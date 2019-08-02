Лес горит, головы летят? По факту лесных пожаров в Сибири возбуждено уголовное дело

По факту пожаров на лесной территории Красноярского края возбуждено первое уголовное дело. Соответствующую информацию распространило краевое управление Следственного комитета России. Уточняется, что расследование дела идет по признакам преступления, предусмотренного статьей о халатности. Ранее в оде совещания в Чите премьер-министр России Дмитрий Медведев также поручил правоохранительным органам провести проверки в сибирских регионах, отработав версии об умышленных поджогах с целью скрыть незаконную заготовку леса.

Лесная халатность

Расследование по уголовному делу ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 Уголовного кодекса («Халатность»). Согласно предварительной версии, в период с 22 марта по 1 августа рядом должностных лиц минлесхоза Красноярского края не были приняты соответствующие меры для ликвидации лесных пожаров. Это бездействие привело к распространению пожаров на значительные территории.

В данный момент проводятся следственные и оперативные мероприятия, в ходе которых планируется выявить лиц, имеющих причастность к совершению преступления. Кроме этого, решается вопрос о назначении и производстве ряда соответствующих экспертиз, ведется допрос свидетелей. В минлесхозе, как информирует РИА Новости, региональном МЧС и КГАУ «Лесопожарный центр» проходят обыски, в ходе которых изымаются нужная для следствия документации.

Чрезвычайная ситуация

На 1 августа ситуация в Восточной Сибири выглядела следующим образом в общей сложности зафиксировано около 470 лесных возгораний на площади порядка 2,9 миллиона гектар.

Режим ЧС из-за сложной обстановки введен в Якутии, Иркутской области, Красноярском крае. Аналогичная ситуация в двух районах Бурятии. После поручения Владимира Путина к тушению лесных пожаров с первого августа подключили военных. В частности, была сформирована авиагруппировка, в которую вошли самолеты и вертолеты Минобороны РФ.

Согласно информации, предоставленной экспертами федеральной Авиалесоохраны, за минувшие сутки было ликвидировано 25 лесных пожаров, площадь которых составляла 6 866 гектаров.

В ночь на второе августа происходило тушение 160 лесных пожаров на площади 122 046 гектар. Самая сложная обстановка в Иркутской области: 62 возгорания, которые занимают 89 503 гектара.

Версии о поджогах

Во время совещания в Чите премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил провести ряд проверок в связи с версиями об умышленных поджогах, которые были совершены с целью скрыть масштабную незаконную заготовку леса в Сибири, сообщает ТАСС.

В беседе с представителями СМИ представители кабмина пояснили, что соответствующие распоряжения были даны Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, а также МВД России. Назначен срок исполнения поручения: до ‪1 ноября 2019 года.

Вместе с этим региональным властям было поручено в оперативном режиме информировать население, а также предоставлять информацию экспертному и экологическому сообществам «об угрозе лесных пожаров, их последствиях и принимаемых мерах по тушению в течение пожароопасного сезона».

Кроме этого, в срок до 20 августа полпреды президента РФ на Дальнем Востоке и в Сибири, Юрий Трутнев и Сергей Меняйло, должны будут представить главе правительства предложения, в которых речь будет идти об эффективности борьбы с лесными пожарами, пожарной безопасности.