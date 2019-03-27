Мало работаете, женщины! Зачем жительницам сел хотят продлить рабочий день

Россиянкам, которые работают в сельской местности, могут повысить продолжительность рабочего дня. Сегодня женщины трудятся 36 часов в неделю, а не 40 – как все остальные жительницы России, и при этом получают полную зарплату. Как стало известно, вопрос, связанный с отменой или сохранением нормы, уже рассматривается в Минтруде. У этой инициативы есть и противники. В частности, профсоюз работников АПК, где считают, что в случае отмены укороченной недели у жительниц сел не будет времени заниматься сельским хозяйством, без которого жизнь в селе невозможно представить.

Устаревшие нормы

Норма об укороченной неделе законодательно была зафиксирована без малого тридцать лет назад: в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». На сегодняшний день, как пишут «Известия», в Минтруде прорабатывают вопрос об отмене этой нормы, либо ее инкорпорации в сегодняшнее законодательство. Но откуда появилась такая необходимость, сотрудники министерства не поясняют.

Издание пишет, что инициативу уже включили в план мероприятий Российской трехсторонней комиссии (первое полугодие 2019 года), о чем рассказал представитель аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой. Тем не менее, как уточняется, материалов Минтруда по данному вопросу еще не поступало.

Состоялось и минимум два собрания по этой теме, на которых была и зампред Профсоюза работников АПК Галина Юрова. «Сотрудники министерства говорят, что ведут «работу по отмене устаревших норм». Но мы считаем, что отменять льготы можно только после того, как качество жизни на селе значительно повысится», – сообщила она.

Собеседница отметила при этом, что хозяйственная нагрузка для россиянок из села, как и прежде, весьма высока. В частности, во многих селах и деревнях до сих пор носят воду из колодца и растапливают печи. Что уж говорить об инфраструктуре. «Детей часто возят в школу за несколько десятков километров на автобусах. На длинный день нужно приготовить ребенку поесть, вся эта нагрузка тоже лежит на женщинах», – сообщила Юрова.

Власти и развитие села

Согласно статистике Росстата, на сегодняшний день в сельской местности проживает 37,6 млн человек, из них порядка половины (20,3 млн) женщины. Из этого числа трудоустроено 63,3%. То есть мера может затронуть примерно 12,9 млн таких работниц. Однако, как считает проректор Академии труда Александр Сафонов, из-за роста рабочих часов может произойти и рост безработицы на селе. «Если сотрудники трудятся больше, для выполнения того же объема работы понадобится меньше людей», – поясняет эксперт.

Зарплаты в селе сегодня низкие и поэтому сокращенный рабочий день дает возможность женщинам, как минимум, заниматься выращиванием продуктов на личных участках.

Сегодня власти стараются уделять внимание развитию села. В этом плане, как отмечает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Анастасия Буянова, этот факт подтверждают программы «Земской доктор» и «Земской учитель». «Отмена сокращенного рабочего времени для женщин в сельской местности может негативно отразиться на реализации вышеуказанных программ и экономике России в целом, – убеждена эксперт.

Что на самом деле

Свое мнение по поводу возможности увеличить рабочий день для жительниц села высказал член Общественной палаты РФ, председатель Совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), член Общественного совета Минсельхоза РФ Александр Шипулин. По его словам, к хорошим последствиям такая мера не приведет.

«Это все бюрократия и формализм. Они [представители ведомств] часто бывают оторваны от реальной жизни и не понимают, о чем говорят. Давайте зададим вопрос: женщина на селе – кто это? Тяговая лошадь или жена, мать, бабушка? У женщин 36-часовая рабочая неделя для того, чтобы успевать заниматься детьми, воспитывать внуков, уделять внимание мужу, чтобы он налево не ушел, и вести свое личное хозяйство», – объяснил Шипулин в разговоре с Юга.ру.

Без личного хозяйства жизни в селах, многие из которых находятся в плохом состоянии, быть не может, а инициатива, связанная с увеличением рабочей недели – это попытка «закрутить гайки», считает Шипулин. Он объясняет, что на селе работы хватает. В частности, много работ в огородах. Не говоря уже о тех, кто имеет животных. «Те люди, которые занимаются животноводством, вообще спят считанные часы. «Те люди, которые записывают эти инициативы, этого не знают», – подвел итог эксперт.