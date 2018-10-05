Медведев сдержит цены на бензин, «РоссТур» прокатит российских туристов и другие новости пятницы

Текущие колебания курса рубля носят краткосрочный характер, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. При этом долгосрочные прогнозы министерства экономического развития остаются в силе.

«Курс у нас плавающий, поэтому изменение настроений глобальных всегда, конечно же, оказывает краткосрочное влияние на валютный курс. Долгосрочно у нас, с точки зрения наших ожиданий, ничего не меняется», – сказал Орешкин.

Субсидирование цен на бензин и дизельное топливо одобрил Дмитрий Медведев. Снижение базовой цены бензина и дизельного топлива позволит увеличить субсидию для НПЗ на 230 млрд руб. в год, пишет «Коммерсант». Субсидия должна помочь нефтяникам удержать розничные цены на бензин в пределах инфляции в следующем году на фоне роста НДС, акцизов, высоких экспортных цен и дешевого рубля, которые делают экспорт крайне выгодным.

Новый Центр компетенции может заработать уже в октябре. Он займется разработкой и внедрением инновационных технологий для городов в рамках федерального проекта «смарт-сити». Проблемы внедрения новых технологий в городах уже обсуждались в министерстве ЖКХ. Теперь этим займется специализированная организация – Центр компетенций. Одним из направлений его работы станет внедрение в городскую среду экологического общественного транспорта, сообщает РИА Новости.

Администрация США занимается созданием «торговой коалиции» с целью оказания противодействия торговой политике Пекина. По этому вопросу ведутся переговоры с Европейским союзом и Японией. При этом в Вашингтоне обсуждается возможность встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Американская сторона заявляет, что готова в любое время начать серьезные переговоры с Китаем, передает Интерфакс.

Компания «РоссТур» в ближайшее время объявит о приостановке деятельности. Это связано с невозможностью погасить задолженности перед туроператорами, сообщает Интерфакс. Таким образом, туристы, забронировавшие туры, не смогут отправиться на отдых. Однако компания обещает выплатить компенсации всем туристам за отмененные туры. «РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования – через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства.