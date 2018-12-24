«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

Проблема беженства не нова для человечества, так как любая масштабная война, массовые гонения на этнической или религиозной почве, природные катаклизмы практически всегда сопровождаются переселением людей, покидающих обжитые территории в надежде спастись и найти лучшую жизнь. Серьезный миграционный кризис, во многом напоминающий нынешний, разразился в 70-80 годах прошлого века из-за Вьетнамской войны и последующего прихода к власти коммунистов, когда сотни тысяч вьетнамцев бежали из своей страны, на лодках пытаясь добраться до берегов Филиппин, Индонезии, Малайзии, Гонконга, Сингапура, США и Канады.

Далеко не все государства с распростертыми объятиями принимали «людей в лодке», многих из них высылали обратно или отправляли в третьи страны. Но это не останавливало поток мигрантов, опасавшихся гонений и не желавших жить в нищете у себя на родине. Решить проблему удалось только тогда, когда вьетнамское правительство, поставив во главу угла интересы собственной нации и опираясь на тяжелый труд и самоотдачу тех, кто остался, сумело превратить Вьетнам в одно из самых быстроразвивающихся и привлекательных для жизни государств региона. В итоге многие беженцы, видя кардинальное изменение ситуации и появление перспектив в своей стране, начали возвращаться назад.

Опасность массовой миграции

Пример Вьетнама показывает, что решать проблему миграционного кризиса нужно не строительством стен на границах государств, а строительством самих государств. Однако такая работа требует огромных усилий и жертвенности, как от властей, так и простого народа. Многие люди, понимая, что у себя на родине «светлого будущего» могут не дождаться, даже если потратят на его строительство всю жизнь, предпочитают переселяться за рубеж, где безопасней, выше зарплаты, качественней медицина и образование. Но огромное количество мигрантов по факту так и не получает той лучшей жизни, к которой стремилось, что обусловлено в первую очередь проблемами с ассимиляцией и проявлениями дискриминации в том или ином виде, из-за чего приезжие так и остаются людьми второго сорта.

Массовая миграция несет в себе опасность не только для стран, в которые направляются потоки переселенцев, но и для тех, которые они покидают, поскольку происходит утечка мозгов и рабочих рук. Трудоспособные и образованные люди, включая инженеров, врачей, ученых, отправляются за границу, где они нередко вынуждены работать продавцами, строителями, водителями и помощниками по дому, в то время как восстанавливать экономику и реализовывать масштабные проекты у них на родине становится просто некому. Ситуация там еще больше усугубляется, и кризис переходит в перманентное состояние.

Богатые и благополучные страны в целом получают выгоду от миграции, однако лишь при условии, что потоки невелики и состоят из квалифицированных и талантливых людей. Когда же явление приобретает массовый характер, как в Юго-Восточной Азии в 70-80-х годах прошлого века или в Европе сегодня, открытость и толерантность высокоразвитых обществ оборачивается против них и уже не воспринимается их членами исключительно как положительное явление. Это приводит к усилению антимигрантских настроений, популяризации националистических, шовинистических идей и нарастанию напряженности внутри страны. Безусловно, существуют определенные гуманитарные обязательства перед людьми, оказавшимися в тяжелой ситуации, и современные высокоразвитые государства просто не могут их игнорировать. Однако ни одна страна не в состоянии принимать бесконечные потоки мигрантов, иначе это в итоге обернется против нее самой.

Единственно возможное решение миграционного кризиса

Миру следует начинать избавляться от иллюзии о том, что жители бедных и пребывающих в кризисе государств всегда смогут найти убежище на либеральном Западе. Пример Европы, задыхающейся от наплыва мигрантов с Ближнего Востока, доказал несостоятельность подобного подхода и необходимость поиска совершенно иного решения проблемы. Оно заключается, прежде всего, в создании возможностей для нормальной жизни в слаборазвитых и развивающихся странах, недопущении трагического вмешательства иностранных держав, руководствующихся исключительно собственными интересами, и решении конфликтов на стадии их возникновения.

Закрытие границ, как при помощи создания физических барьеров, так и путем ужесточения законодательства и усиления контроля, не является выходом из ситуации. Любой, кто действительно хочет попасть в определенную страну, непременно это сделает, невзирая ни на какие препятствия. К тому же, всегда найдутся люди, желающие заработать на переправке нелегальных мигрантов. Иными словами, проблема никуда не денется, в то время как напряженность в обществе и разногласия между силами, выступающими за и против миграции, будут только усиливаться. Первые будут критиковать жесткие методы, применяемые против и так настрадавшихся людей, в то время как вторые будут требовать дальнейшего закручивания гаек.

Основной причиной массового бегства людей из стран Ближнего Востока и Северной Африки на Запад является нестабильность в регионе, вызванная интервенцией этого самого Запада. Развитые государства должны понять эту простую закономерность и вместо инвестирования в военные операции и содержание беженцев начать вкладывать деньги в создание благоприятных условий для жизни на родине людей. Япония осознала это одной из первых, уже после Индокитайских войн направляя финансовую помощь странам Юго-Восточной Азии, стимулируя их развитие, причем иногда это делалось вопреки санкциям Запада.

По аналогичному пути новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил пойти Дональду Трампу, который собирается побороть нелегальную миграцию, возводя стены. Обрадор же резонно полагает, что за счет американских инвестиций в мексиканскую экономику сделать это можно значительно эффективнее.

Конечно, в наиболее сложной ситуации в связи с наплывом мигрантов на данный момент находится Европа. В течение долгих лет богатые и безопасные европейские страны воспринимались беженцами с Ближнего Востока и Северной Африки как тихая гавань, попав в которую можно перестать беспокоиться о своем будущем. Ужас ситуации в том, что Европа не только ничего не делала для предотвращения развития кризиса, но еще и сама его провоцировала, потакая авантюрам Соединенных Штатов в вышеупомянутых регионах, а затем безо всяких условий принимала бегущих оттуда людей, не способствуя их ассимиляции у себя и не стимулируя их возвращение на родину.

Задача Европы, если она хочет выйти из тупиковой ситуации, состоит, прежде всего, в том, чтобы начать действовать на Ближнем Востоке обособленно от США, отстаивая не их интересы, а свои собственные, помогая снять напряженность в регионе и разрешить мирным путем существующие конфликты, даже если для этого придется договариваться с теми властями, которые им по какой-то причине не нравятся. Нужно способствовать политическому, экономическому и социальному развитию бедных стран, улучшая жизнь на месте, чтобы у людей не было поводов куда-то уезжать.

Также следует отказаться от практики превращения элит и интеллигенции в креативных революционеров, которые под предлогом борьбы за высокие идеалы поднимают народы на восстания, оборачивающиеся в итоге катастрофами глобального масштаба. Вместо этого лучше стимулировать проведение реальных реформ и изменений существующих институциональных структур с целью их постепенного улучшения.

К примеру, чтобы остановить поток сирийских беженцев в Европу, нужно не кричать об ужасном диктаторе Асаде, а сесть с ним за стол переговоров и прекратить спонсирование так называемой «мирной оппозиции», которая на самом деле состоит из исламских радикалов. Как только в Сирии закончатся ужасы гражданской войны, а зарубежные страны вместо военного вмешательства начнут инвестировать в ее экономику, поток мигрантов иссякнет, а ранее уехавшие начнут постепенно возвращаться домой.

Выйти из миграционного кризиса, на самом деле, достаточно просто, но для этого нужно проявить политическую волю и начать видеть чуть дальше собственного носа. Вопрос лишь в том, способны ли на это современные элиты.