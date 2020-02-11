Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти
Президент России Владимир Путин предложил увеличить сумму материнского капитала за рождение второго ребенка и выдавать деньги за рождение первого ребенка во время послания Федеральному собранию 15 января. Однако право вносить поправки на рассмотрение Госдумы президент передал партии «Единая Россия», рейтинг поддержки которой гражданами остается крайне низким. Тем не менее «Единая Россия» имеет большинство в нижней палате парламента и президент рассчитывает, что социально ориентированные инициативы помогут поднять рейтинг правящей партии. Президент также надеется, что правительство Михаила Мишустина улучшит благосостояние россиян, чтобы выборы в Госдуму 2021 года прошли по запланированному сценарию и позволили определиться с дальнейшей судьбой политической системы.
Почему власти озаботились маткапиталом
- Поправки в законопроект о материнском капитале выглядят следующим образом: при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года семьи будут получать 466 617 руб., при рождении или усыновлении второго – 616 617 руб. Вместо месяца решение о выплате маткапитала будет приниматься за 15 дней. Программа продлевается до 31 декабря 2026 года. До этого маткапитал перестал индексироваться в 2015 году и распространялся только на второго ребенка.
- Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партии важно сделать так, чтобы предложения президента «как можно скорее заработали на практике, начали помогать семья». Принятие поправок к закону он назвал «безусловным приоритетом» партии. Также он пообещал, что «Единая Россия» будет помогать гражданам получать капитал на местах «без бюрократии и проволочек».
- Новый премьер-министр Михаил Мишустин обратился 10 февраля к партии с просьбой содействовать принятию поправок в закон о маткапитале. «Новый порядок нужно вводить быстрее», – подчеркнул премьер.
- До этого вице-премьер Татьяна Голикова обещала президенту ускорить принятие поправок. По ее словам, изменения могут быть приняты раньше 15 апреля – примерно в это время ожидается «плебисцит» за «продиктованное жизнью» изменение Конституции. Таким образом, маткапитал будет служить как накачиванию рейтинга правящей партии, так и поддержке переписывания Основного закона.
Надежды на 2021 год
- Как узнало агентство Bloomberg, президент Владимир Путин рассчитывает, что правительство Мишустина обеспечит быстрый, пусть и недолгий, подъем экономики, который повысит доходы граждан. Цель Путина – рост рейтинга «Единой России» перед выборами в Госдуму 2021 года.
- Партия важна Путину для сохранения подконтрольного конституционного большинства в Госдуме без использования фальсификаций, как это было в ходе предыдущих выборов, что вызвало массовые протесты и политическую турбулентность. Собеседники агентства говорят, что правительство Мишустина должно помочь Путину «удержать Госдуму в руках».
- Экономист Михаил Дмитриев говорит о новом правительстве как об ассоциирующемся со скачком роста экономики. «Власти прекрасно знают, что у них осталось всего 18 месяцев для того, чтобы исправить ситуацию», – считает Дмитриев.
- Главная задача нового правительства – правильно потратить деньги, которые власти собрали за счет повышения налогов и прочих мер, ограничивших экономический рост.
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