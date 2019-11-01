Лучшее – враг хорошего. Почему ожидания портят нам жизнь?

Есть «золотая формула»: счастье – это результат минус ожидание. Приятные вещи, случившиеся с нами внезапно, приносят нам полную и длительную радость. Но если то, чего мы ждали и в чем были полностью уверены, не сбылось – нас накрывает столь же полное и длительное разочарование, огорчение, боль, доводящая порой до слез. Чем большего мы ждём, тем хуже себя чувствуем, не получив это. Почему же большинство из нас не в силах отказаться от неоправданных ожиданий?

Расхождение с реальностью

Как и в большинстве таких случаев, причина кроется в работе нашего мозга. Он настроен на минимизацию затрат энергии. А максимум этих затрат всегда происходит в незнакомой ситуации. Поэтому наш мозг создает собственную реальность: моделирует ситуацию, строит в воображении ожидаемые события.

Приведем несколько простых примеров. Вот мы заканчиваем долгий и нудный рабочий день и идем домой, будучи полностью уверены, что нас встретит там тишина и покой. Вместо этого оказывается, что явились неожиданные гости или квартиру в наше отсутствие затопили соседи. Или мы предвкушаем просмотр сериала с любимым человеком, но выясняется, что он должен внезапно уехать к родителям или по делам.

Пытаясь тратить как можно меньше сил, мозг показывает нам красивую картинку, которая не имеет отношения к реальности. И когда мы с этой реальностью сталкиваемся, возникает фрустрация, то есть недовольство, напряжение, злость.

Почувствуйте разницу

Так все устроено биологически. Наш организм пытается сэкономить и для этого тащит нас в ловушку, которая заставит нас потратить намного больше энергии. Но в силах человека с этим справиться. Нужно только включить нашу способность видеть разницу между тем, что случилось и дано нам в ощущениях, и тем, что не случилось и, вполне вероятно, не случится вообще никогда. Попробовать контролировать наше взаимодействие с окружающим миром. Сделать то, чему наша биология так сопротивляется: потратить немного больше энергии и вообразить себе не один, наиболее благоприятный сценарий, а как минимум еще два – наиболее приближенный к реальности и самый плохой. Вообразите это в деталях. Представьте короткий план собственных действий на эти случаи. Чем больше вариантов развития событий будет, тем меньше вероятность итоговой фрустрации.

Второй момент – создавая свои сценарии, попробуйте отследить их эмоциональную окраску. Наши ожидания, помимо моделирования событий содержат еще и оценки – как себя, так и других людей. Простой пример: вы в десятый раз должны были делать доклад на публике и ожидали, что он пройдет без проблем. Однако что-то пошло не так, и вот после доклада вы не только расстроены, вы еще и злы на себя за то, что не справились с задачей. Вы готовы стыдить и ругать себя – но на самом деле произошедшее ничего не говорит о вас. Это был рядовой доклад, вы делали его не в первый раз. Слишком сильная и негативная реакция вызвана не самим событием, по сути своей нейтральным, а вашей оценкой его. Составляя свои три сценария, попробуйте сначала отслеживать оценки возможных событий, а потом признайте, что любой из вариантов, воплотившись в реальность, станет всего лишь объективно существующим фактом. Он не значит, что вы хороши или плохи. Он просто есть. И иметь дело следует именно с фактом, событием, а не его оценкой.

Здесь и сейчас

Безусловно, это не будет легко даже с пятнадцатого раза. Очень трудно не идти на поводу у сложной биологической машины, которую представляет собою наш мозг. Очень трудно привыкнуть к мысли, что люди и обстоятельства не могут соответствовать нашим ожиданиям. Еще сложнее при столкновении с реальностью никого не винить в своем разочаровании и полностью отдавать себе отчет в том, что это не знаки судьбы и не чей-то злой умысел. Друзья, с которыми вы собирались провести вечер, действительно просто не смогут прийти по объективным причинам. Это не значит, что они над вами издеваются. Так сложились обстоятельства, только и всего.

Попробуйте глубоко вдохнуть, задержать дыхание и выдохнуть. И осознать, что, хотя у вас нет, не было и не будет того, о чем вы мечтали весь день – есть настоящее. Есть здесь и сейчас, в котором вы находитесь. И вот в нем вы можете выбрать разные варианты своих действий.

Такой подход раскрывает колоссальное количество возможностей, которые ранее мы просто не видели, поскольку наши неоправданные ожидания открашивали абсолютно все в черные и серые тона. Но на самом деле жизнь разноцветна и происходит исключительно в настоящем. Всегда помните об этом.