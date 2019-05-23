Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?

Большинство россиян не интересуются условиями, предлагаемыми банками в зарплатных проектах. Результаты опроса, проведенного Левада-центром, говорят о том, что работающие граждане не стремятся избавиться от «зарплатному рабства» и воспользоваться возможностями, которые предоставило им государство ещё в 2014 году. Работодатели по умолчанию переводят зарплаты своих сотрудников на карту удобного им банка. В итоге зачастую работники сталкиваются с некомфортными ситуациями, например, малым количеством банкоматов или высокими процентами при снятии наличных в «чужом» банке. Но не знают, что по закону сами могут выбрать банк, куда будет перечисляться их зарплата.

Итоги опроса

Большинство россиян (84%), которые получают заработные платы на банковские карты, вообще не интересуется условиями, предоставляемых другими банки. Как пишет «Коммерсант», об этом говорят итоги исследования, которое провели эксперты Левада-центра.

Как показали итоги опроса, только 29% опрошенных хотели бы воспользоваться возможностью переводить средства в любой банк, но не подавая при этом работодателю заявление соответствующего содержания опасаясь негативной реакции. 64% респондентов не готовы воспользоваться такой возможностью.



В целом, как выяснили в Левада-центре, 66% сотрудников во время трудоустройства работодатель не предоставил им ни одной альтернативы, то есть по факту был предложен только один банк для получения заработной платы. Еще два процента затруднились дать ответ. По словам остальных опрошенных выбор у них все-таки был.



Что касается тех, кто уже пользуется зарплатными картами, то 39% пришлось столкнуться с ситуацией, когда при снятии наличных в банкоматах других банков взималась большая комиссия. Аналогичные ситуации возникали и при переводе средств на карты других банков. Также пользователи карт рассказали об отсутствии бонусов и слабо развитой сети банкоматов банка, на который они получают заработную плату.

Рабство отменили?

Как напоминает РБК, закон об отмене так называемого «зарплатного рабства» в нашей стране действует с 2014 года. Суть его состоит в том, что все работающие россияне могут самостоятельно выбирать банк, на счет которого они будут получать зарплату. Примечательно, что эту проблему в начале 2019 года снова подняли коммерческие банки. Их жалоба состояла в том, что в сегменте зарплатных проектов финансовый рынок монополизирован и многие банкии остаются в стороне.

В итоге инициативная группа банкиров предложила создать единый расчетный центр, который будет заниматься начислением зарплат на карты банков, удобные россиянам. Но у этой инициативы оказались противники: сам Центробанк, который заявил, что в подобных предложениях «больше минусов, чем плюсов». Вместе с этим в Банке России отметили, что не считают проблему «зарплатного рабства» надуманной.

Позриция Центробанка

«Плюс этого решения — это снятие таких неформальных ограничений на выбор банка, поскольку работодатель исключается из цепочки выбора банка работником. Но надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — прокомментировала в свое время ситуацию глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ограничение, таким образом, будет сниматься только условно.



При этом, как отметила Набиуллина, недостатков у варианта с созданием единого зарплатного сервиса существенно больше. Например, риск повышения комиссий за обслуживание счетов и ставок по кредитам для покидающих зарплатные проекты граждан и работодателей.

