«Крик отчаяния». В Якутии мигрантам запретили заниматься 33 видами деятельности, но граждан Киргизии это не коснется

Губернатор Якутии Айсен Николаев 28 марта подписал указ, запрещающий иностранным гражданам вести трудовую деятельность на территории региона по ключевым сферам экономической деятельности. На первый взгляд указ стал ответной реакцией на скандал с трудовыми мигрантами из Киргизии и общественный запрос на выдворение их из республики, но в действительности законодательный акт не может запретить трудоустройство в Якутии граждан стран Евразийского экономического союза – мигрантами они не считаются. Всем прочим иностранцам запретили заниматься торговлей, производством, гостиничным бизнесом и так далее. В общей сложности запрет коснулся 33 видов деятельности.

Суть да дело

В Якутии мигрантам, работающим на основе патентов, запретили заниматься торговлей, перевозкой пассажиров, производством продуктов, напитков и одежды – соответствующую информацию распространила пресс-служба главы и правительства республики. Вместе с этим, как отмечается, ограничения не будут касаться граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, поскольку они входят в Евразийский экономический союз.

Комментарий о ситуации с запретом для мигрантов дал первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что изданный указ – это крик отчаяния в ответ на негативную ситуацию, которая сложилась в Якутии.

«Это проблема всей страны. Миграционным законодательством надо заниматься более тщательно», – подчеркнул парламентарий.

Емельянов обращает внимание на тот факт, что неконтролируемая миграция оставляет коренных жителей Якутии без работы. Более того, те, кто занимает эти места, очень часто не хотят принимать местные традиции и правила: «Приходят люди чуждой культуры, которые не хотят адаптироваться к национальной культуре».

На эту проблему можно смотреть более и глобально: массовая миграция неквалифицированных рабочих вряд ли может отвечать интересам страны.

Никаких нарушений

В пресс-службе Минтруда сообщил, что решение об ограничении работы для иностранцев не противоречит федеральному закону. У губернаторов есть право устанавливать запрет на трудоустройство иностранцев в отдельных сферах. При этом, как уточнил собеседник, запреты должны составляться с учетом региональных особенностей рынка труда.

Глава Якутии Айсен Николаев не нарушил законодательство Российской Федерации, подтверждает руководитель практики частного права юридической компании «Амулекс» Елена Проскурова. Ссылаясь на федеральный закон, она пояснила, что речь идет о запрете на привлечение к работе тех иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.​ Граждане из стран ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия) могут работать в России на основании трудового договора, то есть, без оформления патента и иных разрешительных документов.

В разговоре с РБК управляющий партнер юридической фирмы «Надмитов, Иванов и партнеры» Александр Надмитов подтвердил, что граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии действительно могут работать в России без патента: «Они предоставляют такой же пакет документов, что и граждане России, то есть с гражданами ЕАЭС заключается трудовой договор или договор гражданско-правового характера на тех же условиях, что такие договоры заключаются, например, между работодателем из России и работником из России».

Таким образом, глава Якутии не нарушил закон, но и не ответил на запрос общественности – лишить мигрантов из Киргизии законных прав на пребывание в республике. Такое требование общественность предъявила после случая изнасилования, который произошел 17 марта. Жертвой оказалась местная девушка, насильником – киргизский мигрант. После этого на рабочих из Киргизии было совершено несколько нападений и налетов. Правоохранительные органы Якутии привлекли к ответственности несколько человек. В самой Киргизии негативно относятся к националистическим выступлениям в республике и призывают соотечественников вернуться на родину, чтобы местное население само занималось мало оплачиваемой работой.

Указ Николаева вышел в день визита президента России Владимира Путина в Киргизию, где он одним из своих решений амнистировал тысячи мигрантов, которым был запрещен въезд в Российскую Федерацию из-за нарушения законов.