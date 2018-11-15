Кто виноват и что делать? Нефтяники и независимые АЗС попали в безвыходную ситуацию и обвиняют друг друга в кризисе

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил с обвинениями в адрес независимых владельцев АЗС, заявив, что они манипулируют ценами на рынке. По его словам, это происходит из-за монопольных схем торговли топливом в регионах. Однако крупные нефтяники, в свою очередь, до минимума сводят продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяют традиционные скидки, переходят к полной предоплате, а также отдают предпочтение своим заправкам. Из-за этого в регионах возникает дефицит топлива. И это действительно становится проблемой, особенно с учетом наступившего зимнего периода.

Обвинения Сечина

В интервью «Коммерсантъ FM» глава «Роснефти» заявил, что независимые АЗС создают в регионах монопольные структуры, чтобы подстегнуть рост цен на топливо. В итоге другие участники рынка вынуждены подстраиваться под созданные условия. «И даже вертикально интегрированные компании в соответствии с антимонопольным законодательством вынуждены подстраиваться. Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», – пригрозил Сечин.

Глава компании привел статистику: так, по его словам, независимым сетям принадлежит 30% рынка. И, по словам Сечина, эти 30% сильно влияют на ценообразование, поскольку независимый сегмент рынка поддерживает Федеральная антимонопольная служба.

«Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство. Значит, вынуждены даже поднимать цену», – заметил Сечин.

В пример глава «Роснефти» привел один из регионов, в котором у его компании есть шесть заправок. Помимо них, в регионе работаю «две монопольные структуры» и «десяток посредников с различными названиями», но «с тем же собственником». По мнению Сечина, с помощью цепочки посредников формируется выгодная собственнику цена на топливо. «Это одно слово – коррупция», – возмущается глава «Роснефти».

Политика правительства

Торговая политика крупных нефтяников изменилась после того, как правительство приняло решение о заморозке мелкооптовых цен. Об этом в разговоре с «Коммерсантом» заявили участники рынка. Это привело к минимизации продаж топлива независимым сетям АЗС, отмене системы скидок и переходу на полную предоплату. Теперь крупные компании направляют топливо на собственные заправки. При этом все происходит в рамках требований правительства о росте поставок топлива на внутренний рынок на 3%.

В результате в ряде регионов, в частности в Восточной Сибири, где независимых АЗС достаточно много, подобная политика привела к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Однако это не коснулось регионов Центральной России.

Что дальше?

Представители независимой розницы выражают надежду, что биржевые цен на топливо все-таки пойдут на снижение, так как рентабельность экспорта резко упала. Однако вместе с этим не понятно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор.

Президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь ГСМ» Юлия Золотовская задается вопросом: «Если государство установило цены на опт и розницу, то для чего тогда нужна биржа? Все это ведет к вытеснению с рынка независимой розницы».

Вместе с этим независимые участники рынка не торопятся прогнозировать динамику оптовых цен после 1 января. Напомним, что именно к этому сроку повысятся акцизы и НДС. Кроме этого, начнет действовать налоговый маневр и демпфирующий акциз. Как следствие – все эти факторы будут оказывать разнонаправленное и непредсказуемое влияние на рынок и его участников.