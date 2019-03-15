Кровавая бойня в Новой Зеландии. Почему террористы расстреляли прихожан мечети

В пятницу Новую Зеландию потряс двойной теракт: в мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид в городе Крайстчерч (название переводится как «Церковь Христа») ворвались вооруженные люди и стали расстреливать прихожан. Количество нападавших точно не установлено, арестованы три мужчины и одна женщина. Всего убито 49 человек, ранены – 39. Многие называют 15 марта одним из самых трагических дней в новейшей истории Новой Зеландии.

Что произошло

Мечети Аль-Нур (совпадает с названием радикальной исламской партии Египта) и Линвуд Масджид находятся по соседству. Примерно в 13:45 по местному времени (04:46 мск), практически сразу же после дневной молитвы в них зашли нападавшие. Они заблокировали входные двери и стали стрелять по прихожанам. По словам свидетелей, в этот момент в мечетях было около 200 и 300 человек соответственно.

Жертв могло быть намного больше, если бы сотрудникам полиции не удалось обезвредить несколько самодельных взрывных устройств, которые были найдены в припаркованных около мечетей автомобилях.

Через некоторое время стало известно, кто расстреливал людей в мечетях. В одной из них огонь открыл уроженец австралийского Графтона Брентон Таррант, который известен своими ультраправыми взглядами. Очевидцы событий поразились его хладнокровию: преступник вел онлайн-трансляцию нападения. А за несколько часов до случившегося он обнародовал манифест на 37 страницах, в котором свои действия он назвал терактом. На момент публикации его разыскивала полиция, которая ранее задержала четверых человек, подозреваемых в нападении на мечети.

Обвинения предъявлены

Как сообщил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш, одному из четверых стрелков, которые уже арестованы по обвинению в нападении на мечети, предъявили обвинение в убийстве.

Им оказался двадцатилетний молодой человек, который, как заявил Буш, «уже столкнулся с обвинением в убийстве и предстанет перед судом в ближайшее время». Еще трое человек проходят допросы в полиции. Позднее обвинения будут предъявлены и им. Как отметил комиссар, никто из них ранее не состоял в террористических организациях, так же как и не попадал в поле зрения сотрудников полиции.

В полиции заверяют, что следствию известны все подозреваемые в совершении этих терактов, поэтому поисков других участников кровавой бойни не ведется. Комиссар подчеркнул, что полиция полностью контролирует ситуацию и полностью может обеспечить безопасность своих граждан.

Прощай, безмятежность

Случившееся в Новой Зеландии уже осудили во всем мире. От всех стран приходят соболезнования и слова поддержки, в том числе и из России. Эксперты и аналитики пытаются найти объяснение этим жестоким событиям. Как отметил в разговоре с РИА Новости президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, до этого дня Новая Зеландия «чувствовала себя безмятежно на фоне роста межэтнической напряженности в мире», хотя таких спокойных мест уже не будет.

«Новая Зеландия – это особый регион, который, наверное, в течение десятилетий не испытывал проблем ни в плане преступности, ни тем более террористических актов», – отметил Гончаров.

При этом, как он считает, в стране уже были созданы предпосылки для межнациональной напряженности, которую можно отметить и в других странах по всему миру.

«Если вы заметили, кое-где в Европе уже запрещают вообще строить мечети, где-то население выражает недовольство засильем [мусульман]. В некоторых странах вообще отменяют празднование Рождества и Нового года из-за того, что мусульмане недовольны. Эта напряженность возрастает и перекидывается и на те регионы, которые до этого были спокойными», – заключил Гончаров.