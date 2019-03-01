Кредиторы – не благотворители. Кто заплатит за «ипотечные каникулы»?

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли на рассмотрение законопроект об «ипотечных каникулах». Как рассказал глава нижней палаты парламента, отсрочка по кредиту будет предоставляться тем, кто утратил кормильца, работу, а также получил инвалидность I и II группы. Эти условия могут получить и те граждане, кто временно нетрудоспособен, либо у кого произошло снижение семейного дохода больше, чем на 30%.

Что придумали законотворцы

Комментируя законопроект в беседе с представителями СМИ, Володин сообщил: «Законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты, либо уменьшить их размер».

По словам спикера, рассматривать обращения от граждан, которые подали запрос на «ипотечные каникулы», банки будут обязаны в течение пяти дней. Спикер подчеркнул, что «ипотечные каникулы» реально помогут тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах.

В числе авторов инициативы – руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, а также председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Дьявол в деталях

Казалось бы, по-человечески идею «ипотечных каникул» понять можно: помочь людям, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Однако эксперты задаются вопросом: кто и как будет компенсировать банкам потерю процентного дохода за время паузы в выплатах? Как отмечают «Известия», на данный момент четкого понимания в этом вопросе пока нет, поэтому «дьявол кроется в деталях».

Так, в случае если кредитные проценты будет погашать государство, то банковский бизнес «никак не пострадает», поскольку кредиторам в целом все равно, кто будет платить, главное, чтобы вовремя. Однако, как пишет издание, исходя из сложившейся практики, «перспективы получить от государства такой щедрый подарок невелики». Поэтому, вероятнее всего, будет вариант, что на время ипотечных каникул никто ничего компенсировать не будет. В итоге все сложится так, что, пытаясь исправить несправедливость для одной группы, произойдет несправедливость по отношению к другой.

Издание напоминает, что в кредитной ставке есть три компонента: стоимость привлечения денег для банка (ставка по депозитам), специальная премия за риск (компенсация потерь от просрочек и невозвратов) и прибыль. В случае с «ипотечными каникулами» потеря процентного дохода за этот срок приведет к росту премии за риск. В итоге банки будет поступать прагматично и логично, увеличивая ставку по ипотеке на эту величину. То есть, как пишут «Известия», «кредиторы – это не благотворители. Чудес не бывает».

Есть ли смысл?

В нововведении есть еще одна сторона: кто и как может воспользоваться «ипотечными каникулами». Вопрос в том, хватит ли человеку шести месяцев на то чтобы решить свои финансовые проблемы. Отвечая на этот вопрос в разговоре с BFM, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ответил следующее:

«Мы смотрели практику сложившуюся, когда люди теряли работу, и определили, что на поиск работы в среднем необходимо три-четыре месяца. И вот, исходя из этого среднего сложившегося срока, как раз и определили, что полгода – это в принципе достаточный срок для того, чтобы решить свои жизненные обстоятельства, найти работу и приступить к нормальной оплате ипотечного кредита».

Что касается собственно возможности обращаться за реструктуризацией ипотеки, то в этом случае вряд ли стоит ожидать массового запроса, считает Аксаков. Он пояснил, что не все попадают в такие жизненные обстоятельства, кроме этого, нужно документально подтверждать факт потери работы, нетрудоспособности и так далее.

«Это не закон, который прощает выплаты по ипотечному кредиту. Это закон, который предоставляет отсрочку по платежам. Возможно, это будут тысячи обращений, но у нас ипотечных кредитов только в прошлом году было выдано больше миллиона», – резюмировал Аксаков.