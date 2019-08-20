Лед тронулся на Украину? Путин и Макрон объявили о новом саммите в «нормандском формате»

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд выразил полную поддержку заявлениям глав России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, сделанным относительно переговоров в «нормандском формате» об урегулировании кризиса в юго-восточной части Украины.

На что готовы?

В своем микроблоге Twitter пресс-секретарь СЕ Даниэль Хольтген написал о том, что главы России и Франции Путин и Макрон рассматривают вероятность того, что в ближайшие несколько недель будут возобновлены переговоры по Украине в нормандском формате. «Очень хорошая новость. Совет Европы и генеральный секретарь Турбьёрн Ягланд полностью поддерживают процесс», - сообщил Хольтген.

Эмманюэль Макрон и Владимир Путин провели рабочую встречу в летней резиденции Президента Франции на Лазурном побережье. Среди прочих мировых проблем обсуждалась ситуация на Украине и возможности проведения нового саммита в «нормандском формате». Лидер Франции отметил: в данный момент необходимо понять, что стороны готовы сделать для того, чтобы саммит состоялся. Макрон также сообщил о том, что скоро должна состояться встреча политических советников. Со своей стороны Владимир Путин в ходе пресс-конференции перед переговорами с Макроном заявил, что не существует никакой альтернативы «нормандскому формату». Что касается в принципе переговоров, то каждая встреча должна приносить конкретный результат. Президент России также проинформировал французского коллегу о телефонных переговорах с Владимиром Зеленским и отметил, что испытывает осторожный оптимизм по ситуации на Украине.

Напомним, что формат переговоров, называемый «нормандской четверкой», появился в июне 2014 года. Участниками встречи стали лидеры России, Украины, Франции и Германии, которые впервые подняли тему донбасского конфликта. С того времени прошло несколько важных телефонных переговоров на высшем уровне. Проходили и встречи министров иностранных дел. Но «вживую» лидеры всех четырех стран на тему Донбасса не общались.

Миротворческая роль России

Президент Франции убежден, что Россия играет важнейшую роль в процессе по урегулированию мировых кризисов. Об этом Макрон заявил перед стартом переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Он также отметил, что во время двусторонней встречи будут обсуждаться ряд мировых кризисов. «… Я хочу провести обмен мнениями с президентом России Владимиром Путиным по всем этим вопросам», - отметил французский лидер.

Глава Франции также отметил, что мировое сообщество сегодня «проходит через подлинно историческую фазу, потому что принцип многосторонности подвергается атакам». Поэтому очень важно сейчас думать о том, каким образом этот мировой порядок преобразовать. В частности, существует необходимость в разработке новых форм отношений и полезных действий. «Именно это будет находиться в центре обсуждений на саммите Группы семи и в центре наших сегодняшних переговоров», - заключил Макрон.

Тем временем на Донбассе

Тем временем ситуация на востоке Украины не меняется к лучшему. Более того, как стало известно от начальника пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, в Донбасс прибыли бойцы полка спецназначения сил специальных операций Украины. В разговоре с представителями СМИ представитель ДНР сообщил, что, как выяснила разведка, речь идет о шести бойцах.

Кроме этого, ранее трех силовиков видели в нейтральной зоне пункта пропуска на линии соприкосновения. Притворившись мирными жителями, они осматривали дорогу и окружающую местность, затем вернулись на территорию, контролируемую Киевом. Все трое, как завил Безсонов, являются участниками подразделения восьмого полка, специализирующегося на разведывательных целях. «Мы не исключаем, что украинские оккупанты готовят ряд провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки на линии соприкосновения», - считает представитель Донецкой республики.