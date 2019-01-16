Медведев пообещал бизнесу гильотину и рассказал, как готовить омлет

Во время пленарного заседания на Гайдаровском форуме премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не только рассказал о проблемах, которые сегодня испытывает российский бизнес, но и предложил способы их решения. По словам главы правительства, страна нуждается в экономическом рывке, для совершения которого нужно пересмотреть систему требований в транспортной сфере, экологии, а также в промышленной безопасности. В этом плане премьер заявил, что правительство готово к резкому сокращению законов, которые мешают бизнесу.

Отсечь требования

Для совершения экономического рывка нужно пересмотреть систему требований в ряде направлений, заявил премьер-министр. В частности, речь идет о транспорте, экологии и промышленной безопасности. Дмитрий Медведев убежден, что рывок можно совершить, если использовать так называемый механизм «регуляторной гильотины». И эту меру предлагается использовать с 1 февраля 2020 года.

«Все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований», – заявил Медведев.

Глава правительства напомнил, что сегодня в стране действует порядка девяти тысяч нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу, причем, многие существуют еще со времен СССР.

При чем здесь омлет

В качестве объяснения, которое демонстрирует абсурдность ряда закрепленных норм для предпринимателей, Медведев использовал пример санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета.

Премьер-министр отметил, что смесь яйца с другими компонентами нужно выливать на смазанный жиром противень слоем два с половиной – три сантиметра, а готовить надо при температуре 180-200 градусов на протяжении восьми – десяти минут.

«Иначе жарить нельзя – пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности», – пошутил Медведев, добавив, что подобных абсурдных и странных требований предостаточно.

Откуда термин

Собственно термин «регуляторная гильотина» в сове время предложила международная консалтинговая компания Jacobs, Cordova & Associates, которая и разработала ее концепцию, используемую в мире. Например, ее использовали в Хорватии, Великобритании, а также в Мексике, Вьетнаме и других странах – обо всем этом было сказано в спецдокладе экспертов ЦСР, которые предлагали воспользоваться «гильотиной» и в России. Как поясняли авторы доклада, по замыслу, данный концепт должен ликвидировать «различные точки торможения в законодательстве на основе доказательного регулирования».

Комментируя предложение премьер-министра в разговоре с РБК, сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров отметил своевременность предлагаемых мер: «Очень много об этом говорили, и стало очевидно, что терапия не дает эффекта, надо уже конкретно отсекать устаревшие нормы, а по сути – создать новую законодательную нормативную базу, для того чтобы не было ненужных препон».

Когда «полетят» законы

Подготовкой «дорожной карты» по «гильотине» будет заниматься аппарат правительства. Объясняя принцип уже «российской гильотины», Дмитрий Медведев пояснил, что акты с обязательными требованиями, которые не будут одобрены, в автоматическом режиме утратят силу.

«В соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», – сказал премьер.

Со своей стороны представители пресс-службы Минэкономразвития пояснили: сначала требования, которые не будут пересмотрены, будут признаны утратившими силу. И только после этого их отменят. Сам пересмотр будет носить плановый характер, чтобы органы регулирования в установленные сроки могли «составить исчерпывающий перечень своих нормативных актов с учетом этапности их пересмотра».