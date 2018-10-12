«Макарошки всегда стоят одинаково!» Саратовская чиновница заявила, что на 3,5 тыс. руб. можно жить и была уволена

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова считает, что прожиточного минимума гражданам России хватает для того чтобы удовлетворить «минимальные физиологические потребности». Чиновница убеждена, что на сумму в три с половиной тысячи рублей можно «сбалансированно» питаться. Подобное заявление вызвало шквал сарказма среди граждан. Эксперты отмечали, что подобные высказывания могут послужить основанием для снятия Соколовой со столь важного поста. Что и произошло.

Этой суммы мне не хватит из-за «статуса министра»

Заявление саратовского министра труда Натальи Соколовой было зафиксировано журналистом издания «Общественное мнение». Соколова публично заявила, что суммы три с половиной тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Это заявление прозвучало во время обсуждения темы, связанной с вопросом об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области.

Соколова выступила с предложением поднять в 2019 году уровень прожиточного минимума на 288 руб. Но присутствующие на собрании депутаты саратовской думы стали настаивать на прибавке в 500 руб. В ответ на это министр заявила:

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!»

После столь неоднозначного высказывания завязался спор. Депутат Николай Бондаренко предложил министру Соколовой провести эксперимент и самой прожить на 3,5 тыс. руб. В ответ на это она заявила, что такой суммы не хватит из-за «статуса министра». Позднее, комментируя ситуацию, депутат отметил, что на обозначенную сумму для продуктовых трат прожить невозможно.

«А если питаться только хлебом и макаронами, то это неминуемо приведет к подрыву здоровья и появлению лишнего веса», – добавил он.

Порог бедности

Как отмечает Газета.ру, на сегодняшний день прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7 241 рубль. Показатель прожиточного минимума был введен для того, чтобы определять порог бедности. Это понятие включает в себя минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, который необходим россиянину для выживания.

Так, например, как поясняет издание, в потребительскую корзину, показатели которой учитываются во время расчета прожиточного минимума трудоспособного человека, входит: 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и так далее. Вместе с этим расчет уровня прожиточного минимума происходит для каждого региона и для каждой социальной группы отдельно. Например, данный показатель определяется для трех групп населения – дети, пенсионеры и трудоспособные россияне.

Как показала сентябрьская статистика Росстата, во втором квартале текущего года уровень прожиточного минимума поднялся до 10 тыс. 444 руб. на человека в месяц с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 года.

Министру грозит увольнение?

Если возвращаться к скандальному заявлению чиновницы, которое вызвало негативную реакцию, то, как подчеркивает главный научный сотрудник Института экономики РАН Олег Сухарев, суммы 3,5 тыс. руб. никак не хватит на минимальное питание и первостепенные потребности. Более того, как он заявил в интервью Царьграду, такие провокационные заявления со стороны министра могут послужить реальным основанием для того, чтобы снять Соколову с должности.

«Я ответил бы этому министру так. Я понимаю, что структура и пропорции цен в Европе другие. Но в Норвегии бомж-алкоголик от норвежского правительства получает две тысячи евро, пособие. Около двух тысяч евро. У нас профессора столько не зарабатывают в месяц, работая на полторы ставки, в регионах. Поэтому такое утверждение – ну, это просто нелепость. Это абсурд, который не соответствует действительности», – отметил Сухарев. Он добавил, что, вероятно, министр ничего не понимает в вопросе экономики саратовского региона.

Информация об отставке Соколовой поступила 12 октября. Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Нину Попову.