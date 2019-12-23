Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант 40 0 События и факты

После введения санкций США против строящегося газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания – подрядчик Allseas прекратила его прокладку и отозвала свои суда из Балтийского моря. В компании заявили, что заморозили работы, но не уточнили на какой срок. Какие альтернативные варианты есть у России, чтобы достроить газопровод?