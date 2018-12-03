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Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника

3 Декабря 2018 1172 0 Тренды События и факты
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника

Курс доллара может рухнуть на 30% из-за дефицита бюджета, торгового баланса и счетов текущих операций, считает один из ведущих американских финансистов, миллиардер Рэй Далио. В этом случае, считает он, доллар неизбежно лишится статуса мировой валюты, пишет РИА Новости.

В Приволжье и Зауралье будут построены комплексы, предназначенные для утилизации особо опасных отходов, в частности, градусников и батареек. Комплексы построят на базе объектов по утилизации химического оружия, сообщают «Известия». Издание напоминает, что программа по уничтожению химического оружия стартовала в 2002 году и завершилась 15 лет спустя.

Назначены спецпредставители на российско-японских переговорах по заключению мирного договора. Это решение было принято по итогам встречи Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на саммите G-20 в Буэнос-Айресе. Курировать работу по подготовке мирного договора будут министры иностранных дел двух стран, передает «Интерфакс». При подготовке договора предстоит решить много проблем, например, судьбу россиян, проживающих на острове Шикотан.

США планируют введение против России второй части санкций по «делу Скрипаля», сообщает ТАСС. Эти санкции предусматривают запрет экспорта в Россию американских непродовольственных товаров, ограничения на импорт российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, запрет на посадку в США самолетов авиакомпаний, контролируемых правительством РФ. Условием отмены санкций называется проведение инспекций на российских объектах инспекторами ООН и независимыми наблюдателями.

Дональд Трамп согласился не повышать с 1 января 2019 года торговые пошлины на китайские товары на сумму в 200 млрд долларов. Китай, в свою очередь, продолжит закупать американскую сельхозпродукцию, энергоносители и другие промышленные товары. Это решение было принято по итогам встречи лидеров двух стран во время саммита G-20 в Буэнос-Айресе. Если в течение 90 дней стороны не заключат новое торговое соглашение, Трамп может увеличить торговые пошлины с 10 до 25%, передает ТАСС.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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