Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти 106 0 Экономика

Президент России Владимир Путин предложил увеличить сумму материнского капитала за рождение второго ребенка и выдавать деньги за рождение первого ребенка во время послания Федеральному собранию 15 января. Однако право вносить поправки на рассмотрение Госдумы президент передал партии «Единая Россия», рейтинг поддержки которой гражданами остается крайне низким. Тем не менее «Единая Россия» имеет большинство в нижней палате парламента и президент рассчитывает, что социально ориентированные инициативы помогут поднять рейтинг правящей партии. Президент также надеется, что правительство Михаила Мишустина улучшит благосостояние россиян, чтобы выборы в Госдуму 2021 года прошли по запланированному сценарию и позволили определиться с дальнейшей судьбой политической системы.