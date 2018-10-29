«Малоприятная ситуация». В сеть попали данные 420 тысяч сотрудников Сбербанка

В сеть попали данные около 420 тыс. сотрудников Сбербанка. В самом банке о причинах утечки ничего не говорят, однако не исключено, что речь идет о «злонамеренных действиях одного из сотрудников». Такая утечка к большим проблемам в организации не приведет, но возможно, что сотрудники банка могут попасть под массовый поток фишинговых рассылок. В этом плане можно говорить еще об одном риске: клиенты Сбербанка могут засомневаться в серьезности и надежности компании, которая не смогла защитить данные своих сотрудников.

База на 47 мегабайт

База данных о сотрудниках Сбербанка была выложена на специализированном форуме phreaker.pro. Как уточняет «Коммерсант», это текстовый файл, размер которого составляет примерно 47 мегабайт. В нем находится порядка 421 тыс. записей, которые представляют собой ФИО сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему. Как правило, он совпадают с адресами почты. Базу выложил неизвестный пользователь, и она находилась в свободном доступе. На момент публикации материала файл уже был недоступен.

Из файла можно было узнать, сотрудником какого подразделения является тот или иной человек. В базе содержится информация и о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, включая зарубежных. Вместе с этим сам размер базы превышает количество всех сотрудников группы Сбербанка, а их, согласно данным МСФО, по итогам первого полугодия 2018 года, было около 300 тыс. человек. Вероятно, столько людей оказалось в списке из-за того, что в нем также содержится информация и об уволенных сотрудниках.

Насколько опасно

Чтобы проверить подлинность информации, эксперты «Коммерсанта» сравнили адреса электронной почты нескольких непубличных менеджеров Сбербанка со своей базой данных. Помимо них, в базе были представлены и три адреса президента банка Германа Грефа. Подлинность базы подтвердили два человека: сотрудник банка и представитель сторонней организации, которая имеет отношение к информационной безопасности Сбербанка. О публикации некоторой части адресной книги сообщили и в пресс-службе Сбербанка.

Оценивая степень безопасности, связанной с утечкой данных, в банке заверили, что обнародованные сведения «не представляют никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам». Данная адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных». О причинах утечки пока не сообщается, хотя не исключено, что это сделал кто-то из бывших сотрудников, отметил источников «Коммерсанта». Об инциденте проинформировали Германа Грефа – он уже заявил о своем недовольстве.

О том, что утечка произошла, знает и департамент информационной безопасности ЦБ – здесь сложившуюся ситуацию считают «малоприятной». Тем не менее, в официальном порядке подтвердить данную информацию или выяснить, делает ли что-то Центробанк в связи с этим случаем, пока не удалось. Представители пресс-службы ЦБ РФ данную тему пока не комментируют.

Ущерб репутации

Как считает глава управления информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский, для банка, который имеет серьезную информационную защиту, такая утечка данных, прежде всего, наносит ущерб репутации. Но и кибернетическую.

«Данные могут быть использованы для массовой рассылки фишинговых писем, рекламы, спама, но серьезные банки с подобными проблемами умеют справляться», – отметил он.

О массовом спаме рассказал и веб-аналитик «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов в разговоре с РИА Новости. По его словам, утечки данных время от времени происходят, и они могут произойти во многих организациях. Поэтому необходимо предпринимать ряд мер безопасности, например, пользоваться различными от корпоративной системы паролями.