Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ФЕВ, 16:05 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

20 ФЕВ, 16:05 МСК
USD (ЦБ)    65,8568
EUR (ЦБ)    74,6816

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

20 Февраля 2019 330 0 Политика
«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

В московском Гостином дворе состоялось 15-е по счету выступление президента России Владимира Путина с посланием парламенту – Федеральному собранию Российской Федерации. В этот раз главной темой стала ситуация в России и ключевые направления внутренней и внешней политики. В первых минутах своего выступления глава РФ заявил, что уже в этом году жители страны почувствуют улучшение жизни.

Кому сложно – уходите

По традиции на мероприятии присутствуют депутаты из обеих палат парламента – Госдумы и Совфеда. Кроме них есть и те, кто был приглашен отдельно, в том числе члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, а также генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты России.

Путин начал свою речь с необходимости «развернуть» национальные проекты. Затем обратился к чиновникам, которые считают, что им задали слишком высокую планку, и попросил их покинуть свои посты.

«Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», – посоветовал глава России, считающий, что «людей не обманешь».

Мощный «нравственный каркас»

Как и ожидалось, президент России затронул внутренние вопросы, один из которых связан с семейными ценностями. Путин подчеркнул, что семья – это «мощный нравственный каркас», а решение ее проблем – это общая задача государства, гражданского общества, СМИ и политических партий.

В своем выступлении президент признал, что сегодня Россия переживает сложный демографический период, в частности, происходит снижение рождаемости. Все это, как считает Путин, связано с последствиями Второй мировой войны и развалом СССР. Тем не менее, по его словам, в стране удалось преодолеть негативные тенденции.

Больше детей – ниже налог

Продолжая семейную тематику, президент анонсировал льготы, которые будут введены для многодетных семей. «Сегодня хочу рассказать вам о первом пакете мер по поддержке семей с детьми», – заявил глава РФ. Речь идет в том числе об увеличение пособий на детей, налоговых и ипотечных льготах.

В частности, Путин выступил с предложением понизить планку федерального налога на недвижимость. «Принцип должен быть очень простой: больше детей – ниже налог», – подчеркнул президент. Также, по его словам, дополнительно от налога планируется освободить по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Российский лидер предлагает распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь кредитный срок, а не только на первый период. Плюс к этому, Путин рассказал о предстоящей новой выплате (450 тыс. руб.) из федерального бюджета, которая пойдет на погашения ипотеки для семей, где есть трое и более детей.

Наладить цифровизацию здравоохранения

Говорил президент России и о российском здравоохранении. В частности, как считает Путин, необходимо включить в общую цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы. Это нужно для того, как пояснил глава государства, чтобы пожилые люди, инвалиды и семьи с детьми избежали таких проблем как очереди и собирание справок.

«В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами», – подчеркнул Путин.

Если США разместят свои ракеты в Европе

В своем выступлении Федеральному собранию президент РФ затронул вопрос о возможном размещении американских ракет на территории Европы. По словам Путина, если это произойдет, то это резко обострит безопасность. Это представляет угрозу для России, отметил российский лидер.

Подлетное время до Москвы составит около десяти минут. В этом случае Россия предусмотрит зеркальные ассиметричные действия. «Мы будем вынуждены создать и развернуть вооружение не только там, где находятся ракеты, но и в отношении территорий, где принимаются решения», – подчеркнул Путин. После этого в зале раздался очередной шквал аплодисментов.

Индексация пенсий

В результате индексации пенсий, которая началась 1 января 2019 года, доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. По этой причине многим россиянам либо перестали выплачивать, либо сократили положенные соцдоплаты к пенсии, рассказал Путин.

«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», – пояснил глава РФ.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Узнай, страна

Губернатор Тамбовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию

Губернатор Тамбовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

Новости СМИ

Новости дня

15:45 Путин рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ЕС Путин рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ЕС
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
15:26 Путин обвинил партнеров США в "подхрюкивании" американцам Путин обвинил партнеров США в "подхрюкивании" американцам
14:53 Минфин предложил отложить обязательный ввод касс для ИП Минфин предложил отложить обязательный ввод касс для ИП
14:22 Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам Путин предложил пересчитать выплаты пенсионерам
13:59 Путин заявил, что чем больше детей, тем ниже будет налог Путин заявил, что чем больше детей, тем ниже будет налог
13:53 Путин рассказал о приоритетах внешней политики России Путин рассказал о приоритетах внешней политики России
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
13:37 Путин представил новый вид оружия – ракету «Циркон» Путин представил новый вид оружия – ракету «Циркон»

Узнай, страна!

14:26 Губернатор Тамбовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию Губернатор Тамбовской области прокомментировал Послание президента Федеральному Собранию
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
11:33 Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня Сергей Катырин: подготовку к председательству России в БРИКС надо начинать сегодня
19 ФЕВ, 22:57 В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс
19 ФЕВ, 22:40 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2
19 ФЕВ, 21:18 Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter