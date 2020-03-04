«Маски под запретом». Зачем власти запретили вывозить из России защиту от коронавируса 115 0 Экономика

Российские власти обеспокоены эпидемией коронавируса: президент Владимир Путин заявил об информационных вбросах о вирусе из-за рубежа с целью посеять панику среди населения России, а премьер-министр Михаил Мишустин запретил вывозить из страны медицинские маски, бахилы, костюмы химзащиты и другие товары, которые могут пригодиться на случай масштабной эпидемии. Ограничения будут временными – до 1 июня 2020 года.