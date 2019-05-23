Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 МАЙ, 21:13 МСК
USD (ЦБ)    64,4913
EUR (ЦБ)    71,8369

23 МАЙ, 21:13 МСК
USD (ЦБ)    64,4913
EUR (ЦБ)    71,8369
﻿

Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?

23 Мая 2019 251 0 Исследования
Лишь бы платили. Почему россияне не избавляются от «зарплатного рабства» в банках?

Большинство россиян не интересуются условиями, предлагаемыми банками в зарплатных проектах. Результаты опроса, проведенного Левада-центром, говорят о том, что работающие граждане не стремятся избавиться от «зарплатному рабства» и воспользоваться возможностями, которые предоставило им государство ещё в 2014 году. Работодатели по умолчанию переводят зарплаты своих сотрудников на карту удобного им банка. В итоге зачастую работники сталкиваются с некомфортными ситуациями, например, малым количеством банкоматов или высокими процентами при снятии наличных в «чужом» банке. Но не знают, что по закону сами могут выбрать банк, куда будет перечисляться их зарплата.

Итоги опроса

Большинство россиян (84%), которые получают заработные платы на банковские карты, вообще не интересуется условиями, предоставляемых другими банки. Как пишет «Коммерсант», об этом говорят итоги исследования, которое провели эксперты Левада-центра.

Как показали итоги опроса, только 29% опрошенных хотели бы воспользоваться возможностью переводить средства в любой банк, но не подавая при этом работодателю заявление соответствующего содержания опасаясь негативной реакции.  64% респондентов не готовы воспользоваться  такой возможностью.

В целом, как выяснили в Левада-центре, 66% сотрудников во время трудоустройства работодатель не предоставил им ни одной альтернативы, то есть по факту был предложен только один банк для получения заработной платы. Еще два процента затруднились дать ответ. По словам остальных опрошенных выбор у них все-таки был.

Что касается тех, кто уже пользуется зарплатными картами, то 39% пришлось столкнуться с ситуацией, когда при снятии наличных в банкоматах других банков взималась большая комиссия. Аналогичные ситуации возникали и при переводе средств на карты других банков. Также пользователи карт рассказали об отсутствии бонусов и слабо развитой сети банкоматов банка, на который они получают заработную плату.

 Рабство отменили?

Как напоминает РБК,  закон об отмене так называемого «зарплатного рабства» в нашей стране действует с 2014 года. Суть его состоит в том, что все работающие россияне могут самостоятельно выбирать банк, на счет которого они будут получать зарплату. Примечательно, что эту проблему в начале 2019 года снова подняли коммерческие банки. Их жалоба состояла в том, что  в сегменте зарплатных проектов финансовый рынок монополизирован и многие банкии остаются в стороне.

В итоге инициативная группа банкиров предложила создать единый расчетный центр, который будет заниматься начислением зарплат на карты банков, удобные россиянам. Но у этой инициативы оказались противники: сам Центробанк, который заявил, что в подобных предложениях «больше минусов, чем плюсов». Вместе с этим в Банке России отметили, что не считают проблему «зарплатного рабства» надуманной.

Позриция Центробанка

«Плюс этого решения — это снятие таких неформальных ограничений на выбор банка, поскольку работодатель исключается из цепочки выбора банка работником. Но надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — прокомментировала в свое время ситуацию глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, ограничение, таким образом, будет сниматься только условно.

При этом, как отметила Набиуллина, недостатков у варианта с созданием единого зарплатного сервиса существенно больше. Например, риск повышения комиссий за обслуживание счетов и ставок по кредитам для покидающих зарплатные проекты граждан и работодателей.
 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?

Непризнанный кризис. Почему цены на бензин в России растут несмотря на компенсации нефтяникам?
Экономика

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?

Искусственный отбор. По каким новым правилам в России будут искать одаренных детей?
Общество

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости

МВФ оставил Украину без денег, у «Турецкого потока» появились новые перспективы и другие новости
События и факты

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?

Квадратный метр в цифре. Как в России внедряют цифровые технологии в строительстве?
Экономика

Узнай, страна

В Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка

В Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка

В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей

В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей

В Самарской области «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Granta Cross повышенной проходимости

В Самарской области «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Granta Cross повышенной проходимости

В Амурскую область доставили гидрометеорологический спутник для космодрома Восточный

В Амурскую область доставили гидрометеорологический спутник для космодрома Восточный

Новости дня

20:56 ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
20:55 ФАС выступила против проекта развития сетей 5G ФАС выступила против проекта развития сетей 5G
20:01 О провокациях США против Венесуэлы рассказали в МИД О провокациях США против Венесуэлы рассказали в МИД
19:54 Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом Володин выступил за отмену виз с Вьетнамом
19:47 Россияне могут ездить во все страны Южной Америки без виз Россияне могут ездить во все страны Южной Америки без виз
18:48 Польша получит чистую нефть 9-10 июня Польша получит чистую нефть 9-10 июня
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:28 Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Узнай, страна!

17:11 В Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка В Ростовской области стартовало строительство первого в регионе ветропарка
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:16 В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей В Тамбове открывается театр на подушках премьерой спектакля для самых юных зрителей
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
20 МАЙ, 16:05 Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: предприниматель – это звучит гордо
15 МАЙ, 16:09 Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани Владимир Путин поручил восстановить ливнёвку в Астрахани
14 МАЙ, 21:45 Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области Президент Владимир Путин обсудил в Ахтубинске социально-экономическое развитие Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter