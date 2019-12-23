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Кто достроит «Северный поток – 2»? После санкций США у России есть только один вариант
23 Декабря 2019 40 0 События и факты
После введения санкций США против строящегося газопровода «Северный поток – 2» швейцарская компания – подрядчик Allseas прекратила его прокладку и отозвала свои суда из Балтийского моря. В компании заявили, что заморозили работы, но не уточнили на какой срок. Какие альтернативные варианты есть у России, чтобы достроить газопровод?
Allseas выходит из проекта
- Швейцарская Allseas официальных заявлений не делала. Однако собеседник агентства Bloomberg в пресс-службе компании сообщил, что все строительные работы были приостановлены, а все суда, занимавшиеся прокладкой газопровода, выведены из Балтийского моря. При этом группа судов будет «расформирована». По поводу сроков реализации проекта в Allseas сказать ничего не смогли.
- США ввели санкции против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» в рамках оборонного бюджета 2020 года. Инициировали санкции в Конгрессе США, а президент Дональд Трамп подписал документ 20 декабря. Ограничения коснулись морских судов, которые занимаются укладкой труб на глубине 100 футов (30 метров). Конкретно – швейцарской Allseas. Компании дали месяц на прекращение работ, но она решила не тянуть. Также под санкции могут попасть физические и юридические лица, продающие или сдающие в аренду суда для прокладки труб.
Кто компенсирует?
- Консорциум Nord Stream 2, выступающий заказчиком строительства, могут подать иск к Allseas, поскольку в соглашении с компанией не предусматривалось форс-мажора. Об этом заявил член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, но уточнил, что для этого нужно «подробно» смотреть договор.
- Иск Nord Stream 2 также может подать против США. Но с Allseas также остается возможность взыскать убытки. Обе компании – консорциум и подрядчик – зарегистрированы в Швейцарии. Поэтому рассматривать дело будет швейцарский суд. Если Allseas будет обязана возместить убытки, то их она может потребовать через суд от США.
Кто заменит?
- Заменить Allseas могут баржа Fortuna и судно «Академик Черский», сообщило S&P Global Platts. Правда, у баржи Fortuna нет разрешения на работу в территориальных водах Дании из-за отсутствия системы динамического позиционирования, а Дания и до этого задерживала разрешительные документы для Allseas.
- Трубопрокладчик «Газпрома» «Академик Черский», в свою очередь, пребывает в Находке на Дальнем Востоке и сможет прибыть на Балтику только через два месяца. Между тем, срок сдачи объекта был намечен на середину 2020 года и в Nord Stream 2 до сих пор настаивают, что завершат проект в «максимально короткий срок».
- Также есть вопросы к экономической целесообразности привлечения «Академика Черского» к «Северному потоку – 2». Однако иначе снять политические риски с проекта не удастся.
- Эксперты обращают внимание и на то, что «Россия еще ни разу не реализовывала настолько крупные проекты». Поэтому не исключаются сложности и затруднения, отменил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
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