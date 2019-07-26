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Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счета россиян?

26 Июля 2019 263 0 Экономика
Ликвидация банковской тайны. Кому Правительство РФ откроет доступ к информации о счета россиян?

Российское правительство выразило поддержку законопроекту, которым предлагается предоставить прокурорам возможность без судебных санкций получать информацию о банковских счетах физических и юридических лиц. При этом, как говорится в правительственном заключении, необходимо будет внести дополнения к предлагаемому законопроекту. В частности, обозначить список определенных должностных лиц, которые будут иметь возможность доступа к банковской тайне. Эксперты считают, что такие решения подрывают доверие со стороны россиян как к банкам, так и к государству.

Доступ к сведениям

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Государственную думу депутатами  фракции КПРФ еще  в 2018 году. В пояснительной записке сообщается, что изменения в законах позволят получать справки по операциям и счетам россиян. В частности, это будет происходить в рамках дел о противодействии коррупции либо контролю за расходами госслужащих.

При этом, у прокуроров и сейчас есть полномочия потребовать у банков эти сведения, однако это должно происходить в рамках открытого уголовного дела либо по решению суда. Кроме этого, право на запрос такой информации есть у Центробанка, Росфинмониторинга, а также Федеральной службы судебных приставов и Агентства по страхованию вкладов.

Ранее, как напоминает «Ъ», доступ к банковской тайне пытались получить представители ФАС, однако Верховный суд постановил, что требования антимонопольщиков являются неправомерными.

Подрыв доверия

Ряд экспертов считают, что если прокурорам расширят доступ к банковским сведениям, то это может привести к снижению доверия со стороны россиян к кредитным организациям, что логично приведет к оттоку из них денег.

Как считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, массовый отток капиталов банкам не грозит, однако могут быть и другие серьезные последствия. «Банковская тайна трещит по швам, банковская тайна стала достаточно дырявой. Допуск прокуроров не приведет к каким-то драматическим последствиям вроде усиления вывода капитала. Но утечка банковской тайны будет приводить к еще более активному использованию этой информации в корпоративных войнах, в рейдерских захватах», - резюмирует эксперт.

О том, что ни к чему хорошему расширение доступа прокуратуры к банковской тайне не приведет говорит и замглавного редактора сайта «Банки.Ру» Семен Новопрудский. Так, ЦБ РФ уже неоднократно говорил о медленном росте кредитования юридических лиц. Плюс к этому, есть такая проблема как массовая блокировка счетов юридических лиц.

«Вместе со всеми этими проявлениями это, конечно, закон несвоевременный, но что он сам по себе обернется катастрофой для банковской системы, я бы не говорил. Важно понять, во-первых, как он будет написан, но главное — как он будет применяться, потому что прокуратура точно не является главной помехой в работе банков», - подчеркнул аналитик.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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