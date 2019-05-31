«Кредитная дыра». Как долги граждан делают уязвимой экономику России

Россияне 44% своего дохода направляют на погашение кредитов и власти считают необходимым ввести ограничения долговой нагрузки. С соответствующим заявлением перед депутатами Госдумы выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она отметила, что неспособность граждан выплатить все имеющиеся у них кредиты угрожает не только их благополучию, но и устойчивости банков. А в подготовленном ЦБ РФ обзоре финансовой стабильности говорится, что на сегодняшний день одним из главных рисков для российской экономики является падение доходов граждан.

Долговая нагрузка

В этой сфере имеются сложности со статистикой. Если брать «среднюю температуру по больнице», то все выглядит вполне благополучно. Но если присмотреться к конкретным «пациентам» , выясняется, что россияне сильно «закредитованы».

«Если мерить в среднем уровень долговой нагрузки населения – это 9,9%, то есть такую часть своего дохода люди направляют на выплаты по кредитам. Но если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9% своего дохода. И поэтому нужен расчет долговой нагрузки каждого заемщика», - цитирует РИА Новости Эльвиру Набиуллину.

С осени этого года, для рынка потребительского кредитования в России вводится показатель долговой нагрузки. Имеется в виду отношение кредита к доходу заемщика – их будут обязаны учитывать не только банки, но и микрофинансовые организации при выдаче займов.

Комментируя ситуацию, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что благодаря этой мере можно будет ограничить рост закредитованности граждан, не допускать, чтобы человек набрал больше кредитов, чем может обслуживать,

«Мы считаем такой шаг своевременным, потому что рынок потребительского кредитования растет быстро – быстрее, чем кредитование предприятий, и мы не должны упустить контроль над ситуацией с розничным кредитованием», - подчеркнула глава ЦБ РФ.

Внутренние уязвимости

В обзоре финансовой стабильности, который подготовили эксперты Банка России, говорится о том, что, начиная с осени прошлого года, российская финансовая система укрепилась, однако у нее, как и прежде, существует несколько «болевых точек», которые могут проявиться в случае форс-мажорных обстоятельств.



Если говорить более конкретно, то на сегодняшний день перед экономикой и финансовым рынком России «висят» четыре возможных риска: замедление мировой экономики, неопределенность политики западных центробанков в отношении ключевых ставок, от которой будет зависеть приток капитала в Россию или его отток, а также усиление геополитических трений — торговых споров и санкций.

Четвертый и главный внутренний риск, как пишет РБК, связан с сокращением реальных располагаемых доходов россиян при росте долговой нагрузки. И это, как отмечают эксперты Банка России, отрицательным образом может отразиться на качестве потребительских кредитов.

«В последние несколько лет устойчивость российской экономики к глобальным вызовам возросла. У нас небольшой внешний долг, профицит бюджета. Но есть и внутренние уязвимости, которые при нынешних тенденциях сами могут превратиться в риски», — прокомментировала ситуацию первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.





