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Кто взорвал бомбу в военной академии Можайского в Петербурге? Версии и пострадавшие

3 Апреля 2019 75 0 События и факты
Кто взорвал бомбу в военной академии Можайского в Петербурге? Версии и пострадавшие

В минувший вторник на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого пострадало четыре человека. Тяжело ранен опытный сапер полковник Закиров, который пытался обезвредить бомбу. В данный момент его жизнь находится вне опасности. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, однако не исключено, что речь все же идет о теракте. Окончательные выводы предстоит сделать следствию

Что взорвалось?

Взрыв произошел в одном из служебных помещений Академии в 13.30 мск - сдетонировал некий предмет, происхождение которого в данный момент выясняют специалисты. Как позднее уточнил один из источников в экстренных службах Северо-Западного федерального округа, взрыв произошел на одном из нижних этажей здания, в момент, когда подозрительный предмет пытались переместить. По словам представителя Минобороны, у данного взрывоопасного «предмета» не было оболочки. Не исключено, что речь идет о неосторожном обращении с боеприпасами.

В частности, как пишет «Ъ» со ссылкой на своих собеседников, взрыв произошел под одной из лестниц в здании Академии. Перед эти курсанты обнаружили пакет, при осмотре которого они сделали вывод, что в нем могло бы находиться взрывное устройство. Самостоятельно курсанты действовать не стали, позвали преподавателей, в числе которых был профессиональный сапер полковник Закиров. Согласно одной из озвученных версий, именно Закиров принял решение накрыть находку бронежилетом, и таким образом свести к минимуму последствия от возможного взрыва.

Но бомба все-таки сработала и взрыв получился такой мощности, что произошел обвал лестницы, под которой находилось СВУ. Сообщается, что внутренних обрушений в здании Академии нет, повреждена только лестничная клетка и выбито окно. Позднее, по факту взрыва Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

Кто пострадал?

В результате происшествия пострадало четверо военнослужащих – их доставили в клинику Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Двое находятся в тяжелом состоянии, у одного — состояние средней степени тяжести, еще у одного — легкая степень. Как рассказали в Минобороны, одному из пострадавшихбыла сделана хирургическая операция. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, среди раненных нет курсантов академии. Кроме полковника Рифата Закирова, от взрыва пострадали  полковник Николай Курдай, майор Андрей Тонышев и старший лейтенант Валентина Головачева. Все они работали в академии. Больше всех пострадал Рифат Закиров, который прошел две чеченские кампании и другие «горячие точки», был отмечен за участие в боевых действиях орденом Мужества, а также медалью «За отвагу» и почетным среди военнослужащих-саперов знаком «За разминирование».

Покушение или теракт?

К месту происшествия прибыли сотрудники всех оперативных служб Санкт-Петербурга. После того, как были осмотрены остатки бомбы, эксперты пришли к выводу, что взорвалось безоболочное устройство, мощность которого в эквиваленте могла составлять 500–600 г тротила. Больше сведений об устройстве еще предстоит выяснить экспертам-взрывотехникам ФСБ.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц). Однако, как пишет «Ъ», ссылаясь на своих собеседников, не исключено, что в дальнейшем действия неизвестного, который оставил бомбу, могут квалифицировать и как теракт.

Издание отмечает, что пакет с бомбой, скорее всего, мог оставить кто-то из учащихся либо сотрудников самой академии. Если это действительно так, что преступление может быть раскрыто за достаточно  короткое время. Если  нет,  то предстоит долгое разбирательство  в  том, каким образом на территорию военной академии в Петербурге попал посторонний человек.  И как обстоят дела с безопасностью в других  военных учебных заведениях  страны.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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