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Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости

1 Июля 2019 100 0 События и факты
Ликвидируют последствия паводка в Иркутской области, увеличивают производство и экспорт российского оружия и другие новости

В 800 миллионов рублей оценивается ущерб дорожной сети Иркутской области от паводка. Подтоплено 17 участков трасс федерального значения, 13 мостов, 200 километров дорог регионального значения. Уровень затопления поднялся до трех метров. В регионе действует режим ЧС, подтопленными остаются 1,7 тысяч домов, в которых проживают 4,2 тысячи человек. Из-за паводка пять человек погибло, более тысячи находятся в эвакуации, передает «Интерфакс». Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу привлечь армию для ликвидации последствий стихии, передает «ТАСС».

На сумму свыше триллиона рублей подписаны контракты на поставку вооружений в рамках международного военно-технического форума «Армия – 2019», сообщает «ТАСС». Речь, в частности, идет о поставках истребителей пятого поколения Су-57, вертолетов Ми-28НМ, подлодок проекта 677 "Лада", атомных подводных крейсеров проекта 885М "Ясень-М".

В течение десяти дней Россия поставит Турции зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил сегодня президент Турции Тайип Эрдоган, передает «ТАСС». Он добавил, что, по его мнению, США не введут санкции в отношении Анкары из-за приобретения систем С-400. Эрдоган также напомнил, что Анкара "ожидает поставку 100 истребителей пятого поколения F-35".

В России стартует производство новейших зенитно ракетных комплексов С-500, сообщает «ТАСС». Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские Вооруженные Силы  получат новые комплексы уже в следующем году.

Российское золото для США страшнее ядерных ракет. СоотТакое заявление сделал американский эксперт Байрон Кинг в Daily Reckoning. Он опасается, что Россия и Китай могут объединить свои золотые запасы для создания валюты, которая сможет конкурировать с долларом и тогда  американская валюта окажется в ловушке. Кинг назвал золото быстроразвивающимся оружием в российском геополитическом арсенале наряду с национальной валютой РФ. Кинг заявил, что стабилизация курса рубля показала, что это сейчас одна из самых недооцененных валют мира.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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