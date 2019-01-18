Летели. Столкнулись. Живы. Что произошло с истребителями Су-34

Утром в пятницу на Дальнем Востоке над Японским морем произошло столкновение двух истребителей Су-34. Как сообщили в Министерстве обороны, инцидент произошел в рамках учебного полета, в ходе которого самолеты отрабатывали элементы маневра.

Что произошло

Два Су-34 в момент аварии отрабатывали навыки маневрирования, выполняя «плановый учебно-тренировочный полет над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега», сообщили в Минобороны. Падение произошло между Хабаровским краем и Сахалином, в акватории Татарского пролива. Оба самолета не были оснащены боекомплектами. Экипажи вовремя смоли катапультироваться, а на их поиски отравили два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.

«Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», – сообщал один из источников.

В спасательной операции участие принимают шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота и противолодочный самолет Ту-142. Последний оснащен техникой, благодаря которой можно обнаружить объекты на воде с учетом любых погодных условий. Из Хабаровска к месту происшествия также направили специальный самолет с бригадой медиков.

При этом, как отмечают в Минобороны, спасателям приходится работать в сложных погодных условиях, которые сопровождаются сильным ветром и четырехбалльным штормом. Также, по информации одного из источников поиски осложнялись темным временем суток и большими волнами, которые могли достигать трех метров.

Летчики живы

Как сообщали ряд СМИ со ссылкой на свои источники в силовых структурах, после аварии один истребитель рухнул в море, а судьба второго неизвестна. Встал вопрос о местонахождении экипажа. Однако на момент публикации материала стало известно о спасении уже второго летчика – этот факт подтвердили представители военного ведомства в разговоре со СМИ.

«Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета», – говорится в сообщении. Состояние обеих летчиков медики оценивают как удовлетворительное.

Что касается причин аварии, то, согласно одной из версий, инцидент произошел из-за того, что пилоты могли не рассчитать безопасное расстояние между самолетами. «Либо технически произошла нештатная ситуация и два самолета предположительно могли столкнуться», – рассказал собеседник из экстренных служб.

Инциденты

Су-34 – истребитель, который может поражать как наземные, так и воздушные объекты противника в любое время суток и при любых погодных условиях. При полном функционале самолет оснащается управляемым вооружением класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух» большой дальности. Дальность полета истребителя – до 4000 км, максимально достижимая скорость – до 1900 км/ч, боевая нагрузка – до 8 т.

Происшествий с этим типом самолетов не так много. На сегодняшний день известно о двух. Первый произошел 4 июня 2015 года во время посадки на территории воронежского аэродрома Бутурлиновка – тогда Су-34 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. Второй инцидент произошел 31 июля 2018 года в Хурбе (Хабаровский край), ситуация была, как и в первом случае: самолет вышел за пределы ВПП на 500 метров. В обоих случаях причиной инцидента оказалось несрабатывание тормозной парашютной системы.