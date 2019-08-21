Международные санкции: «плюс» или «минус» для России?

Присоединение Россией Крыма в 2014 году спровоцировало в ее адрес со стороны США и Европы волну международных санкций. Как только это явление произошло, мнения аналитиков сразу разделились: одни считают, что международные санкции – это катастрофа для страны, другие полагают, что это даже хорошо. Предлагаем обзорные статьи диаметрально противоположных взглядов на происходящие события. Какая же позиция является более реалистичной?

Присоединение Россией Крыма в 2014 году спровоцировало в ее адрес со стороны США и отчасти Европы волну международных санкций. Данная акция может считаться поворотным пунктом в развитии страны не только в XXI веке, но и во всей новой истории России.

Как только это явление произошло, мнения не только широкой общественности, но и аналитиков сразу разделились: одни считают, что международные санкции – это катастрофа для страны, другие полагают, что это даже хорошо. В этой связи интересны две диаметрально противоположные статьи двух российских экономистов из Финансового университета при Правительстве Российской Федерации – Евгения Балацкого и Натальи Екимовой, которые в своих работах обобщили аргументы двух противоборствующих групп специалистов. В первой статье вводится методологический принцип, который, по мнению автора, позволяет более объективно оценить эффект от международных санкций – принцип качественной трансформации. Исходя из этого положения, автор рассматривает изменения во внешнеторговом обороте, валютного курса, цен на автомобильный бензин, объемов прямых инвестиций. Кроме того, автор приводит несколько ярких примеров, касающихся научной блокады российских исследователей, что ставит под вопрос все задачи по интернационализации российской науки, а также блокирования информационной деятельности российских бизнес-структур за рубежом. Для иллюстрации серьезности потерь от международных санкций экономист пересчитывает объем товарооборота страны, который мог бы быть получен, если бы санкции введены не были, и сравнивает их с фактическим значением; особое значение уделяется факту пенсионной реформы, которая стала важным вкладом санкционной политики США против России.

Во второй статье автор проходится по похожим сферам экономики, но обращает внимание на другие аспекты. Например, на улучшение товарной и географической структуры внешнеторгового оборота России, постепенное восстановление объема торговли, наметившиеся тренды в импортозамещении некоторых производств. Особое значение в аргументах автора занимают яркие примеры реализующихся технологических прорывов в области производства сжиженного природного газа и новых видов вооружений.

Читателям предоставляется возможность сделать свой собственный вывод, аргументы какой стороны являются более убедительными.

Обо всем этом подробнее читайте в первоисточнике на сайте «Неэргодическая экономика» (Минусы санкций: http://nonerg-econ.ru/cat/6/390/; Плюсы санкций: http://nonerg-econ.ru/cat/6/430/).

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