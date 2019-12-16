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Куда поедет московский мусор? Москва завалит им до 2029 года прилегающие области и, возможно, Шиес
16 Декабря 2019 90 0 События и факты
Калужская, Владимирская и Московская области до 2029 году примут из Москвы 58 млн тонн мусора. Всего же за 10 лет столица произведет 83 млн тонн отходов. В территориальной схеме обращения с бытовыми отходами московские чиновники не указали, куда они направят остающиеся 25 млн тонн и умолчали о проекте «Шиес» в Архангельской области. Источники РБК утверждают, что власти Москвы, несмотря на экологические протесты, по-прежнему настроены вывозить мусор в «Шиес».
Перспективы на 10 лет
- Проект мэрии Москвы опубликован на ее официальном сайте. Новая территориальная схема обращения с отходами рассматривает период с 2020 по 2029 год. Согласно документу, сейчас Москва производит 8,1 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), а к 2029 году увеличить этот объем до 8,5 млн тонн в год. Таким образом, за 10 лет Москва «накопит» 83 млн тонн мусора.
- Основными «получателями» московского мусора станут Московская, Калужская и Владимирская области. Сортировка будет проходить на 11 комплексах переработки отходов в Подмосковье – в Егорьевске, Кашире, Коломенском, Храброво, Ясенево, Шеметово и Аннино. Однако сегодня работают только 3 комплекса переработки.
- С 2022 года московский мусор будут сжигать на мусоросжигательных заводах в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Воскресенске и Ногинске. Они будут построены компаний «РТ-Инвест», дочкой «Ростеха». Заводы будут не мусороперерабатывающими, а мусоросжигательными. Между тем в «РТ-Инвест» дали понять, что пока никаких соглашений у компании с властями Москвы нет, а решение будет приниматься «на уровне субъектов».
- С Москвой, по словам представителя министерства ЖКХ Подмосковья, у местных властей есть договоренность о приеме 3,4 млн тонн мусора в 2020 году. За 10 лет Подмосковье сможет принять около 34 млн тонн.
- Калужская область в свою очередь будет принимать 1,56 млн тонн столичных отходов в год. То есть примерно 15 млн тонн за 10 лет. Большая часть от этого объема пойдет в «экотехнопарк» рядом с деревней Михали, где расположен сортировочный комплекс мощностью 1 млн тонн в год.
- Во Владимирской области предполагается захоронить 666 тыс. тонн мусора в 2020 году и по 1 млн тонн в год до 2029 года. Итого – 9 млн тонн мусора.
Вопросы без ответа
- Территориальная схема не дает ряд ответов. Например, куда будут направлены 25 млн тонн отходов до 2029 года. Во-вторых, какая часть отходов будет захоронена, а какая – переработана.
- Также неясно, что будет с Шиесом. Московские власти собирались уже с 2020 года вывозить в Архангельскую область 0,5 млн тонн отходов в год в течение следующих 20 лет. Мощный экологический протест местных жителей пока не дает планам Москвы реализоваться. Но, несмотря на приостановку мусорного полигона в 2018 году, столица до конца не отказывается от планов на Шиес.
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