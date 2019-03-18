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«Крымская весна». Что выиграл Крым от присоединения к России

18 Марта 2019 483 0 События и факты
«Крымская весна». Что выиграл Крым от присоединения к России

Прошло пять лет с момента, когда Крым и Севастополь по итогам народного референдума стали частью России. На полуостров построили мост, вложили средства в его энергетическую независимость и экономическое развитие. Несмотря на рост региональной экономики на 10% в 2018 году, регион остается одним из самых дотационных в России. При этом порядка 88% жителей страны до сих пор одобряют принятие Крыма в состав России и только 8% россиян связывают текущие экономические сложности с присоединением полуострова. По телевидению тем временем рассказывают о том, что в случае неприсоединения в Крыму разместилась бы военно-морская база США. Какие настроения фиксируют социологи по отношению к Крыму и что представляет собой экономика полуострова сегодня?

Взвешивание «за» и «против»

12 марта ВЦИОМ провел опрос, итоги которого показали: 18% опрошенных считают, что присоединение Крыма к России положительным образом сказалось на жизни их семей. 70% респондентов не отметили вообще никаких изменений, а вот 9% убеждены, что из-за Крыма их жизнь ухудшилась.

Говоря о «положительных итогах», которые стали ощущаться после возвращения Крыма, пятая часть опрошенных (21%) заявила, что это возможность ездить отдыхать без пересечения границы. Пять процентов отметили, что вот уже пять лет им стало проще общаться с родней и друзьями. Еще столько же опрошенных заявили, что «воссоединение территорий стало восстановлением исторической справедливости».

Говоря о негативных последствиях, участники опроса отметили антироссийские санкции (4%), падение уровня жизни (4%), рост цен (3%). А также обострение внешнеполитической ситуации и конфликт с Украиной (по 2%). Однако 29% респондентов не увидели никаких плохих последствий.

В общем, как показали результаты исследования, положительно относятся к присоединению Крыма 88% опрошенных, а негативно – 8%. А вот что касается самих жителей Крыма, то, как показал другой опрос, они практически однозначно одобряют воссоединение Крыма с Россией (93%) и довольны положением дел в республике (75%).

Идеологический момент

При этом, стоит отметить, что уровень поддержки «возвращения Крыма» отличается в зависимости от региона. Как было сказано выше, в самом Крыму до сих пор сохраняется чувство эйфории, даже несмотря на неоднозначные социально-экономические итоги присоединения (например, уровень цен). Остальным жителям России свойственна более трезвая оценка происходящего.

Как пишут «Ведомости», подобную разницу можно объяснить так: «бескровное присоединение Крыма пять лет назад вызвало подъем патриотических настроений, миллионы людей почувствовали себя свидетелями возрождения великой державы, способной преодолеть тяжелые времена и вернуть часть территории». Далее власти просто умело смогли воспользоваться настроениями и ностальгией.

Немного цифр

Однако вау-эффект оказался не вечным. В частности, жители российской глубинки, которые в свое время активнее других граждан ратовали за присоединение Крымского полуострова, почувствовали на себе последствия экономических санкций. Речь идет о строительстве Крымского моста, дотаций для региона, следующие за ними «скоростное» принятие пенсионной реформы, рост налогов, цен и так далее. Что уж говорить о внешних экономических и прочих ограничениях, с которыми приходится сталкиваться едва ли не каждый день.

Так, например, Крым сегодня – один из самых дотационных регионов страны. Из 146 млрд руб. бюджета, 77 млрд руб. республика получает из федерального бюджета. Впереди по этому показателю только Чечня, Ингушетия, Тыва и Республика Алтай. Большие вливания в экономику приводят к быстрому росту регионального валового продукта, который в 2018 году достиг, по утверждениям крымских властей, 10%. Такого роста нет ни у одного другого региона России. Происходит это за счет Федеральной целевой программы объемом 900 млрд руб. до 2022 года, которая включает и Крымский мост, и энергомост, и газовые трубопроводы, и строительство инфраструктуры.

Благодаря Крымскому мосту и открытию нового современного аэропорта Симферополя резко вырос турпоток: на курортах полуострова в 2018 году побывало 6,8 млн туристов – этот показатель на 28% больше, чем на год раньше. Стоит сказать еще об одной цифре: господдержка сельского хозяйства выросла больше, чем в 20 раз (в сравнении с 2013 годом, когда Крым был при Украине). Однако Крым по-прежнему остается под санкциями, на его территории не работают крупные российские банки и телекоммуникационные операторы, да и количество компаний, рискующих иметь дела с регионом, не растет. Поэтому вряд ли в ближайшее время Крым перестанет быть дотационным и сможет самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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