Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?

Активисты «Гринпис» составили карту неиспользуемых сельхозземель России, площадь которых по данным этой организации составляет около 76,3 млн га. Они предлагают использовать эти земли для интенсивного выращивания леса. При этом Минсельхоз России одним из приоритетов аграрной политики называет расширение посевных площадей и в ближайшие годы планирует возвращение в оборот до 10 млн га неиспользуемых угодий. Как быть собственникам?

Леса или поля?

У каждой из сторон имеются свои аргументы в споре о том, что делать с заброшенными с 90-х годов землями, которые по сей день имеют статус сельскохозяйственных, но сегодня потихоньку зарастают.

И споры идут в основном вокруг 123 статьи Лесного кодекса, которая предусматривает существование лесов на землях сельхозназначения и должна вступить в силу 1 июля 2019 года. Проблема в том, что во-первых, эта статья противоречит 78 статье Земельного кодекса, а во-вторых, правительство России еще не утвердило особенности формирования лесов на сельхозземлях, их охраны и воспроизводства. У чиновников, экологов и предпринимателей имеются разные ответы на то, что здесь нужно выращивать - деревья или сельхозкультуры?

Экологи и лесопромышленники

Российское отделение Greenpeace выступает за то, чтобы дать собственникам участков шанс легально выращивать лес на землях сельскохозяйственного назначения.

Представители этой организации утверждают , что доля пустующих сельскохозяйственных земель по всей территории России составляет 4,5% (в натуральном выражении 80 млн гектаров) и эти земли не являются достаточно плодородными, чтобы снова организовывать там сельхозугодья.

Лесные угодья

Есть ряд экспертных оценок в пользу такого решения.

На 2160 тысячах гектаров земли можно интенсивного выращивать 8,8 миллионов кубических метров качественной древесины в год – это почти в девять раз больше, чем 2017 год. В результате может появиться около двух с половиной тысяч рабочих мест.

Например, в Башкирии, регионе доля неиспользуемых плодородных территорий составляет около 30 % и их можно отдать под леса, увеличив таким образом объём заготавливаемой древесины в 6,7 раз.

Если выращивать леса на всех пустующих землях, можно в целом по стране увеличить лесозаготовку на 35 %, то есть до 288 миллионов кубометров за год, создав при этом более 97 тысяч рабочих мест.

Специалисты отмечают, что значительная часть земель истощена и пока не пригодна для полноценного ведения сельского хозяйства, а если насаждать здесь леса, то можно возродить ценные породы деревьев, которые считаются исчезающими.

По словам Андрея Фролова, вице-президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров, в данный момент российский лесопромышленный комплекс испытывает дефицит сырья. Но пока что выращивать лес на сельскохозяйственных землях запрещено. Под угрозой штрафа (до 700 000 руб. для юрлиц) собственники выкорчевывают даже молодые семиметровые сосны, выросшие на их участках, и даже выжигают молодую лесную поросль.

Чиновники и аграрии

Как заявил Николай Николаев, председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, пустующие сельхозземли являются проблемой, но её нельзя решать лесопосадкой, так как это – стратегический запас России, который может понадобиться для восполнения запасов продовольствия.

Чиновники считают, что с лесами в России дела и так обстоят хорошо. По данным Минэкономразвития РФ, с 1991 года общая площадь лесов увеличилась примерно на тридцать миллионов гектар. И произошло это, в том числе благодаря принятию двух законов о восстановлении лесов, вырубленных для целей промышленного сектора. Сегодня леса занимают почти 70 % территории России, а сельскохозяйственные земли - всего 10 %. При этом отдача от сельхозугодий в экономическом плане на порядок больше, чем от наличия огромного количества лесов.

Новую статью Лесного кодекса о выращивании лесов на сельхозземлях, которая была опубликована в начале 2019 года, Министерство экономического развития предлагает отменить ещё до вступления данной нормы в свою законную силу.

Посевные площади

А пока идут споры вокруг «земельного вопросы», российские регионы постепенно ведут работу по вовлечению выбывших из сельхозоборота земель.

Минсельхоз России сообщает, что в 2019 году впервые за последние 17 лет посевная площадь в России превысит 80,5 млн гектаров.

Сельхозперепись, проведенная в стране 2016 году показала, что в России не используются около 97,2 млн га или 44% сельхозугодий.

С тех пор Минсельхоз называет одним из приоритетов аграрной отрасли расширение посевных площадей и возвращение в оборот неиспользуемых угодий. Еще в прошлом году министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявлял о «прибавке» в 1 млн га и о том, что в ближайшие годы «без дорогостоящих мелиоративных работ будут возвращены в оборот до 10 млн га сельхозземель.

При этом власти пообещали одновременно развивать инфраструктуру, которая позволит эффективно реализовать урожай, выращенный на введенной земле.