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Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

21 Июня 2019 89 0 Политика
Крым раздора. Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

Саммит Евросоюза решил продлить на шесть месяцев антироссийские экономические санкции, действие которых должно было закончиться 31 июля. В качестве причины европейские политики называют отсутствии прогресса в исполнении «минских соглашений» по Донбассу. Об этом заявил представитель Евросовета, являющегося высшим руководящим органом ЕС. Кроме того ЕС, который так и не признал легитимным переход Крыма к России, на год продлил «крымский пакет» санкций.

Минские соглашения

Действие «актуальных» антироссийских санкций истекает в конце июля этого года. Речь идет об ограничениях в финансовом, энергетическом и оборонном секторах, а также поставках товаров двойного назначения. Действие нынешних  санкций было привязано Евросоюзом к исполнению «минских соглашений» еще в марте 2015 года.

«Решение о продлении санкций было принято после того, как президент Франции и канцлер Германии проинформировали европейских руководителей о ситуации с выполнением «минских соглашений», сообщают РИА Новости. Примечательно, что  несколько дней Эммануэль Макрон и Ангела Меркель встречались с  новым президентом Украины  Владимиром Зеленским, который требовал продления  антироссийских санкций. Как отмечается, обеспечивать процедурное решение и документальное оформление продления санкций будет министерский Совет ЕС в течение одной-двух недель.

«Позорное пятно»

Вчера Совет ЕС, как и ожидалось, продлил "крымский" пакет антироссийских санкций до 23 июня 2020 года, указав, что ограничительные меры вводятся  в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Российские эксперты, комментируя ситуацию, говорят, что при такой  политике санкции могут продолжаться вечно, так как Россия не собирается «возвращать» Крым.

«Но это не должно Россию беспокоить. Это должно беспокоить наших европейских партнеров. Потому что они ходят по замкнутому кругу, усугубляя свое положение. Отсутствие продвижения по так называемому санкционному вопросу год за годом свидетельствует о потере суверенитета нашими европейскими партнерами, так как эти санкции, собственно, принимались под давлением США и являются «позорным пятном» на репутации европейского истеблишмента», – заключил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik

Бесконечные ограничения

Напомним, что отношения между Россией и странами Запада стали ухудшаться после того, как на Украине вспыхнул конфликт, а полуостров Крым вернулся в состав России после законного референдума, проведенного по всем международным нормам. Запад выступил с обвинениями во вмешательстве в адрес Москвы, после чего ввел ряд санкций.

Со своей стороны Россия приняла ответные меры, и взяла курс на импортозамещение, подчеркивая, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. Более того, в России неоднократно подчеркивали, что страна не является стороной конфликта, который происходит на Украине, и не считает себя субъектом Минских соглашений.

Киев до сиз пор считает, что Крым – это территория Украины, которая временно оккупирована. Однако в Москве уже несколько раз заявляли, что полуостров – это Россия, и жители региона демократическим путем проголосовали за воссоединение с РФ. Владимир Путин, говоря об этой теме, несколько раз подчеркивал, что вопрос Крымского полуострова «закрыт окончательно».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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