Крым в обмен на G8? Мировые лидеры заговорили о возвращении России в «Большую восьмерку»

Россия готова к тому, чтобы рассмотреть возможность возвращения в «Большую восьмерку» (G8) и стать участницей саммита, который запланирован на 2020 год. Однако, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РБК, это произойдет в том случае, если общение сторон будет происходит «на равных». Это сообщение было сделано на фоне заявлений европейских лидеров.

Серьезный формат

«Если они захотят серьезного общения на равных, эти предложения будут рассмотрены. Но сначала пусть сформулируют, что хотят», — заявила Мария Захарова в разговоре с РБК. Отметив, что сегодня «Большая семерка» представляет собой набор площадок для дискуссий, но не организацию. При этом, по ее словам, Россия раньше находилась в политической части G8, а финансовые площадки ее не пускали и до этого.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», Мария Захарова подчеркнула, что тему возвращения России в «Восьмерку» нужно обсуждать в среде профессионалов, но никак не в публично-развлекательном формате. Если, конечно, «семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат». В этом плане, как заявила представитель МИДа, Россия будет ждать конкретных предложений.

Напомним, что вплоть до 2014 года Россия являлась членом «Большой восьмерки» G8. Но после того, как Крым вернулся в состав России, представителей нашей страны больше не приглашали на встречи ведущих стран мира – «Восьмерка» снова стала «Большой семеркой», в которую входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада.

Позиция США

Как ранее сообщали СМИ, представитель администрации США рассказал о телефонном разговоре Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Американский и французский лидеры согласились с тем, что Россию стоит пригласить на саммит 2020 года. Как рассказал собеседник, соответствующее предложение сделал именно Макрон, а Трамп его поддержал. В итоге, как стало известно, президент США будет обсуждать этот вопрос на выходных в рамках саммите G7, который состоится в Биаррице.

Ранее американский лидер говорил о том, что G8 при участии России – более уместный и целесообразный формат. При этом, как отметил Трамп, в развале «Большой восьмерки» виноват предыдущий президент США Барак Обама, который в свое время понял, что Владимир Путин просто «переиграл его».

Позиция Франции

Что касается позиции Макрона, то она была сформулирована после встречи с Владимиром Путиным 19 августа в резиденции французского президента в Форте Бергансон: «По моему мнению, вопрос «Восьмерки» зависит от украинского кризиса, его урегулирования». Наюге Франции обсуждались не только сирийский и иранский вопросы, но и возможная встреча в «нормандском формате», посвященная украинской теме. В Кремле эту беседу назвали позитивной, а сам Макрон позднее написал в Facebook сообщение, в котором заявил, что Россия – это «глубоко европейская страна».

Тем не менее, Париж придерживается мнения о том, что возвращение России в G8 зависит от развития ситуации на Украине. С таким заявлением в разговоре с Reuters выступил французский дипломатический источник. Комментируя заявление Трампа, он сказал: «Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение».

При этом ранее неоднократно отмечалось: Макрон уверен, что перед возвращением России в G7 необходимости добиться прогресса на Украине.

Мнение Украины

Что касается реакции украинских властей, то, как заявил президент Украины, есть несколько условий для возвращения России в организацию: возвращение в состав Украины Крымского полуострова, освобождение политзаключенных, арестованных моряков и прекращение боевых действий в Донбассе. «Это станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — подчеркнул Владимир Зеленский.

