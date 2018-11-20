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«Лиса в курятнике». США боятся, что президентом Интерпола станет россиянин

20 Ноября 2018 953 0 Политика
«Лиса в курятнике». США боятся, что президентом Интерпола станет россиянин

Четыре американских сенатора обратились с призывом к администрации президента США Дональда Трампа и членам Генассамблеи Интерпола проголосовать против россиянина генерал-майора Александра Прокопчука, который претендует на пост президента Международной организации уголовной полиции. Выборы должны состояться в эту среду,21 ноября, на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае.

В помощь авторитарным режимам

О призыве американских сенаторов не назначать генерал-майора МВД России Александра Прокопчука  на пост главы Интерпола сообщается на сайте сенатора Роджера Уикера. Свои подписи под открытым письмом также поставили республиканец Марк Рубио и демократы Джен Шахин и Крис Кунс. Они считают, что назначение Прокопчука главой Интерпола – это опасный шаг: «Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника».

Кроме этого, сенаторы заявляют, что Россия регулярно «злоупотребляет Интерполом», чтобы «преследовать политических оппонентов, диссидентов и журналистов». Что касается самого Прокопчука, то он, по их словам, был «лично вовлечен в эту стратегию запугивания», и будет дальше продолжать этим заниматься.

По мнению сенаторов, Прокопчук во главе Интерпола будет «злоупотреблять красными уведомлениями», блокировать значимые реформы и преследовать «критиков, живущих за пределами России». Более того, сенаторы считают, что на этом посту россиянин будет помогать другим «авторитарным режимам, стремящимся делать то же самое».

Незаконные призывы?

Как считает сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич, призывы американских сенаторов не избирать россиянина главой Интерпола, являются незаконными и непорядочными. Клинцевич отмечает, что Прокопчук большой профессионал и имеет представление обо всей «подноготной работе службы международного розыска».

Кроме этого, как считает Клинцевич, главной причиной для протестов против кандидата из России становится русофобия. Вполне удобный предлог, который был создан на Западе специально, чтобы противодействовать России. По сути, авторов послания, американских сенаторов, не интересует эффективность работы Интерпола. «Руководствуются куда более приземленными мотивами, а последствия таких действий могут быть довольно значительными», – считает сенатор.

Фаворит Прокопчук

Ранее главой Интерпола являлся Мэн Хунвэй. Однако он исчез в конце сентября, а потом оказался в Китае – там против него ведется расследование по делу о коррупции. Поэтому за освободившийся пост развернулась борьба. Как ни странно, но фаворитом на предстоящих выборах называют именно Прокопчука, о чем пишет и международная пресса.

Россиянин третий год находится в должности вице-президента Интерпола, поэтому после отставки китайца Мэн Хунвэя он получил вполне реальный шанс занять более высокий пост. Ранее, с 2006 по 2011 год, он являлся заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а после стал главой этой организации. Единственным конкурентом Прокопчука является и.о. президента организации, выходец из Южной Кореи Ким Чен Янг.

Трамп угрожает или нет?

Однако будет ли президент США Дональд Трамп оказывать на союзников давление и угрожать соперникам, чтобы блокировать кандидатуру Прокопчука? Как считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, такое развитие событий вполне может быть. Поэтому письмо сенаторов можно назвать серьезным шагом с точки зрения особенно американской общественности.

«Оно имеет значение, но все-таки для того, чтобы повлиять на позицию большинства стран — членов [Интерпола], необходима серьезная кампания со стороны администрации», – заявляет эксперт. По его словам, Трампу не нравится, что международная организация может влиять на внутреннюю политику в США.

Для того чтобы убедить почти 200 государств, необходимы будут не только большие ресурсы, но и последовательность, а также мобилизация своих союзников. «Вот захочет ли администрация Трампа такую работу проводить, мы пока что не знаем», – считает Кортунов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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