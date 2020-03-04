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«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса
4 Марта 2020 115 0 Экономика
Российские власти обеспокоены эпидемией коронавируса: президент Владимир Путин заявил об информационных вбросах о вирусе из-за рубежа с целью посеять панику среди населения России, а премьер-министр Михаил Мишустин запретил вывозить из страны медицинские маски, бахилы, костюмы химзащиты и другие товары, которые могут пригодиться на случай масштабной эпидемии. Ограничения будут временными – до 1 июня 2020 года.
Вывозить запрещается
- Под запрет на вывоз за пределы Российской Федерации попали: медицинские маски (еще недавно цены на них росли), защитные респираторы, очки и маски с противоэарозольными фильтрами. Кроме собственно масок – комбинезоны, халаты и костюмы химической защиты. Также то, что относится к одежде и средствам для оказания первой медицинской помощи: бахилы, медицинские перчатки, бинты, марли, вата, а кроме того – дезинфицирующие и противовирусные средства.
- Весь перечень товаров Россия будет поставлять нуждающимся странам, но только в качестве гуманитарной помощи или предметов личного использования, но не как экспортную продукцию.
- По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебреисуса, для защиты от коронавируса ежемесячно нужно несколько десятков миллионов медицинских масок, а конкретнее 89 млн штук масок, 76 млн смотровых перчаток, 1,6 млн защитных очков. На фоне этого заявления российское правительство ввело ограничения.
Глобальный дефицит
- Сейчас в ВОЗ обеспокоены тем, что граждане ряда стран не могут купить защитные маски из-за ажиотажного спроса и резко выросших цен на медицинские изделия. По данным главы ВОЗ, средняя стоимость масок по миру выросла в 6 раз, респираторов – в 3 раза, а медицинских халатов – в 2 раза.
- Всех этих медицинских изделий уже не хватает работникам здравоохранения, отмечают в ВОЗ. Поэтому Организация направила 27 млн комплектов средств индивидуальной защиты в 27 стран. Но это не решает принципиально проблему – запасы быстро заканчиваются.
- Как ранее заявлял в разговоре с РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, специалисты рекомендуют носить маски только тем, кто заразился. А вот здоровым они могут только навредить. Со своей стороны в Минздраве также призвали жителей России, которые ощущают недомогание, сразу обращаться в больницы, где им бесплатно будет оказана помощь.
Больше миллиона в сутки
- Отечественные компании, выпускающие масочную продукцию, производят, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, порядка 1,2 млн штук в сутки. Этого объема достаточно, чтобы полностью закрыть потребности России. Всего в производстве масок задействовано 20 компаний. Максимальный суточный объем предприятий составляет 1,5 млн.
- Со своей стороны глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала гражданам покупать только те защитные маски, у которых есть регистрационное удостоверение. Кроме этого, они должны продаваться в официальных местах. Попова также отметила, что маски – это эффективное средство защиты от коронавируса, которое нужно покупать только в аптеках.
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