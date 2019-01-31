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«Кредитное воспитание». У каждого россиянина теперь будет свой кредитный рейтинг

31 Января 2019 1142 1 Экономика
«Кредитное воспитание». У каждого россиянина теперь будет свой кредитный рейтинг

У россиян появилась возможность узнать свой индивидуальный кредитный рейтинг. С 31 января в силу вступили поправки в закон «О кредитных историях». В данных о рейтинге можно будет узнать степень долговой нагрузки, информацию о просрочках платежей, а также «возраст» своей кредитной истории.

В чем суть

Кредитный рейтинг – это балл, который рассчитывается в автоматическом режиме на основе кредитной истории человека. На него влияет ряд параметров: присутствие просрочек по кредиту, уровень долговой нагрузки, число запросов на проверку кредитной истории и так далее. При этом, чем больше балл, тем меньше вероятность того, что вам откажут в кредите. Однако высокий балл – это не стопроцентная гарантия получения кредита. В конечном итоге решение все равно остается за кредитором.

Выписку о своей кредитной истории и данные о рейтинге можно получить через сайт госуслуг. При этом у каждого жителя России есть возможность за один год заказать два таких бесплатных отчета – по разу в бумажном и электронном формате. Кроме этого, сделать запрос на такой отчет можно через личные кабинеты банков либо через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Самые «надежные» – в Москве

Некоторое время назад эксперты Объединенного кредитного бюро дали оценку индивидуальным кредитным рейтингам, проанализировав данные 77,7 млн россиян, пользовавшихся банковским кредитом либо бравших заем в микрофинансовой организации. По итогам исследования выяснилось, что высокий кредитный рейтинг есть у 60,6 млн наших граждан (78%), средний рейтинг – у 7,4 млн человек (9%) и низкий – у 9,8 млн (13%).

Больше всего граждан России с высоким кредитным рейтингом живет в Москве (84%), а также в Чукотском АО и Рязанской области – по 83%. Примерно на этом же уровне находятся жители Пензенской, Орловской, Брянской областей, а также Санкт-Петербурга, Мордовии и Чувашии: по 82%. Самый низкий кредитный рейтинг — в Тыве (29%), Республике Алтай (22%), Карачаево-Черкесии и Бурятии (по 19%). Аналогичные данные по Хакасии, Забайкальскому краю, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области (по 18%).

Зачем нужен этот рейтинг

Собственно, кредитная история нужна для того, чтобы оценить благонадежность заемщика, а также его способность выплачивать кредит. Выше балл – меньше риска: для клиента – получить отказ, для банковской организации – столкнуться с просрочкой либо невозвратом по кредиту.

Фактически рейтинг представляет собой аналог скоринга – формата, которым банки уже пользуются. Поэтому практически им не нужно будет самостоятельно анализировать полученные данные о кредитной истории клиента, поскольку все они будут сводиться к баллу, который поможет понять, можно ли давать человеку кредит или нет.

Однако существует и ряд вопросов и рисков. В частности, какой рейтинг будет у россиянина, который решил взять заем впервые? При этом, все знают, что банки порой весьма подозрительно относятся к клиентам с «чистой» кредитной историей, поскольку невозможно оценить прошлый опыт клиента. Однако, как отмечают эксперты, в этом случае в банке могут попросить предоставить им ряд дополнительных документов о доходах либо установить большую процентную ставку, либо меньший срок кредита.

Воспитание

Ранее глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказывал мнение о том, что индивидуальный кредитный рейтинг научит россиян дисциплине. Тем не менее, по его словам, важным является и факт возможности исключить ошибки, которые могут появиться при анализе данных. Кроме этого, у должников должен быть шанс себя «реабилитировать».

Аксаков считает, что низкий рейтинг может получиться именно у неплательщиков по потребительским кредитам. В этом плане он убежден, что количество граждан с положительными оценками будет расти по мере роста дисциплинированности во время отслеживания своего рейтинга.

При этом эксперт считает, что этот рейтинг стоит формировать независимо от того, какой доход имеет россиянин. На первом месте должна стоять добросовестность самого плательщика. «Лицо с низкими доходами может добросовестно выполнять свои обязательства и наоборот», – заключил Аксаков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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13:59 0 0
Дмитрий:

Кредит это займ без процентов, а когда с процентами это гнусная кабала.

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