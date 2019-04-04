Крупнейшие банки РФ подводят под санкции, «Mercedes-Benz» начали выпускать в Подмосковье, инфляция опустилась до нуля и другие новости

Под санкции США могут попасть пять крупнейших российских банков – в конгресс США вчера внесен новый законопроект по санкциям против РФ, который предполагает возможность блокировки активов Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и Россельхозбанка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Кроме того, законопроектом предполагает блокировку оборонных и разведывательных учреждений и компаний РФ и предлагается запретить гражданам США любые инвестиции в российский энергетический сектор, а также сделки с суверенным долгом РФ.

Соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями о сдерживании цен на бензин, пока не продлено, пишут «Ведомости». К резкому подорожанию цен на топливо это пока не привело. Но формально с 1 апреля этого года нефтяные компании имеют право повышать цены на оптовом и розничном рынке без ограничений. Сегодня на совещании у премьер-министра Медведева будут решать, какие документы нужно подписать и где взять деньги на компенсации нефтяникам.

Владимир Путин принял участие в открытии в Подмосковье завода компании Daimler AG по производству автомобилей «Mercedes-Benz», сообщает «Интерфакс». Daimler инвестирует в производственную площадку в России свыше 250 миллионов евро. Производственные мощности завода - 25-30 тысяч автомобилей в год. Здесь будут работать около тысячи человек. На первом этапе предприятие будет выпускать седан Е-класса, а затем постепенно будет налажено производство внедорожников. Как говорится, свято место пусто не бывает» - Ford ушел, а Daimler пришел в Россию.

Нулевой была инфляция в России в неделю с 26 марта по 1 апреля сообщил Росстат. А ЦБ РФ после такого рекорда понизил прогноз инфляции на текущий год до 4,7%, передает «Интерфакс».

Более 1 миллиона человек живут в России с диагнозом ВИЧ, сообщает «РБК». На конец декабря 24% ВИЧ – инфицированных россиян скончались. Наиболее пораженными регионами являются Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области.