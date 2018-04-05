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Ловушка для олигархов. Зачем Вашингтон вводит новые санкции против россиян

5 Апреля 2018 327 0 Тренды Экономика
Ловушка для олигархов. Зачем Вашингтон вводит новые санкции против россиян

До конца текущей недели Вашингтон планирует ввести санкции против российских бизнесменов. Повод прежний – «вмешательство в выборы». Ограничения будут введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAASTSA).Имена олигархов пока не называются, однако, по информации Washington Post, новые ограничения затронут минимум шестерых человек. Вероятно, санкции будут носить финансовый характер.

Против путинских олигархов

Администрация Дональда Трампа, на которого уже давно высокопоставленные чиновники «давят» с требованиями усилить санкции против Москвы, планирует ввести ограничения против россиян уже к этой пятнице. Как отмечают СМИ, фигуранты списка включены в так называемый «кремлевский список», который 29 января составило и опубликовало Министерство финансов.

Как пишет Washington Post со ссылкой на свои источники среди официальных лиц США, «санкции будут носить экономический характер, и нацелены против олигархов, имеющих связи с президентом Владимиром Путиным».

Точное количество россиян, которых США планируют подвергнуть ограничениям, еще окончательно не определено, однако, по информации издания, речь идет минимум о шести представителях российского бизнеса. Кроме этого, как отмечает WP, законодатели от обеих партий требуют, чтобы президент США «предпринял решительные действия против Путина». В частности, как заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, Вашингтон «должен ударить по России, лишив покупателей» газа и нефти из России.

Не первый раз

Несмотря на то, что имена олигархов не сообщаются, известно, что санкции против них будут введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). В «кремлевском докладе» перечислено порядка 200 российских чиновников и бизнесменов.

В рамках CAATSA США уже вводили санкции против 14 физических лиц и одной организации 15 марта 2018 года. Отвечая на подобные шаги, в Кремле заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к вмешательству в американские выборы. Однако Вашингтон подобный ответ «не устраивает» и он настойчиво продолжает расследовать «дело о вмешательстве».

Есть еще так называемый «список Мюллера», который был обнародован 16 февраля. Его фигурантами в числе прочих являются бизнесмен Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова. Прокуроры США убеждены, что все они имели прямое отношение к вмешательству в выборы США, по итогам которых победил Дональд Трамп. В этот же список санкций попало Агентство интернет-исследований, финансированием которого занимался Пригожин, а также его юридические клоны: ООО «Азимут», «Главсеть», «Медиасинтез», «Миксинфо» и «Новинфо». Против них санкции уже действуют.

Допросы бизнесменов

Со своей стороны Трамп также отрицает какую-либо «нелегальную связь» с российскими властями и представителями бизнеса – а именно в этом его и подозревает Мюллер. Как сообщает CNN, команда специального прокурора решила провести допрос двух российских бизнесменов в рамках «российского дела». Еще одному представителю бизнеса был направлен неформальный опросник, в котором также звучит пожелание встретиться для беседы.

Как считают источники телеканала, прокуроры упорно занимаются поисками следов российского финансирования избирательной кампании Дональда Трампа, и делают это через подставных лиц. Кроме этого, как сообщат СМИ, один из бизнесменов был допрошен сразу же, как только его частный самолет сел в аэропорту Нью-Йорка. Прокуроры провели осмотр всех его электронных устройств. Второй бизнесмен был допрошен во время его недавней поездки по США. О ком именно идет речь, не сообщается.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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