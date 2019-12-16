Куда поедет московский мусор? Москва завалит им до 2029 года прилегающие области и, возможно, Шиес 90 0 События и факты

Калужская, Владимирская и Московская области до 2029 году примут из Москвы 58 млн тонн мусора. Всего же за 10 лет столица произведет 83 млн тонн отходов. В территориальной схеме обращения с бытовыми отходами московские чиновники не указали, куда они направят остающиеся 25 млн тонн и умолчали о проекте «Шиес» в Архангельской области. Источники РБК утверждают, что власти Москвы, несмотря на экологические протесты, по-прежнему настроены вывозить мусор в «Шиес».