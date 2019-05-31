Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 МАЙ, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    65,3834
EUR (ЦБ)    72,8436

31 МАЙ, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    65,3834
EUR (ЦБ)    72,8436
﻿

«Кредитная дыра». Как долги граждан делают уязвимой экономику России

31 Мая 2019 120 0 Экономика
«Кредитная дыра». Как долги граждан делают уязвимой экономику России

Россияне 44% своего дохода направляют на погашение кредитов и власти считают необходимым ввести ограничения долговой нагрузки. С соответствующим заявлением перед депутатами Госдумы выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что неспособность граждан выплатить все имеющиеся у них кредиты угрожает не только их благополучию, но и устойчивости банков. А в подготовленном ЦБ РФ обзоре финансовой стабильности говорится, что на сегодняшний день одним из главных рисков для российской экономики является падение доходов граждан.

Долговая нагрузка

В этой  сфере имеются сложности со статистикой. Если брать «среднюю температуру по больнице», то все выглядит вполне благополучно.  Но  если присмотреться к конкретным «пациентам» , выясняется, что россияне сильно «закредитованы».

 «Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения – это 9,9%, то есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика», - цитирует РИА Новости Эльвиру Набиуллину.

С осени этого года, для рынка потребительского кредитования в России вводится показатель долговой нагрузки. Имеется в виду отношение кредита к доходу заемщика – их будут обязаны учитывать не только банки, но и микрофинансовые организации при выдаче займов.

Комментируя ситуацию, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря этой мере можно будет ограничить рост закредитованности граждан, не допускать, чтобы человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать,

 «Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием», - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Внутренние уязвимости

В обзоре финансовой стабильности, который подготовили эксперты Банка России, говорится о том, что, начиная с осени прошлого года, российская финансовая система укрепилась, однако у нее, как и прежде, существует несколько «болевых точек», которые могут проявиться в случае форс-мажорных обстоятельств.

Если говорить более конкретно, то на сегодняшний день перед экономикой и финансовым рынком России «висят» четыре возможных риска: замедление мировой экономики, неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток, а также усиление геополитических трений — торговых споров и санкций.

Четвертый и главный внутренний риск, как пишет РБК, связан с сокращением реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки. И это, как отмечают эксперты Банка России, отрицательным образом может отразиться на качестве потребительских кредитов.

«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — прокомментировала ситуацию первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.


 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Против России и коррупции. Президент Украины отчитался перед США о «двух войнах»

Против России и коррупции. Президент Украины отчитался перед США о «двух войнах»
Политика

Самые популярные и привлекательные. Россия попала в топ-20 туристических стран

Самые популярные и привлекательные. Россия попала в топ-20 туристических стран
Исследования

Технологический прорыв. Участники "Металлообработки-2019" определили приоритеты российского машиностроения

Технологический прорыв. Участники
События и факты

В России накажут пьяных водителей и проверят цены на железнодорожные билеты и другие новости

В России накажут пьяных водителей и проверят цены на железнодорожные билеты и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства

В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства

Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона

Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона

В Тульской области открыли новое производство на заводе «Пластик»

В Тульской области открыли новое производство на заводе «Пластик»

В Амурской области произведена стыковка российской и китайской частей моста через Амур

В Амурской области произведена стыковка российской и китайской частей моста через Амур

Новости дня

17:08 Россия внесет в черный список новых чиновников ЕС Россия внесет в черный список новых чиновников ЕС
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
16:45 Порошенко стал лидером партии "Европейская солидарность" Порошенко стал лидером партии "Европейская солидарность"
16:04 Рейтинг доверия Путину вырос до 72% Рейтинг доверия Путину вырос до 72%
15:47 Костин предложил ограничить срок владения ЦБ санируемыми банками Костин предложил ограничить срок владения ЦБ санируемыми банками
14:53 Аэропортам присвоили имена великих россиян Аэропортам присвоили имена великих россиян
14:09 Премьер Малайзии считает, что Россию бездоказательно обвиняют в крушении Боинга на Украине Премьер Малайзии считает, что Россию бездоказательно обвиняют в крушении Боинга на Украине
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:47 Савченко заявила, что Порошенко подорвал армейские склады в Харьковской области Савченко заявила, что Порошенко подорвал армейские склады в Харьковской области

Узнай, страна!

16:07 В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства В Липецкой области начали получать сырье для доменных печей из отходов производства
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:31 Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона Тамбов получил первую партию нового оборудования для футбольного стадиона
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter