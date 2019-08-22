Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 АВГ, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    65,6196
EUR (ЦБ)    73,4989

22 АВГ, 12:39 МСК
USD (ЦБ)    65,6196
EUR (ЦБ)    73,4989
﻿

Крым в обмен на G8? Мировые лидеры заговорили о возвращении России в «Большую восьмерку»

22 Августа 2019 132 0 Политика
Крым в обмен на G8? Мировые лидеры заговорили о возвращении России в «Большую восьмерку»

Россия готова к тому, чтобы рассмотреть возможность возвращения в «Большую восьмерку» (G8) и стать участницей саммита, который запланирован на 2020 год. Однако, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с РБК, это произойдет в том случае, если общение сторон будет происходит «на равных». Это сообщение было сделано на фоне заявлений европейских лидеров.

Серьезный формат

«Если они захотят серьезного общения на равных, эти предложения будут рассмотрены. Но сначала пусть сформулируют, что хотят», — заявила Мария Захарова в разговоре с РБК. Отметив, что сегодня «Большая семерка» представляет собой набор площадок для дискуссий, но не организацию. При этом, по ее словам, Россия раньше находилась в политической части G8, а финансовые площадки ее не пускали и до этого.

В интервью радиостанции «Говорит Москва», Мария Захарова подчеркнула, что тему возвращения России в «Восьмерку» нужно обсуждать в среде профессионалов, но никак не в публично-развлекательном формате. Если, конечно, «семерка хочет позиционировать себя как серьезный формат». В этом плане, как заявила представитель МИДа, Россия будет ждать конкретных предложений.

Напомним, что вплоть до 2014 года Россия являлась членом «Большой восьмерки» G8. Но после того, как Крым вернулся в состав России, представителей нашей страны больше не приглашали на встречи ведущих стран мира – «Восьмерка»  снова  стала «Большой семеркой», в  которую входят США, Великобритания, Франция, Италия, Япония, Германия и Канада.

Позиция США

Как ранее сообщали СМИ, представитель администрации США рассказал о телефонном разговоре Дональда Трампа и Эммануэля Макрона. Американский и французский лидеры согласились с тем, что Россию стоит пригласить на саммит 2020 года. Как рассказал собеседник, соответствующее предложение сделал именно Макрон, а Трамп его поддержал. В итоге, как стало известно, президент США будет обсуждать этот вопрос на выходных в рамках саммите G7, который состоится в Биаррице.

Ранее американский лидер говорил о том, что G8 при участии России – более уместный и целесообразный формат. При этом, как отметил Трамп, в развале «Большой восьмерки» виноват предыдущий президент США Барак Обама, который в свое время понял, что Владимир Путин просто «переиграл его».

Позиция Франции

Что касается позиции Макрона, то она была сформулирована  после  встречи с Владимиром Путиным  19 августа в резиденции французского  президента в Форте Бергансон: «По моему мнению, вопрос «Восьмерки» зависит от украинского кризиса, его урегулирования». Наюге Франции обсуждались не только сирийский и иранский вопросы, но и возможная встреча в «нормандском формате», посвященная украинской теме. В Кремле эту беседу назвали позитивной, а сам Макрон позднее написал в Facebook сообщение, в котором заявил, что Россия – это «глубоко европейская страна».

Тем не менее,  Париж придерживается мнения о том, что возвращение России в G8 зависит от развития ситуации на Украине. С таким заявлением в разговоре с Reuters выступил французский дипломатический источник. Комментируя заявление Трампа, он сказал: «Мы приняли к сведению, что американцы хотят реинтегрироватьcя с ними в следующем году. Украина имеет большое значение».

При этом ранее неоднократно отмечалось: Макрон уверен, что перед возвращением России в G7 необходимости добиться прогресса на Украине.

Мнение Украины

Что касается реакции украинских властей, то, как заявил президент Украины, есть несколько условий для возвращения России в организацию: возвращение  в состав Украины Крымского полуострова, освобождение политзаключенных, арестованных моряков и прекращение боевых действий в Донбассе. «Это станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова принять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — подчеркнул Владимир Зеленский.
 

 

 

 

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Макс – 2019. На это стоит посмотреть

Макс – 2019. На это стоит посмотреть
События и факты

Трамп уводит Apple из Китая, Россия отвечает на военные угрозы США и принимает чемпионат WorldSkills и другие новости

Трамп уводит Apple из Китая, Россия отвечает на военные угрозы США и принимает чемпионат WorldSkills и другие новости
События и факты

Огнедышашие вулканы. Какие величайшие природные катастрофы изменили историю человечества?

Огнедышашие вулканы. Какие величайшие природные катастрофы изменили историю человечества?
Наука и технологии

Международные санкции: «плюс» или «минус» для России?

Международные санкции: «плюс» или «минус» для России?
Экономика

Узнай, страна

В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг»

В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг»

В Ульяновской области конфетная фабрика запустила новую линию по производству уникального продукта

В Ульяновской области конфетная фабрика запустила новую линию по производству уникального продукта

В Кировской области построили и запустили новую азотную станцию за 1 млрд рублей

В Кировской области построили и запустили новую азотную станцию за 1 млрд рублей

В Московской области крупнейший производитель металлопроката запустил новый цех сварного настила

В Московской области крупнейший производитель металлопроката запустил новый цех сварного настила

Новости дня

12:34 Захарова ответила Зеленскому, заявившему, что Россия войдет в G8 только после «возвращения» Крыма Захарова ответила Зеленскому, заявившему, что Россия войдет в G8 только после «возвращения» Крыма
Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?
Школьный набор. В каких регионах России семьям дороже и дешевле всего собрать ребенка в школу?
11:52 Армия Сирии заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун Армия Сирии заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун
11:12 Гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение США «в ближайшее время» Гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение США «в ближайшее время»
09:51 На Украине журналист призывает украинцев готовиться к объявлению войны России На Украине журналист призывает украинцев готовиться к объявлению войны России
09:06 Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом Режиссер Квентин Тарантино впервые станет отцом
08:27 Россия впервые запустила робота «Федора» Россия впервые запустила робота «Федора»
Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые
Зрелища дороже хлеба? В России темпы роста индустрии развлечений опережают мировые
07:48 Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после «возвращения» Крыма Украине Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после «возвращения» Крыма Украине

Узнай, страна!

12:16 В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг» В Тамбовской области состоялась премьера песни «Российский флаг»
На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
На чье благо? Власти России решают судьбу средств Фонда национального благосостояния
10:14 В Ульяновской области конфетная фабрика запустила новую линию по производству уникального продукта В Ульяновской области конфетная фабрика запустила новую линию по производству уникального продукта
21 АВГ, 08:54 Омских предпринимателей приглашают принять участие в крупнейшей выставке текстильной промышленности Омских предпринимателей приглашают принять участие в крупнейшей выставке текстильной промышленности
20 АВГ, 12:43 Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума Предпринимателей Удмуртской Республики приглашают стать участниками IV Дальневосточного форума
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
Торговля технологиями. Как Россия сократила разрыв между технологическим экспортом и импортом?
16 АВГ, 18:20 В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона В Астраханской области расширяют сотрудничество власти и традиционных конфессий для развития региона
16 АВГ, 15:55 Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен» Ивэнерго ведет технологическое присоединение торгового комплекса «Леруа Мерлен»
16 АВГ, 14:09 Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий Вологодская ТПП планирует организацию реверсных бизнес-миссий
16 АВГ, 13:37 Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы Эксперт ТПП РФ Владимир Маслов: Цифровая трансформация: регулятивные песочницы
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
Битва за Арктику. США проигрывают России?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter