«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

В московском Гостином дворе состоялось 15-е по счету выступление президента России Владимира Путина с посланием парламенту – Федеральному собранию Российской Федерации. В этот раз главной темой стала ситуация в России и ключевые направления внутренней и внешней политики. В первых минутах своего выступления глава РФ заявил, что уже в этом году жители страны почувствуют улучшение жизни.

Кому сложно – уходите

По традиции на мероприятии присутствуют депутаты из обеих палат парламента – Госдумы и Совфеда. Кроме них есть и те, кто был приглашен отдельно, в том числе члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, а также генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий и представители Общественной палаты России.

Путин начал свою речь с необходимости «развернуть» национальные проекты. Затем обратился к чиновникам, которые считают, что им задали слишком высокую планку, и попросил их покинуть свои посты.

«Если же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избегать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти», – посоветовал глава России, считающий, что «людей не обманешь».

Мощный «нравственный каркас»

Как и ожидалось, президент России затронул внутренние вопросы, один из которых связан с семейными ценностями. Путин подчеркнул, что семья – это «мощный нравственный каркас», а решение ее проблем – это общая задача государства, гражданского общества, СМИ и политических партий.

В своем выступлении президент признал, что сегодня Россия переживает сложный демографический период, в частности, происходит снижение рождаемости. Все это, как считает Путин, связано с последствиями Второй мировой войны и развалом СССР. Тем не менее, по его словам, в стране удалось преодолеть негативные тенденции.

Больше детей – ниже налог

Продолжая семейную тематику, президент анонсировал льготы, которые будут введены для многодетных семей. «Сегодня хочу рассказать вам о первом пакете мер по поддержке семей с детьми», – заявил глава РФ. Речь идет в том числе об увеличение пособий на детей, налоговых и ипотечных льготах.

В частности, Путин выступил с предложением понизить планку федерального налога на недвижимость. «Принцип должен быть очень простой: больше детей – ниже налог», – подчеркнул президент. Также, по его словам, дополнительно от налога планируется освободить по 5 кв. м в квартире и по 7 кв. м в доме на каждого ребенка.

Российский лидер предлагает распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь кредитный срок, а не только на первый период. Плюс к этому, Путин рассказал о предстоящей новой выплате (450 тыс. руб.) из федерального бюджета, которая пойдет на погашения ипотеки для семей, где есть трое и более детей.

Наладить цифровизацию здравоохранения

Говорил президент России и о российском здравоохранении. В частности, как считает Путин, необходимо включить в общую цифровую сеть организацию медико-социальной экспертизы. Это нужно для того, как пояснил глава государства, чтобы пожилые люди, инвалиды и семьи с детьми избежали таких проблем как очереди и собирание справок.

«В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами», – подчеркнул Путин.

Если США разместят свои ракеты в Европе

В своем выступлении Федеральному собранию президент РФ затронул вопрос о возможном размещении американских ракет на территории Европы. По словам Путина, если это произойдет, то это резко обострит безопасность. Это представляет угрозу для России, отметил российский лидер.

Подлетное время до Москвы составит около десяти минут. В этом случае Россия предусмотрит зеркальные ассиметричные действия. «Мы будем вынуждены создать и развернуть вооружение не только там, где находятся ракеты, но и в отношении территорий, где принимаются решения», – подчеркнул Путин. После этого в зале раздался очередной шквал аплодисментов.

Индексация пенсий

В результате индексации пенсий, которая началась 1 января 2019 года, доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. По этой причине многим россиянам либо перестали выплачивать, либо сократили положенные соцдоплаты к пенсии, рассказал Путин.

«В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал, и многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», – пояснил глава РФ.