Макс – 2019. На это стоит посмотреть

С 27 августа по первое сентября в подмосковном Жуковском пройдет четырнадцатый Международный авиакосмический салон. Только здесь покажут опытные образцы российских летательных аппаратов, которые невозможно увидеть нигде в мире.

Сейчас МАКС занимает ведущие места среди мировых авиакосмических салонов. Его главное отличие состоит в том, что помимо экспозиции техники он представляет потрясающее авиашоу, которое посещают многие тысячи простых зрителей. Вот посмотрите, как это все происходит.

Вся информация о покупке билетов, возможностях проезда – здесь.

Приезжайте, привозите с собой детей. Такое зрелище надо посмотреть хотя бы один раз в жизни. И, главное, – дети. Может быть, увидев это все один раз, они навсегда влюбятся в небо и свяжут с ним свою жизнь. Или летая на самолетах, или проектируя их. Поверьте, смотреть видео – это одно. А видеть своими глазами проносящиеся над головой машины, слышать рев их двигателей – совсем другое.