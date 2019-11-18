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Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?

18 Ноября 2019 168 0 Экономика
Курс на Ближний Восток. Какую военную технику представляет и продает Россия на Dubai Airshow 2019?

На Международной авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019, которая проходит с 17 по 21 ноября, Россия впервые представляет новейшее оружие, а также боевую технику, которая уже продемонстрировала свою эффективность в Сирии. Эксперты считают этот регион весьма перспективным рынком и отмечают, что объем экспорта российского оружия на Ближний Восток ежегодно составляет порядка $2 млрд

Защита от дронов

Как пишет «Российская газета», российские оружейники чутко реагируют на запросы рынка.

А сегодня, после  атаки дронов на Саудовскую Аравию, одним из трендов являются как беспилотники, так и техника для борьбы с ними.

Поэтому в Дубае Россия показывает несколько типов систем радиоэлектронной борьбы с дронами: высокомобильные комплексы «Сапсан-Бекас», «Купол-ПРО», а также «Пищаль-ПРО».

Все они могут использоваться в нескольких направлениях и надежно защищать от любых типов беспилотников военные и промышленные объекты, гражданскую инфраструктуру.

Особое внимание посетителей выставки в Дубае привлекает  экспозиция «Алмаз-Антея», являющегося главным российским разработчиком систем ПВО. Как напоминает РГ, именно системы  производства «Алмаз-Антея» надежно закрывали  и закрывают российскую базу Хмеймим в Сирии. Причем , не только от налетов беспилотников, которые много раз запускали террористы, но и от любых угроз с воздуха.

Вертолеты - дебютанты

Большой популярностью пользуются и боевые вертолеты, которые российские специалисты модернизировали с учетом сирийского боевого опыта. Речь идет о машинах Ми-28Н, Ка-52 и Ми-171Ш.

Конечно же, особое внимание привлек вертолет Ми-38, который впервые представлен за рубежом. При этом, как заявляется, его стоимость будет выгодно отличаться от зарубежных аналогов.

Как отмечают специалисты, Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26.

Максимальная взлетная масса Ми-38 – 15,6 тонны. Эта машина способна взять на борт или на внешнюю подвеску до пяти тонн полезного груза. Она может работать во многих климатических условиях, в том числе в морском, тропическом и холодном климате.

На Dubai Airshow будет представлена еще одна новинка - вертолет «Ансат». После своего европейского дебюта в Ле Бурже его впервые представляют на Ближнем Востоке.

В числе дебютантов – учебно-боевой Як-130. Во время летной программы самолет наглядно покажет свои высокие маневренные возможности.

Кстати, именно на Як-130 на самом современном уровне обучаются пилоты боевых самолетов поколения «4+» и «5».

 И именно эти вертолеты уже находятся на вооружении ВВС Беларуси, Бангладеш, Мьянмы и Лаоса.

Курс на Восток

Если продолжать тему поставок российского вооружения, то, как сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, уже пять лет подряд Россия ежегодно экспортирует на Ближний Восток партии оружия общей стоимостью $2 млрд.

Доля ближневосточных стран  составляет 10—20% от всех экспортных оборонных заказов России. При этом общий портфель заказов оценивается в $50 млрд.

И судя по всему, в ближайшее время эта  доля может существенно вырасти.

Как рассказал глава ФСВТС, сегодня Россия и Саудовская Аравия продолжают обсуждать поставки истребителей Су-35. Еще несколько важных тем для диалога – создание легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. Также стороны не исключают подписание соглашения о лицензионном производстве автоматов Калашникова АК-103.

«Эта тема затрагивалась и в ходе недавней двусторонней встречи лидеров наших государств, достигнуты договорённости, касающиеся практической реализации проекта», — прокомментировала ситуацию официальный представитель ФСВТС Мария Воробьёва.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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