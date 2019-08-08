Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 АВГ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432

08 АВГ, 17:12 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    73,0432
﻿

Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты

8 Августа 2019 86 0 Исследования
Кто в долг не берет? Выявлены категории россиян, переставших брать кредиты

В очередном исследовании ВЦИОМ выяснил, что на фоне бума розничного кредитования в России, стали реже брать в долг пенсионеры и жители Москвы. А доля молодежи возрасте до 24 лет среди заемщиков сократилась вдвое за два года.

Кредиты молодеют

Больше половины жителей России имеют на своем счету непогашенные кредиты (51%). Об этом говорится в новом исследовании ВЦИОМ, результаты которого оказались в распоряжении РБК. Опрос, как уточняется, проводился в конце июля 2019 года. Также выяснилось, что число наших соотечественников с кредитами сократилось за два года на 6 процентных пунктов – в 2017 году этот показатель находился на уровне 57%.

Больше всего кредиты (ипотечные и необеспеченные залогом жилья) востребованы у россиян, возраст которых составляет от 25 до 34 лет. Согласно итогам опроса, 72% опрошенных из данной возрастной категории сообщили, что у них лично, либо у их родственников есть непогашенные кредиты. Второе место – у россиян в возрасте от 35 до 44 лет, где кредиты имеют 63%. Наименее закредитованной категорией граждан оказались россияне 60 лет и старше (31%), а также молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%).
 

На какие цели?

Если делать расклад по регионам, то чаще остальных кредитуются жители городов и  поселков с населением меньше 100 тыс. человек (56 и 55% опрошенных соответственно). За  ссудами обращались 54% жителей городов, где население составляет от 500 тыс. до 950 тыс. человек. Самое небольшое число заемщиков – среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (40%).

Как и два года назад, большинство россиян не собирается брать кредиты в ближайшие полгода. И это при том, что их доля чуть-чуть сократилась, составив 84% в 2019 году (в 2017 было 87%). Что касается целеполагания  тех, кто в ближайшие два года собирается брать кредит, то на первом месте –покупка жилья с помощью  ипотеки, (5%), на втором – ремонт квартиры (4%) и на третьем – покупка автомобиля (3%).

Кроме этого, как отмечают авторы исследования, в течение двух-трех лет брать кредиты планируют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35% желающих), половина из которых планируют брать жилье в ипотеку. Примерно столько же желающих брать кредит (32%) среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Чаще всего, говоря о цели кредита, они также указывали покупку недвижимости.

Кредитный бум прошел?

В течение двух лет, как пишет РБК со ссылкой на данные исследования, больше остальных сократилась закредитованность молодежи в возрастной категории от 18 до 24 лет. В то время как в 2017 году 66% их них сообщали, что в семье есть непогашенные кредиты, против 37% в 2019 году). Также На 11 процентов уменьшилось число респондентов в возрасте от 60 лет (до 31%). Что касается остальных возрастных групп, то в них также зафиксировано снижение, хоть и небольшое: максимум 4 процентов, либо рост (максимум на 2 процентов).

Если говорить о месте проживания, то больше всего число «закредитованных»  снизилось   в Москве и Петербурге: с 52% в 2017 году до 40% в 2019 году. При этом, как отмечается, аналогичное  снижение социологи отметили в небольших городах, где население составляет от 100 тыс. до 500 тыс. человек (с 58 до 49%).

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов

Оставили без лекарств? В России выросло число сорванных тендеров по закупке жизненно важных препаратов
Экономика

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?
Политика

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости
События и факты

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Узнай, страна

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

В Орловской области кластер ГЛОНАСС разработал спутниковую систему информирования для пчеловодов

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Новости дня

17:03 Сельдяной король впервые приплыл к берегам России Сельдяной король впервые приплыл к берегам России
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
16:10 После взрыва в Северодвинске повысился уровень радиации После взрыва в Северодвинске повысился уровень радиации
15:46 Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов Сбербанк планирует ввести оплату ЖКУ на кассах магазинов
15:36 Возможный убийца Круга сделал признание Возможный убийца Круга сделал признание
14:53 Зеленский пообещал, что на Украине будет проведена земельная реформа Зеленский пообещал, что на Украине будет проведена земельная реформа
14:21 Росстат рассказал о резком подорожании хлеба Росстат рассказал о резком подорожании хлеба
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
13:39 Курс доллара опустился до 65,2 рубля Курс доллара опустился до 65,2 рубля

Узнай, страна!

15:22 Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут Между Москвой и китайским городом Чжэнчжоу запущен новый грузовой железнодорожный маршрут
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter