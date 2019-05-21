Манипуляции или благотворительность? Российские НКО все чаще финансируются из-за рубежа

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось больше чем на 20%, и составило 85 миллиардов рублей. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, в ближайшее время должно пройти совещание, в рамках которого планируется обсудить возможные манипуляции из-за рубежа.

Зарубежные миллиарды

«Нам пришёл ответ из Росфинмониторинга о том, что зарубежное финансирование некоммерческих организаций выросло больше чем на 20%, и составляет 85 миллиардов рублей, это 1,2 миллиарда долларов, причём открытая часть – меньше 700 миллионов», – рассказал Сергей Гаврилов. Добавив, что он хотел бы, чтобы эти средства не уходили под видом образовательных, культурных и прочих программ на манипулирование населением через социальные сети или СМИ. Депутат также рассказал, что данный вопрос запланировано обсудить в рамках заседания комитета, которое запланировано на 21 мая.

До этого, как сообщали СМИ, в Минюсте не стали отменять новые требования к отчетности НКО, которые вызывали протест со стороны председателя Совета по правам человека при президенте Михаила Федотова. Напомним, что соответствующие требования, которые ввели еще в августе 2018 года, требуют от НКО обозначать зарубежные источники финансирования российских организаций.

В Минюсте также была разработана серия поправок к закону «Об общественных объединениях» об обязательной регистрации не имеющих юридического лица некоммерческих объединений.

Требования закона

Закон об иностранных агентах был принят в России еще летом 2012 года. Он обязывает организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, вставать под статус иностранных агентов. В дальнейшем они заносятся в специальный реестр.

Около двух лет внесение в реестр было делом добровольным, однако в первых числах июня 2014 года включение в реестр стало обязательным. Уже осенью 2017 года в законе о СМИ появились поправки об организациях, которые исполняют функции иностранных агентов. Как отмечается, на СМИ-иноагента распространяются те же ограничения и обязанности, что действуют для некоммерческих организаций — иноагентов. Напомним, что данные поправки были введены после того, как Минюст США стал требовать, чтобы телеканал RT прошел регистрацию в стране в качестве иностранного агента.

Мнения экспертов

Эксперты считают, что очень важно детализировать данные Росфинмониторинга, чтобы понять, на какие именно цели пошло иностранное финансирование. Если зарубежные миллиарды пошли в благотворительные организации на лечение российских детей или на поддержку инвалидов, то это повод задуматься, почему у российского государства и благотворителей не нашлось средств на эти цели. Если эти средства получили, например, российские масс-медиа, то будет целесообразно повнимательней присмотреться к их информационной повестке. А если деньги из-за рубежа поступили напрямую российским политическим партиям – поинтересоваться какие мероприятия были на них организованы. И выложить эти данные в открытом доступе.