчеркнул глава палаты.

Такого же мнения придерживаются и во фракции «Альтернатива для Германии» (AfD). «"Северный поток-2" очень важен для нашего энергоснабжения… В 2018 году госпожа Мервель очень четко дала понять, что он является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС», – заявил Штеффен Котре.

США удалось связать газопровод с «дестабилизированной ими» Украиной и, по словам Котре, федеральное правительство Германии под давлением США подчинилось «экономической атаке» и «капитулировало».

Конгресс США ввел санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» в рамках военного бюджета на 2020 год для обеспечения энергетической безопасности ЕС. Санкции будут приведены в действие после того, как документ подпишет президент США Дональд Трамп.

Трюк Вашингтона

Как считают в немецкой газете Bild, США добавили санкции в оборонный бюджет, поскольку не успели бы подготовить более масштабный документ до введения «Северного потока-2» в строй.

По словам источников издания в США, санкции коснутся международных компаний, которым могут запретить принимать участие в американском бизнесе. Под угрозой находится швейцарская Allseas Group, специализирующаяся на укладке подводных трубопроводов и подводном строительстве. Кроме нее санкции угрожают нескольким немецким партнерам «Газпрома».

Новые санкции США еще в ноябре анонсировал глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш. В частности, он отмечал, что у американских властей остается мало времени, чтобы остановить строительство газопровода, потому что большую его часть уже построили. Цель Вашингтона, по его словам, убедить европейские компании покинуть проект.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Telegram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Третьи в мире. Российский флот уступил США и Китаю

Третьи в мире. Российский флот уступил США и Китаю
Экономика

Не больше 20 евро. Власти вводят запретительные пошлины на покупки за рубежом

Не больше 20 евро. Власти вводят запретительные пошлины на покупки за рубежом
Экономика

Удивили возможностями. Воронежская область представила инвесторам перспективные сферы

Удивили возможностями. Воронежская область представила инвесторам перспективные сферы
События и факты

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?

Более 40% россиян не верят врачам. Чем больно здравоохранение в России?
Исследования 1

Узнай, страна

На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд

На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд

В Ханты-Мансийске используют опыт новогодней столицы России для Сибирского региона

В Ханты-Мансийске используют опыт новогодней столицы России для Сибирского региона

В Рязанской области открыли самую крупную молочную ферму Центральной России за 4,5 млрд рублей

В Рязанской области открыли самую крупную молочную ферму Центральной России за 4,5 млрд рублей

В Челябинске построили кислородную станцию на цинковом заводе за 1,7 млрд рублей

В Челябинске построили кислородную станцию на цинковом заводе за 1,7 млрд рублей

Новости дня

14:53 Песков отреагировал на прекращение показа сериала "Слуга народа" Песков отреагировал на прекращение показа сериала "Слуга народа"
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
Меркель заявила, что Путин – это победитель саммита в Париже
14:12 ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским
13:36 Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса Верховная рада продлила закон об особом статусе Донбасса
13:01 Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии
11:48 Украине предсказали дефолт Украине предсказали дефолт
10:30 Киев хочет изменить Минские соглашения Киев хочет изменить Минские соглашения
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
09:39 В разговоре с Лавровым Трамп заявил о желании увеличить товарооборот с Россией В разговоре с Лавровым Трамп заявил о желании увеличить товарооборот с Россией

Узнай, страна!

11:40 На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд На нефтепроводе «Восточная Сибирь – Тихий океан» завершили макропроект электроснабжения за ₽49 млрд
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
11 ДЕК, 15:55 Семь раз отмерь, один – проконтролируй Семь раз отмерь, один – проконтролируй
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter