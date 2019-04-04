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Крупнейшие банки РФ подводят под санкции, «Mercedes-Benz» начали выпускать в Подмосковье, инфляция опустилась до нуля и другие новости

4 Апреля 2019 57 0 События и факты
Крупнейшие банки РФ подводят под санкции, «Mercedes-Benz» начали выпускать в Подмосковье, инфляция опустилась до нуля и другие новости

Под санкции США могут попасть пять крупнейших российских банков – в конгресс США вчера внесен новый законопроект по санкциям против РФ, который предполагает возможность блокировки активов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Кроме того, законопроектом предполагает блокировку оборонных и разведывательных учреждений и компаний РФ и предлагается запретить гражданам США любые инвестиции в российский энергетический сектор, а также сделки с суверенным долгом РФ.

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин, пока не продлено, пишут «Ведомости». К резкому подорожанию цен на топливо это пока не привело. Но формально с 1 апреля этого года нефтяные компании имеют право  повышать цены на оптовом и розничном рынке без ограничений.  Сегодня на совещании у премьер-министра  Медведева будут решать, какие  документы нужно подписать и где взять деньги на компенсации нефтяникам.

Владимир Путин принял участие в открытии в Подмосковье завода компании  Daimler AG по производству автомобилей «Mercedes-Benz», сообщает «Интерфакс». Daimler инвестирует в производственную площадку в России свыше 250 миллионов евро. Производственные мощности завода - 25-30 тысяч автомобилей в год. Здесь будут работать около тысячи человек. На первом этапе предприятие будет выпускать седан Е-класса, а затем  постепенно будет налажено производство внедорожников.  Как говорится, свято место пусто не бывает» - Ford ушел, а Daimler пришел в Россию.

Нулевой была  инфляция в России в неделю  с 26 марта по 1 апреля сообщил Росстат. А ЦБ РФ после такого  рекорда понизил прогноз инфляции на текущий год до 4,7%, передает «Интерфакс».

Более 1 миллиона человек живут в России с диагнозом ВИЧ, сообщает «РБК». На конец декабря 24% ВИЧ – инфицированных россиян скончались. Наиболее пораженными регионами являются Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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