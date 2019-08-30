МАКС 2019: премьеры долгожданных авиационных новинок

Авиакосмический салон, который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском, как и предыдущие вызвал активный интерес не только у покупателей авиатехники и представителей авиаотрасли, но и у обычных зрителей. Тут есть кому и на что посмотреть - в этом году участниками МАКСа стали более 800 компаний, в том числе и около 180 зарубежных. За первые три дня работы авиасалона его посетили уже более 151 тыс. человек. На Международном авиасалоне МАКС-2019 состоялось сразу несколько «громких премьер».

Новинка, которую ждали

Одной из них стал среднемагистральный авиалайнер МС-21. Свой первый полет он совершил еще в 2017 году, но широкой публике его близко представили только сейчас. Участники и зрители авиасалона смогли увидеть самолет на расстоянии вытянутой руки и понаблюдать за его полетом в показательной программе.

Премьеру российского узкофюзеляжного самолета МС-21 на МАКСе ждали еще в 2017 году. Однако даже в прошлом году прототип МС-21-300, который является базовой машиной семейства, еще не прошел стадию заводских испытаний. Эту задержку, причиной которой стали антироссийские санкции США, корпорация «Иркут» решила компенсировать сполна. На демонстративных полетах публике представили три опытных самолета базовой модификации МС-21-30 – все они участвуют в сертификационных испытаниях.

Самолет действительно произвел впечатление. Об этом свидетельствует портфель заказов, выросший сразу на двадцать машин: пять самолетов отправятся в АК «Якутия», 10 – казахстанской Bek Air. Кто заказал остальные пят машин, пока не сообщается.

Как рассказал глава корпорации «Иркут» Равиль Хакимов, испытания, по итогам которых будет получен сертификат, планируется завершить в конце 2020 года. Собственно поставки должны начаться в 2021 году. Первый экземпляр получит АК «Аэрофлот», уже заказавшая 20 самолетов.

Истребитель для Эрдогана

Еще один выставочный экспонат, вызвавший большое внимание публики и СМИ – это истребитель пятого поколения Су-57, который ранее можно было увидеть только в летной программе. Теперь к нему можно было приблизиться на расстояние, которое позволяет рассмотреть многие детали. Стоит отметить, что тот экземпляр, который зрители видят на площадке МАКСа, обозначен как Су-57Э. Это означает, что представлена экспортная версия.

Именно этот самолет показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, который побывал на выставке вместе с Владимиром Путиным. Полетом российского истребителя турецкий лидер оказался впечатлен, живо интересовался возможностями приобретения техники. Теперь эксперты строят предположения – купит ли Анкара эти российские боевые самолеты взамен американских F-35. Ранее Эрдоган делал прямые заявления о том, что если США откажут поставлять F-35, то альтернатива очевидна: российские Су-35 и Су-57.

Преимущества сверхманевренного Су-35, как отмечают специалисты, очевидны: он может преодолевать больше расстояния (вплоть до 3600 км) и нести 12 ракет средней дальности. А вот характеристики у американского F-35 скромней: без посадки он может преодолевать не более 2222 километров.

Долгожданный Ка-62

Еще одна изюминка авиасалона – новейший многоцелевой вертолет Ка-62 холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех), который как и МС-21 относится к так называемым «авиадолгостроям». Его разработка велась с начала 1990-х на базе военного Ка-60, но вот первый летный экземпляр продемонстрировали только в 2019 году на международном аэрокосмическом салоне МАКС-2019.

Вертолет, как и большинство машин холдинга, можно увидеть на близком расстоянии (в некоторые даже пускали посетителей). Также он стал участником захватывающей летной программы авиасалона.

Если говорить об особенностях вертолета, то у его есть несколько принципиальных новшеств, не использовавшихся ранее в российском вертолетостроении.«В частности, применена нестандартная винтовая схема, в конструкции широко использованы композитные материалы, что сделало машину более маневренной, скоростной, экономичной и грузоподъемной», - рассказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

Президент одобряет

Комментируя представленные экспонаты, президент России выразил удовлетворенность представленными машинам. По словам главы государства, те новинки, которые сегодня есть на выставке, говорят о том, что авиакосмическая промышленность России уверенно развивается, а также сохраняет традиции национальной конструкторской школы, внедряя и используя современные технологии. «Неизменным остается качество, надежность и безопасность продукции», – заявил Путин в своем приветственном слове на открытии МАКС-2019.

Также, как отметил президент, уже порядка 25 лет авиасалон МАКС становится знаковой площадкой, которая знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров, конструкторов. «И конечно, МАКС – это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления летчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник», – заключил Владимир Путин.

Самые зрелищные и массовые авиашоу традиционно состоятся в предпоследний день работы авиасалона – в этом году 31 августа в Жуковском.