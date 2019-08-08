Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты

В очередном исследовании ВЦИОМ выяснил, что на фоне бума розничного кредитования в России, стали реже брать в долг пенсионеры и жители Москвы. А доля молодежи возрасте до 24 лет среди заемщиков сократилась вдвое за два года.

Кредиты молодеют

Больше половины жителей России имеют на своем счету непогашенные кредиты (51%). Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении РБК. Опрос, как уточняется, проводился в конце июля 2019 года. Также выяснилось, что число наших соотечественников с кредитами сократилось за два года на 6 процентных пунктов – в 2017 году этот показатель находился на уровне 57%.



Больше всего кредиты (ипотечные и необеспеченные залогом жилья) востребованы у россиян, возраст которых составляет от 25 до 34 лет. Согласно итогам опроса, 72% опрошенных из данной возрастной категории сообщили, что у них лично, либо у их родственников есть непогашенные кредиты. Второе место – у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, где кредиты имеют 63%. Наименее закредитованной категорией граждан оказались россияне 60 лет и старше (31%), а также молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%).



На какие цели?

Если делать расклад по регионам, то чаще остальных кредитуются жители городов и поселков с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). За ссудами обращались 54% жителей городов, где население составляет от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Самое небольшое число заемщиков – среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (40%).



Как и два года назад, большинство россиян не собирается брать кредиты в ближайшие полгода. И это при том, что их доля чуть-чуть сократилась, составив 84% в 2019 году (в 2017 было 87%). Что касается целеполагания тех, кто в ближайшие два года собирается брать кредит, то на первом месте –покупка жилья с помощью ипотеки, (5%), на втором – ремонт квартиры (4%) и на третьем – покупка автомобиля (3%).



Кроме этого, как отмечают авторы исследования, в течение двух-трех лет брать кредиты планируют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35% желающих), половина из которых планируют брать жилье в ипотеку. Примерно столько же желающих брать кредит (32%) среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего, говоря о цели кредита, они также указывали покупку недвижимости.

Кредитный бум прошел?

В течение двух лет, как пишет РБК со ссылкой на данные исследования, больше остальных сократилась закредитованность молодежи в возрастной категории от 18 до 24 лет. В то время как в 2017 году 66% их них сообщали, что в семье есть непогашенные кредиты, против 37% в 2019 году). Также На 11 процентов уменьшилось число респондентов в возрасте от 60 лет (до 31%). Что касается остальных возрастных групп, то в них также зафиксировано снижение, хоть и небольшое: максимум 4 процентов, либо рост (максимум на 2 процентов).



Если говорить о месте проживания, то больше всего число «закредитованных» снизилось в Москве и Петербурге: с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году. При этом, как отмечается, аналогичное снижение социологи отметили в небольших городах, где население составляет от 100 тыс. до 500 тыс. человек (с 58 до 49%).