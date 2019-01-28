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Курица подорожала на 20%, пособия инвалидам и гражданам с детьми увеличат на 43 рубля и другие новости понедельника

28 Января 2019 524 0 События и факты
Курица подорожала на 20%, пособия инвалидам и гражданам с детьми увеличат на 43 рубля и другие новости понедельника

Минсельхоз заявил, что цены на мясо кур выросли в январе этого года более чем на 20%. Так в опте на 14 января зафиксирована цена в 152,7 рубля за килограмм, что на 22,4% больше, чем в прошлом году. Главной причиной роста цен ведомство называет вспышку птичьего гриппа, из-за которой пострадали отечественные производители. Свинина и говядина подорожали умеренно – на 8% и 3,4% соответственно.

Правительство Москвы заключило контракт с «Камазом» на поставку 100 электробусов. Электробус – это автобус, ездящий на электродвигателе и потому, не причиняющий ущерба экологии. Условия перевозки пассажиров будут принципиально отличаться от того, что есть сейчас в наземном транспорте. Это и оборудование для перевозки людей с ограниченными возможностями, спутниковый навигатор, климат-контроль, Wi-Fi и разъемы для USB. Кроме того, в Москву будут поставлены 36 ультрабыстрых зарядных станций для этого вида транспорта. По условиям контракта, «Камаз» будет их обслуживать в течение 15 лет. Сумма договора составила 6,57 млрд руб., сообщает Газета.ru.

США вновь потребовали от Германии и ЕС остановить строительство трубопровода «Северный поток – 2». При этом Вашингтон ссылается на то, что строительство «Северного потока» подорвет энергетическую безопасность Европы. Украина, в свою очередь, заявила, что «Северный поток – 2» совместно с «Турецким потоком», если он будет продлен до стран Юго-Восточной Европы, сделает украинский транзит бессмысленным. Все должно решиться к концу этого года.

«Роскосмос» намерен потратить 450 млн руб. на создание систем контроля над качеством сборки космической техники, сообщает «Интерфакс». Причиной этого решения стала авария пилотируемого корабля «Союз» 11 октября прошлого года, когда экипаж сумел совершить аварийную посадку, и человеческих жертв не было, а также детективная история с просверленным отверстием в том же «Союзе», доставившем российских космонавтов на МКС.

США сняли санкции с российских компаний Олега Дерипаски «Русал», «En+» и «ЕвроСибЭнерго», передает ТАСС. Это связано с тем, что перечисленные компании сократили долю владения ими Олегом Дерипаской и ограничили его контроль над ними. Однако все санкции, введенные ранее в отношении лично Дерипаски, остаются в силе.

Пособия для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми будут проиндексированы с 1 февраля этого года, передает «Интерфакс». Индексация коснется также обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Коэффициент индексации составит величину 1,043. Это означает, что к условной тысяче рублей будет прибавлено еще 43 руб.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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