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ИЗМИР

Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?

15 Июня 2018 104 0 Тренды События и факты
Либерализация ОСАГО. Кому нужны новые тарифы?

Российский Центробанк обнародовал проект, в котором говорится об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Многие относятся к этой реформе как к первому шагу в направлении так называемой «либерализации автогражданки». Планируется, что в итоге у страховщиков будет право назначать более справедливую стоимость полиса в зависимости от ситуации с убыточностью. Кроме этого, не исключено, что эта мера заставит их придерживаться справедливых тарифов.

Базовый тариф

Согласно проекту, предполагается увеличение коридора базового тарифа по полисам на 20% вниз и вверх. Как поясняет РИА Новости, это изменение касается всех категорий транспортных средств, исключая мотоциклы и легковые автомобили юридических лиц – для этой категории верхняя граница становится больше на 10,9% и 5,7% соответственно.

В итоге, базовые значения тарифа для владельцев мотоциклов и мотороллеров будут составлять от 649 руб. до 1407 руб. Для транспорта, который относится к категории «B» юрлиц – 2058-2911 руб. В отношении физических лиц в аналогичной категории этот показатель будет находиться на уровне 2746-4942 руб.

КБМ

Еще одно значимое изменение связано с реформированием коэффициента бонус-малус (КБМ). Благодаря КБМ водитель имеет возможность получить скидку за безаварийное вождение. Вместе с этим скидка увеличивается за каждый безаварийный год, плюс ко всему, сокращается стоимость ОСАГО.

После того, как изменится КБМ, страховую историю будут закреплять за каждым водителем. Напомним, что сегодня в некоторых случаях у человека могут быть разные КБМ: как у водителя и как у владельца авто. Что касается юрлица, то в этом случае, вероятно, будет присвоен единый для всех машин в автопарке КБМ.

Кроме этого, очередная реформа ОСАГО вводит увеличение числа коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя.

Когда введут

В данный момент за документом пока что закреплен статус проекта. Далее он должен получить утверждение со стороны совета директоров Центробанка. Затем, через 10 дней, изменения должны вступить в законную силу.

Как напоминают СМИ, согласно закону об ОСАГО, Центробанк может менять тарифы не чаще раза в год. Пока что ЦБ РФ использовал это право два раза: в обоих случаях тарифы шли на повышение. Последний раз тарифы менялись в апреле 2015-го. В данный момент цена ОСАГО рассчитывается следующим образом: базовый тариф с поправкой на регион, мощность двигателя транспортного средства, стаж, возраст водителя и КБМ.

Что думают страховщики

Благодаря мерам, которые будут приняты на первом этапе по либерализации ОСАГО, у этого рынка появится шанс достигнуть хотя бы нулевой убыточности в первый год реализации. Такого мнения придерживается президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

По его словам, в прошлом году из-за недостаточных тарифов, случаев злоупотребления и мошенничества страховые компании скатились в глубокий минус, в итоге финансовый результат достиг отметки 15 млрд руб. Эксперт продолжает: «Многим пришлось покинуть рынок, оставшиеся сознательно снижают свою долю. Мы считаем, что меры первого этапа либерализации позволят достигнуть рынку хотя бы нулевой убыточности в первый год реализации».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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