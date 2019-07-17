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Кредиты на бедность. Почему россияне отдают банкам львиную долю зарплаты?

17 Июля 2019 228 0 Исследования
Кредиты на бедность. Почему россияне отдают банкам львиную долю зарплаты?

Для погашения своих обязательств перед банковской организацией среднему российскому заемщику требуется около одиннадцати зарплат – об этом свидетельствует обзор, посвященный закредитованности населения, который подготовили эксперты СРО НАПКА. Как пишут «Известия», еще в 2014 году средний долг у российских граждан равнялся примерно семи зарплатам. А сегодня около 2,3 млн граждан после ежемесячных выплат по всем кредитам остаются на прожиточном минимуме. В итоге создалась ситуация, при которой каждый десятый заемщик даже несмотря хорошую зарплату балансирует у черты бедности либо в так называемой «зоне риска».

Банковская кабала

За пять месяцев этого года объем банковского кредитования физлиц достиг 16 трлн рублей – этот показатель вырос на 23%, если сравнивать с прошлым годом. Сегодня, как сообщают аналитики НАПКА, у 75% экономически активного населения России есть кредитные обязательства. В принципе эти данные соответствуют показателям развитых стран. Тем не менее, как пишут «Известия», у российских властей есть повод для беспокойства.

«На сегодня в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией», — рассказывают авторы обзора, напоминая, что годом раньше для выплаты долга нужно было 9–10 заработных плат, а на еще пять лет назад — и вовсе не больше семи.

В документе сообщается, что около 10% заемщиков, а по факту около 7 миллионов россиян, ежемесячно зарабатывают не больше 50 тысяч рублей. Но они вынуждены отдавать на погашение долгов около половины своей зарплаты. Более того, около 2,3 млн клиентов банков вообще не могут похвастаться заработком выше 20 тысяч рублей – и у них после выплат остается на текущие расходы едва ли не прожиточный минимум– примерно 11–12 тыс. рублей. Именно эти доходы в России считаются той самой «чертой бедности».

«Дуговая спираль»

Комментируя итоги обзора, президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев рассказал, что тенденцией последних пяти лет стало сокращение уровня доходов россиян. Но это происходит не из-за кредитных обязательств, а скорее  «от обратного». Кредиты стали востребоваными именно из-за снижения доходов. Эксперт  считает, что если запретить выдавать кредиты определенной категории граждан, то денег от этого «в кармане» больше не станет.

Как отмечает еще один аналитик, представитель «БКС Премьер» Антон Покатович, запрос на кредиты – это вынужденная мера, к которой прибегают россияне «из-за негативной тенденции к снижению располагаемых доходов и уровня благосостояния». В частности, согласно информации Росстата, за первый квартал этого года данный показатель сократился на 2,3% (если сравнивать с 2018-м годом). А  основные потребители кредитных услуг – именно небогатые граждане.

«Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание «дуговой спирали», — заключил Покатович.

Больше детей – больше кредитов

В Банке России уже несколько раз заявляли о беспокойстве по поводу именно структуры потребительского кредитования – когда самая большая нагрузка ложится именно на самых необеспеченных граждан. В целом, если обратить внимание на уровень долговой нагрузки, то около 10% от ежемесячного дохода (именно столько в среднем идет на выплату долга по кредиту), то в России она даже ниже, чем в других странах.

«Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов уже 44% своего дохода», — сообщала еще в первых числах июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Еще более печальным выглядит тот факт, что увеличилась и долговая нагрузка на семьи с детьми – причем, на целых на 25%. В прошлом году на эти цели уходило около 2,5 тыс. рублей в месяц на человека. Еще в 2017 году этот показатель находился на уровне 2 тыс. рублей. Также, как сообщают эксперты ВШЭ, пары, воспитывающие детей, используют больше кредитов, чем бездетные. Вывод аналитики делают следующий: кредиты берутся именно от бедности, и даже несмотря на поддержку государства, ресурсов на увеличение доходов у семей с детьми на данный момент не существует.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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